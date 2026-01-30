Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

El regreso de la Liga 1 2026 se dará hoy, viernes 30 de enero, y marcará el inicio de una nueva temporada en el fútbol peruano, con 18 equipos luchando por el título y la clasificación a competencias internacionales. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC empezarán la carrera rumbo a la gloria.

La organización del torneo confirmó que el campeonato se disputará en una sola rueda de diecisiete fechas, lo que obliga a cada conjunto a medirse contra todos sus rivales. Este formato eleva la exigencia desde el inicio, ya que cada punto será determinante para avanzar en la tabla y asegurar opciones de título o de acceso a torneos continentales.

Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará el torneo peruano?

Viernes 30 de enero

- UTC vs Atlético Grau (15:15 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max)

Sábado 31 de enero

- Sport Boys vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max)

- Juan Pablo II vs FC Cajamarca (15:15 horas / Complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max)

- Melgar vs Cienciano (18:30 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max)

Domingo 1 de febrero

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (13:00 horas / Garcilaso de la Vega / L1 Max)

- Alianza Atlético vs Cusco FC (15:15 horas / Por confirmar / L1 Max)

- Universitario vs ADT (18:00 horas / estadio Monumental / L1 Max)

Lunes 2 de febrero

- Comerciantes Unidos vs CD Moquegua (15:00 horas / estadio Juan Maldonado / L1 Max)

Así llegarán Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal al inicio de la Liga 1 2026

El arranque del Torneo Apertura 2026 tendrá como primer protagonista a Alianza Lima, que visitará a Sport Huancayo en el debut oficial de Pablo Guede como entrenador. El equipo busca sumar su primera victoria, mientras enfrenta la compleja situación generada por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Por su parte, Universitario de Deportes se medirá ante ADT en el estadio Monumental, estrenando a Javier Rabanal como técnico. El vigente tricampeón no contará con Matías Di Benedetto ni Williams Riveros debido a temas de nacionalización, pero apunta a empezar con un triunfo el nuevo certamen.

Por su parte, Sporting Cristal viajará a Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso. Las lesiones dejarán fuera de la convocatoria a Christofer Gonzáles y Luis Abram, por lo que Paulo Autuori ya ha optado por Maxloren Castro y Rafael Lutiger como sus reemplazos en la alineación titular.

¿Cómo ver los partidos de L1 Max por Movistar?

La confirmación de Movistar TV trajo alivio a millones de suscriptores que aguardaban noticias sobre la transmisión de la Liga 1 2026. Tras días de incertidumbre, la operadora anunció la incorporación de L1 Max a su oferta, asegurando así la emisión de todos los partidos del campeonato nacional sin costo adicional.

Con esta alianza, los usuarios de Movistar podrán seguir el torneo completo en su plataforma, luego de la salida de GOLPERU. Además, la empresa destacó que este acceso no implicará costos adicionales, representando un beneficio directo para los aficionados al fútbol peruano.

“El fútbol vuelve a casa y sin costo adicional, por Movistar TV. El 100% de los partidos de la Liga 1 llega a Movistar TV en las frecuencias 11 y 14 (SD), 711 y 714 (HD) y en Movistar TV App. Más deporte y entretenimiento para nuestros clientes. Seguimos avanzando", publicó la teleoperadora en sus redes sociales oficiales.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.