Perú Deportes

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026

La primera jornada se vivirá al máximo: Alianza Lima debutará con Sport Huancayo, Universitario recibirá a ADT, Sporting Cristal irá a Cusco, y mucho más

Guardar
Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

El regreso de la Liga 1 2026 se dará hoy, viernes 30 de enero, y marcará el inicio de una nueva temporada en el fútbol peruano, con 18 equipos luchando por el título y la clasificación a competencias internacionales. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC empezarán la carrera rumbo a la gloria.

La organización del torneo confirmó que el campeonato se disputará en una sola rueda de diecisiete fechas, lo que obliga a cada conjunto a medirse contra todos sus rivales. Este formato eleva la exigencia desde el inicio, ya que cada punto será determinante para avanzar en la tabla y asegurar opciones de título o de acceso a torneos continentales.

Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará
Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará el torneo peruano?

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Viernes 30 de enero

- Sport Huancayo vs Alianza Lima (12:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max)

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max)

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max)

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / Complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max)

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max)

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1 Max)

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1 Max)

- Universitario vs ADT (18:00 horas / estadio Monumental / L1 Max)

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max)

Programación de la fecha 1
Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Así llegarán Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal al inicio de la Liga 1 2026

El arranque del Torneo Apertura 2026 tendrá como primer protagonista a Alianza Lima, que visitará a Sport Huancayo en el debut oficial de Pablo Guede como entrenador. El equipo busca sumar su primera victoria, mientras enfrenta la compleja situación generada por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Por su parte, Universitario de Deportes se medirá ante ADT en el estadio Monumental, estrenando a Javier Rabanal como técnico. El vigente tricampeón no contará con Matías Di Benedetto ni Williams Riveros debido a temas de nacionalización, pero apunta a empezar con un triunfo el nuevo certamen.

Por su parte, Sporting Cristal viajará a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso. Las lesiones dejarán fuera de la convocatoria a Christofer Gonzáles y Luis Abram, por lo que Paulo Autuori ya ha optado por Maxloren Castro y Rafael Lutiger como sus reemplazos en la alineación titular.

¿Cómo ver los partidos de L1 Max por Movistar?

La confirmación de Movistar TV trajo alivio a millones de suscriptores que aguardaban noticias sobre la transmisión de la Liga 1 2026. Tras días de incertidumbre, la operadora anunció la incorporación de L1 Max a su oferta, asegurando así la emisión de todos los partidos del campeonato nacional sin costo adicional.

Con esta alianza, los usuarios de Movistar podrán seguir el torneo completo en su plataforma, luego de la salida de GOLPERU. Además, la empresa destacó que este acceso no implicará costos adicionales, representando un beneficio directo para los aficionados al fútbol peruano.

“El fútbol vuelve a casa y sin costo adicional, por Movistar TV. El 100% de los partidos de la Liga 1 llega a Movistar TV en las frecuencias 11 y 14 (SD), 711 y 714 (HD) y en Movistar TV App. Más deporte y entretenimiento para nuestros clientes. Seguimos avanzando", publicó la teleoperadora en sus redes sociales oficiales.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ regresa nuevamente a La Incontrastable, plaza que ha asaltado en los últimos dos años. Lo hará con un bloque remozado, aunque con Paolo Guerrero al ataque. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Todo está listo para que arranque la competición: Alianza Lima abrirá la jornada contra Sport Huancayo, Universitario hará lo suyo con ADT, Sporting Cristal visitará a Garcilaso en Cusco, y mucho más

Resultados de la fecha 1

Programación de TV de la fecha 1 del Torneo Apertura, Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

La jornada arrancará con el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Conoce todos los detalles de la transmisión del regreso del campeonato peruano

Programación de TV de la

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ tendrán que voltear la página y pensar en el torneo local, ya que tienen un duro rival de altura en el inicio del campeonato. Conoce los horarios del partidazo en el IPD de Huancayo

A qué hora juega Alianza

Movistar transmitirá los partidos de Liga 1 2026: L1 Max tendrá dos canales exclusivos sin costo adicional

La teleoperadora extranjera confirmó la noticia con un video que tuvo protagonistas a los técnicos Roberto Mosquera, Pablo Bengoechea y Óscar Ibáñez

Movistar transmitirá los partidos de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí es interrogado por

José Jerí es interrogado por la Fiscalía en Palacio de Gobierno por el caso ‘Chifagate’

JNE regresa a Patricia Chirinos a la carrera electoral y confirma exclusión de Luis Aragón

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

Elecciones 2026: esta es la multa si no cumples con ser miembro de mesa y si tampoco vas a votar

JNJ denuncia penalmente a miembros del CAL que suspenderían a María Teresa Cabrera y consejeros

ENTRETENIMIENTO

El renacimiento de Magaly Solier:

El renacimiento de Magaly Solier: Actriz brilla y luce feliz en el avant premiere de ‘Killapa Wawan’

De influencer a galán: Diego Rodríguez salta a la ficción con ‘Acábame’ de ViX Micro

Michelle Alexander no quiere que Sirena Ortiz ingrese a ‘Esto es Guerra’ con Gabriel Meneses: “Se lesionan”

Fiorella Cayo orgullosa de sus hijos tras firmar con la disquera de Bad Bunny: “No son talentos improvisados”

Jefferson Farfán reaparece en redes tras ganar juicio a Melissa Klug por 300 mil dólares

DEPORTES

Alianza Lima vs Sport Huancayo

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Programación de TV de la fecha 1 del Torneo Apertura, Liga 1 2026: así se transmitirán todos los partidos por L1 Max

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Movistar transmitirá los partidos de Liga 1 2026: L1 Max tendrá dos canales exclusivos sin costo adicional