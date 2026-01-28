“Estamos enfocados en lo que realmente importa”: la tajante postura de Jairo Vélez ante delicada situación en Alianza Lima

El volante evita profundizar en la denuncia que afecta al club y asegura que su foco está en la Liga 1 2026. (Video: Jax Latin Media)

Alianza Lima atraviesa días de contrastes a puertas del inicio de la temporada 2026. Mientras el equipo afina detalles deportivos para su debut en la Liga 1, el club también enfrenta un complejo escenario extradeportivo tras la denuncia de abuso sexual que involucra a Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, situación que derivó en la separación indefinida de los tres futbolistas del plantel profesional.

En medio de ese contexto, uno de los refuerzos más llamativos del cuadro ‘blanquiazul’, Jairo Vélez, tomó la palabra luego de una sesión de entrenamientos y dejó en claro cuál es su postura. El volante, que llegó esta temporada procedente de César Vallejo tras su paso por Universitario de Deportes, optó por centrar su discurso exclusivamente en el aspecto futbolístico, priorizando el arranque del campeonato nacional.

“Queremos arrancar de buena manera el torneo. Sabemos que será un partido complicado, en una plaza muy difícil, pero vamos con mente positiva. Siempre es bueno ganar y si queremos lograr el objetivo final, tenemos que empezar con el pie derecho”, declaró el mediocampista a la salida de los trabajos previos al duelo ante Sport Huancayo, correspondiente a la primera fecha del Apertura.

Previo a su debut oficial, Alianza Lima aún gestiona las consecuencias de una denuncia de gravedad que ha impactado en el entorno del club y en la opinión pública. Consultado sobre esta coyuntura y el golpe que pudo significar para el grupo, Vélez evitó profundizar en el tema y remarcó que su atención está puesta únicamente en lo que ocurre dentro del campo.

“Estamos pensando en el partido próximo, estamos metidos en lo nuestro, en lo que realmente importa. Esa es la mentalidad”, afirmó el jugador de 30 años, una frase que no pasó desapercibida debido al contexto en el que se produce. Si bien su intención fue marcar una línea de concentración deportiva, sus palabras generaron diversas interpretaciones al tratarse de una denuncia de abuso sexual.

Al ser consultado directamente sobre si la situación lo incomodó o alteró la preparación del plantel, Vélez insistió en la misma postura. “No, sigo enfocado, nada más pensando en el torneo. Venimos trabajando de buena manera, estamos encontrando la idea para el camino que viene y totalmente enfocados en el partido ante Huancayo”, sostuvo.

Jairo Vélez apunta a ser titular en Alianza Lima

Desde lo deportivo, Jairo Vélez comienza a consolidarse como una pieza importante en el esquema de Pablo Guede. Durante los partidos amistosos de pretemporada, el ex Vallejo ha sido utilizado como volante ofensivo, una posición en la que ha logrado ganarse la confianza del comando técnico gracias a su movilidad y capacidad para asociarse en campo rival.

Ese buen rendimiento lo perfila como una de las alternativas para arrancar como titular en el debut liguero contra Sport Huancayo, que se llevará a cabo el viernes 30 de enero. Sin embargo, no se descarta que el cuerpo técnico ‘blanquiazul’ decida dosificar cargas pensando en el compromiso internacional de la próxima semana por la Copa Libertadores 2026, programado para el martes 4 de febrero.

Así, mientras Alianza Lima busca enfocarse en sus objetivos deportivos y en empezar la Liga 1 con el pie derecho, el club continúa envuelto en una situación extradeportiva delicada, donde las declaraciones y silencios de sus protagonistas también quedan bajo la lupa. En ese escenario, Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco continúan siendo investigados y permanecen separados de manera indefinida.