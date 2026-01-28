DT del Club 2 de Mayo habló de las separaciones de Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima en la antesala de Copa Libertadores 2026

El entrenador del Club 2 de Mayo reconoció que tenía en consideración a Carlos Zambrano y Sergio Peña en sus planes para enfrentar a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Eduardo Ledesma trabaja a dos frentes con Sportivo 2 de Mayo: planifica las primeras fechas del Apertura 2026, pero no descuida ni por un instante el próximo debut en Copa Libertadores 2026 contra Alianza Lima por la Fase 1. De ahí a que haya comenzado a elaborar un plan para neutralizar a sus mejores puntuales.

Dentro de su operativo, el responsable técnico del ‘gallo norteño’ ha considerado a Carlos Zambrano y Sergio Peña como los baluartes a frenar durante los siguientes lances tanto en Río Parapití como en Matute. Sin embargo, sus respectivas separaciones a raíz de una denuncia por abuso sexual han trastocado los planes e inmediatamente se ha ejercido una modificación.

Eduardo Ledesma ponderó el nivel de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

De ese tema ha hablado Eduardo Ledesma en un contacto con radio Exitosa, no sin dejar de lado a otros futbolistas sustanciales por los que tomará los recaudos correspondientes: “Hablamos mucho de Peña que ahora está separado del plantel, al igual que Zambrano. Pero tiene otra gente, la llegada de Advíncula”.

“Como dije antes, Alianza Lima tiene jugadores de selección que están acostumbrados y es prácticamente normal, sobre todo les motiva jugar este tipo de partidos, jugar una Copa Libertadores”, continuó explicando el técnico del 2 de Mayo.

El estratega del Club 2 de Mayo modificará su plan cuando enfrente a los 'blanquiazules'. | VIDEO: Radio Exitosa

Por otro lado, el estratega del conjunto paraguayo ha vuelto a recalcar que el peso de la llave de CONMEBOL Libertadores 2026 recae en los ‘íntimos’ por su larga historia en la competición y sobre todo porque en su escuadra cuenta con nombres muy importantes a nivel nacional.

“El favoritismo siempre va a ser para el equipo más representativo porque Alianza es un club acostumbrado a jugar Copa Libertadores, la temporada pasada lo hizo bien, eliminó a Boca. Es un equipo que todos los años juega este tipo de campeonato y tiene jugadores de Selección, de mucho renombre y obviamente los y en los papeles Alianza es el favorito”, indicó.

Alianza Lima en un rondo en la previa de un entrenamiento. - Crédito: @ClubALOficial

Añadió además que “nuestra primera experiencia en este año y un rival como Alianza, realmente es lindo de enfrentar y sabiendo que uno cuando clasifica a una Copa Libertadores, es más que obvio que a veces te puede tocar. Nosotros obviamente contentos por esta gran experiencia y trataremos de hacer lo mejor y poder dar el batacazo”.

Sportivo 2 de Mayo llegará con un rodaje un poco mayor en cuanto a partidos oficiales, dado que lleva dos apariciones en el certamen doméstico. Empezó con el pie izquierdo cayendo a manos del Sportivo Luqueño (1-2) y ahora espera lavarse la cara en su siguiente presentación contra Olimpia.

El 'gallo norteño' se enfrentará a los 'blanquiazules' en el arranque de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Radio Monumental