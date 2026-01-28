Perú Deportes

Juan Pablo Varillas debuta sin fisuras en el Challenger de Concepción y se alista para la Copa Davis con Perú

La tercera raqueta peruana derrotó en sets corridos al brasileño Felipe Meligeni en poco más de una hora y media. ‘Juampi’ extiende a 5-1 su positivo historial ante el de Campinas

Juan Pablo Varillas debuta con
Juan Pablo Varillas debuta con el pie derecho en Concepción. Crédito: AAT.

A semana y media de la crucial jornada que rendirá el equipo peruano por Copa Davis, Juan Pablo Varillas se ha estrenado con victoria en el Challenger de Concepción. El peruano no pudo replicar en Itajaí (primera ronda) lo hecho en Buenos Aires (semifinales). Sobre el polvo de ladrillo chileno, el peruano de 30 años, actual #244 del mundo, volvió a celebrar un triunfo con parciales 7-6 (5) y 6-2.

Del otro lado de la red, el brasileño Felipe Meligeni compitió de igual a igual hasta el tiebreak del primer parcial en la cancha 1 del Estadio Español de Chiguayante. El nacido en Campinas hace 27 años exigió a Varillas a mostrar sus mejores golpes para forzar el desempate. Varillas se impuso en la definición y selló la historia en la segunda manga.

El peruano exhibió un rendimiento superlativo y llegó a estar 5-0 arriba con el triunfo a su merced. El ex Top 60 del mundo en 2023 se hizo con el boleto a la siguiente ronda luego de 1 hora y 34 minutos de juego. Varillas firmó su quinta victoria ante el brasileño de 27 años, quien solo ha podido doblegarlo en una ocasión.

Juan Pablo Varillas dejó en
Juan Pablo Varillas dejó en el camino al argentino Lautaro Midón, segundo preclasificado en el Challenger 50 de Buenos Aires. Crédito: Challenger Tour.

Con este triunfo, el tenista nacional accedió a la ronda de los dieciséis mejores. Su oponente se definirá en el cruce que protagonizarán el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (#146), sexto preclasificado, y el brasileño Pedro Boscardin Dias (#268).

Debut complejo de Gonzalo Bueno

Gonzalo Bueno también dirá presente en el Estadio Español de Chiguayante para competir en el Challenger de Concepción. El sorteo no le ha favorecido del todo al tenista peruano, pues deberá medir fuerzas ante el local Tomás Barrios Vera, actual #107 del mundo y segunda mejor siembra en el torneo.

El historial registra una victoria para cada uno en el circuito Challenger. El primer antecedente data de marzo del 2023 en el marco de la primera ronda del Challenger de Santiago: Bueno derrotó en tres sets al sureño. Un año más tarde, en Guayaquil, Barrios Vera se tomó revancha en sets corridos.

Gonzalo Bueno alcanzó los cuartos
Gonzalo Bueno alcanzó los cuartos de final en el Itajaí Open. Crédito: Challenger Tour.

Concepción acogerá el duelo de desempate parcial entre ambos. El cotejo está programado para este miércoles 28 enero después de las 10:10 horas en el territorio peruano. El envite sobre arcilla podrá sintonizarse desde la señal gratuita del portal Challenger TV a través de su página web.

Jornada clave en Düsseldorf

Perú y Alemania protagonizarán un duelo histórico en las Qualifiers de la Copa Davis 2026. La serie se llevará a cabo el viernes 6 y sábado 7 de febrero en la arena Castello de Düsseldorf, sobre superficie de pista dura bajo techo.

El equipo alemán llega como uno de los favoritos tras alcanzar las semifinales en la edición 2025. Su capitán, Michael Kohlmann, convocó inicialmente a Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer y los especialistas en dobles Kevin Krawietz y Tim Puetz. Aunque Alexander Zverev no figura en la lista actual, todo apunta a que se incorporará tras su participación en el Australian Open.

Perú enfrentará a Alemania en
Perú enfrentará a Alemania en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. Crédito: Agencias

Por su parte, el equipo peruano atraviesa un momento de gran motivación. Bajo la capitanía de Luis Horna, la escuadra nacional vuelve a esta instancia de élite tras 18 años de ausencia. Este hito se concretó gracias a la contundente victoria frente a Portugal en Lima el año pasado.

Para este desafío, la nómina bicolor está encabezada por Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno. Los tenistas peruanos buscarán dar la sorpresa ante una potencia mundial y asegurar un cupo en la fase de grupos de las Finales.

