Sergio Peña contrata a uno de los mejores peritos para afrontar denuncia por abuso sexual: su defensa lo comparó con el caso de Dani Alves

Danny Humpire defenderá al aún volante de Alianza Lima, que fue acusado por una joven argentina. El criminalista dio a conocer su proceder judicial

El volante de Alianza Lima fue acusado de violencia sexual. (Willax)

Sergio Peña fue denunciado, junto a sus dos compañeros Carlos Zambrano y Miguel Trauco, por una joven argentina de abuso sexual. Los tres jugadores habrían cometido el delito, según la versión de la denunciante, en el hotel de concentración de Alianza Lima durante su pequeña gira por Montevideo, Uruguay.

A partir de que se conoció la denuncia en Argentina, el volante de 30 años mostró una postura diferente a la de Zambrano y Trauco. Fue el primero en pronunciarse mediante un comunicado en sus redes sociales, en el cual negó "tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos.

Su abogado Juan Peña también salió al frente para descartar que su defendido haya formado parte del delito. "Lo único, lamentablemente, estuvo en la habitación en un momento que no debió estar. Lo digo porque seguramente no estaría involucrado en el hecho“.

El mediocampista de la selección peruana confía en su inocencia en este caso, por ese motivo, reforzó su defensa, pagando por los servicios de uno de los mejores peritos del Perú. "Por la parte de la defensa del futbolista Sergio Peña se ha contratado al experto criminalista Danny Humpire“, se conoció en un reportaje del programa Contra Corriente de Willax.

Sergio Peña contrata al mejor
Sergio Peña contrata al mejor perito del país para defenderse de la denuncia por abuso sexual.

Humpire se sumará a Peña para afrontar la denuncia por abuso sexual contra el ‘10′ peruano. El experto en criminalista dio a conocer cómo será su proceder para librar al futbolista nacional de esta fuerte acusación, y además comparó el caso con el del brasileño Dani Alves.

“La precisión forense es que las cámaras de video van a poder ayudar mucho a determinar la entrada y salida de los jugadores, el tiempo que estuvieron ahí. También, lo más importante, el aspecto biomecánico y el aspecto somatológico de las damas al momento de salir. Acuérdate que en el caso Dani Alves que pasó en España, las damas salieron tristes, preocupadas con todo el hecho”, señaló.

Dani Alves fue denunciado por una joven de 23 años que afirmó haber sido agredida sexualmente en la madrugada del 31 de diciembre de 2022, en el club Sutton de Barcelona. Según la denuncia, el exjugador la invitó a una zona privada del local, donde habría impedido que saliera del baño, la habría obligado a practicarle una felación, la golpeó al resistirse y la penetró con violencia. La mujer salió del baño tras 16 minutos, llorando y en estado de shock, lo que llevó a los empleados del club a activar el protocolo de abuso.

Dani Alves fue acusado por
Dani Alves fue acusado por joven de abuso sexual y terminó yendo a la cárcel por un tiempo.

Abogado de joven argentina responsabilizó a Peña, Trauco y Zambrano

El representante legal de la joven argentina, quien señala a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco por abuso sexual, se pronunció por primera vez acerca del proceso judicial, el cual tendrá lugar en Uruguay. Luis Deuteris, entrevistado por el programa Ocurre Ahora de ATV, respondió a la pregunta sobre si los tres jugadores peruanos comparten el mismo grado de responsabilidad en la denuncia presentada en Argentina. “En la misma proporción. En la misma proporción”, afirmó de forma categórica.

De igual modo, el abogado de la denunciante indicó que existen múltiples pruebas que vinculan a Zambrano, Peña y Trauco con relaciones sexuales no consentidas. Entre estas pruebas mencionó los mensajes de la joven con su amiga, así como las lesiones físicas atribuidas a los futbolistas del club ‘blanquiazul’.

“En diversas evidencias que podrían demostrar objetivamente la comisión de un acto no consentido y que se reflejan en su condición física. Así que, además de esos mensajes que mantiene con su amiga, donde confirma completamente lo que ha denunciado, existen otros elementos que, como mencioné, indicarían que se trata de un hecho sin consentimiento por parte de la persona”, aseguró.

Movistar anunció que transmitirá los

Abogado penalista reveló que Alianza

Mano Menezes será el nuevo

Ricardo Gareca aprobó fichaje de

Abogado de argentina, que denunció
