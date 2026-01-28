Perú Deportes

Hernán Barcos zanjó la polémica con Alex Valera y anticipó un reencuentro amistoso: “Le daré un abrazo”

El ‘Pirata’ aseguró que la discusión con el delantero de Universitario quedó en el pasado y adelantó que, cuando vuelvan a encontrarse en la cancha, el saludo será cordial

El 'Pirata' anticipó un reencuentro amistoso con el delantero de Universitario. (Video: L1MAX)

Hernán Barcos volvió a referirse a la polémica que protagonizó con Alex Valera durante el clásico entre Alianza Lima y Universitario disputado en agosto de 2025, un cruce verbal que generó una fuerte repercusión mediática en su momento. Sin embargo, varios meses después de aquel episodio, el hoy delantero del FC Cajamarca dejó en claro que el tema está completamente cerrado y que no existe ningún resentimiento hacia el atacante ‘crema’.

En declaraciones brindadas a L1MAX, el experimentado futbolista argentino nacionalizado peruano sostuvo que la situación fue sobredimensionada y que, desde su punto de vista, se trató de un hecho propio de la dinámica del juego, resuelto en el mismo campo. De esta manera, el ‘Pirata’ dio por zanjado definitivamente aquel acontecimiento y apostó por bajarle el tono a una discusión que nunca debió trascender más allá del partido.

“Lo mismo que Alex, creo que por respeto el tema quedó ahí. Se le dio demasiada importancia a algo que fue en el campo y quedó ahí. Y esas cosas pasan, uno a veces se equivoca o dice cosas en caliente que no debería decir. Pero en mi caso no dije nada, nada fuera de lo normal”, sostuvo Barcos, restándole dramatismo al incidente.

El ‘Pirata’ también destacó la postura de Valera tras el clásico y valoró que no se haya prolongado una controversia que, según él, no tenía mayor sustento deportivo. “No tengo nada en contra de nadie, y mucho menos contra colegas. Entonces, creo que queda ahí y creo que Alex hizo muy bien en no seguir dándole de comer a todo esto”, añadió, en un mensaje claro de distensión.

El tenso cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera en el último clásico. Crédito: Difusión.

Un reencuentro amistoso

Consultado sobre si existió algún tipo de conversación privada con el delantero de Universitario para limar asperezas, Barcos fue enfático al señalar que no fue necesario. Para el atacante, la dinámica del fútbol explica este tipo de situaciones y no amerita mayores explicaciones fuera del campo. En ese sentido, dejó en claro que, cuando vuelva a encontrarse con Alex Valera, el trato será cordial.

“Seguramente lo encontraré en algún momento, pero no tuve nada privado. Cuando lo encuentre, lo saludaré y le daré un abrazo, como todos los partidos que hemos jugado en contra. Somos colegas y sabemos cómo funciona el medio del fútbol”, afirmó, anticipando un eventual reencuentro sin rencores.

Asimismo, Barcos reflexionó sobre la magnitud que alcanzaron sus declaraciones y comparó el impacto de sus palabras con otros comentarios similares que suelen circular en el entorno futbolístico. Según explicó, el peso de su nombre y trayectoria influyó directamente en la repercusión del episodio.

“Mis palabras retumbaron porque lo dije yo. La misma prensa lo había dicho durante meses, pero lo dijo Hernán Barcos y retumbó para todos lados. Por eso digo que le dieron demasiada importancia”, señaló, dejando entrever que la controversia se amplificó más por su perfil que por la gravedad real de la situación.

Hernán Barcos y Alex Valera han tenido otros encuentros más amistosos en clásicos e incluso el 'Pirata' lo felicitó tras el título nacional de Universitario en 2024.

Los delanteros con mayor potencial en Liga 1

Más allá del episodio puntual con Valera, el delantero también fue consultado por los atacantes con mayor proyección en la Liga 1, y no dudó en mencionar al propio jugador de Universitario como uno de los principales referentes del campeonato local. “Hoy en el fútbol peruano, Alex es uno de los principales. Luis Ramos creo que tiene un potencial bárbaro”, indicó.

Tras ello, el ‘Pirata’ sumó a nombres vinculados a Alianza Lima y a las divisiones menores del fútbol nacional. “Juan Pablo Goicochea, si empieza a jugar, puede tener su oportunidad; Sebastien Pineau es un chico que lo trajimos a Cajamarca y tiene potencial, tiene que agarrar experiencia obviamente”, comentó.

Finalmente, también tuvo palabras para Víctor Guzmán y Bassco Soyer, a quienes señaló como ejemplos de jugadores que necesitan continuidad y roce internacional para consolidarse. “Guzmán tuvo la posibilidad de ir a Portugal, ojalá que le vaya bien y pueda sumar experiencia para que cuando le toque volver al Perú, para la selección, sea un jugador mejor preparado, al igual que Bassco Soyer”, concluyó.

