Perú Deportes

DT del Club 2 de Mayo habló de las separaciones de Carlos Zambrano y Sergio Peña en Alianza Lima en la antesala de Copa Libertadores 2026

Eduardo Ledesma ha reconocido que ha trabajado con el grupo del ‘gallo norteño’ pensando en neutralizar al ‘Káiser’ y al ‘10′. Sin embargo, la coyuntura actual lo obligará a modificar su plan

Guardar
El entrenador del Club 2
El entrenador del Club 2 de Mayo reconoció que tenía en consideración a Carlos Zambrano y Sergio Peña en sus planes para enfrentar a Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Eduardo Ledesma trabaja a dos frentes con Sportivo 2 de Mayo: planifica las primeras fechas del Apertura 2026, pero no descuida ni por un instante el próximo debut en Copa Libertadores 2026 contra Alianza Lima por la Fase 1. De ahí a que haya comenzado a elaborar un plan para neutralizar a sus mejores puntuales.

Dentro de su operativo, el responsable técnico del ‘gallo norteño’ ha considerado a Carlos Zambrano y Sergio Peña como los baluartes a frenar durante los siguientes lances tanto en Río Parapití como en Matute. Sin embargo, sus respectivas separaciones a raíz de una denuncia por abuso sexual han trastocado los planes e inmediatamente se ha ejercido una modificación.

Eduardo Ledesma ponderó el nivel
Eduardo Ledesma ponderó el nivel de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

De ese tema ha hablado Eduardo Ledesma en un contacto con radio Exitosa, no sin dejar de lado a otros futbolistas sustanciales por los que tomará los recaudos correspondientes: “Hablamos mucho de Peña que ahora está separado del plantel, al igual que Zambrano. Pero tiene otra gente, la llegada de Advíncula”.

“Como dije antes, Alianza Lima tiene jugadores de selección que están acostumbrados y es prácticamente normal, sobre todo les motiva jugar este tipo de partidos, jugar una Copa Libertadores”, continuó explicando el técnico del 2 de Mayo.

El estratega del Club 2 de Mayo modificará su plan cuando enfrente a los 'blanquiazules'. | VIDEO: Radio Exitosa

Por otro lado, el estratega del conjunto paraguayo ha vuelto a recalcar que el peso de la llave de CONMEBOL Libertadores 2026 recae en los ‘íntimos’ por su larga historia en la competición y sobre todo porque en su escuadra cuenta con nombres muy importantes a nivel nacional.

El favoritismo siempre va a ser para el equipo más representativo porque Alianza es un club acostumbrado a jugar Copa Libertadores, la temporada pasada lo hizo bien, eliminó a Boca. Es un equipo que todos los años juega este tipo de campeonato y tiene jugadores de Selección, de mucho renombre y obviamente los y en los papeles Alianza es el favorito”, indicó.

Alianza Lima en un rondo
Alianza Lima en un rondo en la previa de un entrenamiento. - Crédito: @ClubALOficial

Añadió además que “nuestra primera experiencia en este año y un rival como Alianza, realmente es lindo de enfrentar y sabiendo que uno cuando clasifica a una Copa Libertadores, es más que obvio que a veces te puede tocar. Nosotros obviamente contentos por esta gran experiencia y trataremos de hacer lo mejor y poder dar el batacazo”.

Sportivo 2 de Mayo llegará con un rodaje un poco mayor en cuanto a partidos oficiales, dado que lleva dos apariciones en el certamen doméstico. Empezó con el pie izquierdo cayendo a manos del Sportivo Luqueño (1-2) y ahora espera lavarse la cara en su siguiente presentación contra Olimpia.

El 'gallo norteño' se enfrentará a los 'blanquiazules' en el arranque de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Radio Monumental

Temas Relacionados

Alianza LimaSergio PeñaCarlos ZambranoClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal y Universitario volverán a cruzarse en el Estadio Alberto Gallardo tras 15 años por el Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol compartió la programación para la cuarta jornada del primer certamen del año. El recinto sanmartiniano será sede del clásico entre dos de los equipos más populares del país

Sporting Cristal y Universitario volverán

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se definirán a los clasificados en la Champions League. También, Boca Juniors y River Plate jugarán en Argentina. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, miércoles 28

Hernán Barcos zanjó la polémica con Alex Valera y anticipó un reencuentro amistoso: “Le daré un abrazo”

El ‘Pirata’ aseguró que la discusión con el delantero de Universitario quedó en el pasado y adelantó que, cuando vuelvan a encontrarse en la cancha, el saludo será cordial

Hernán Barcos zanjó la polémica

Ignacio Buse retorna al ATP 250 de Chile, el certamen que marcó su primer paso en el circuito máximo profesional

La primera raqueta nacional, Top 100 del mundo, rendirá en dos de los tres torneos ATP en Sudamérica. Aún está a la espera de bajas para ingresar al cuadro principal de Buenos Aires

Ignacio Buse retorna al ATP

Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez de Colo Colo con sentido mensaje por su traspaso a Alianza Lima: “Sé que estarás feliz donde vas”

El ‘King’ ha quedado profundamente dolido y consternado por la salida del último capitán en Macul. El directorio ByN aceptará la propuesta del club de La Victoria

Arturo Vidal se despide de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ levanta el secreto bancario

PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Tomás Gálvez admitió que archivó ‘dos o tres’ investigaciones contra Dina Boluarte: “No revestían naturaleza penal”

Sada Goray ratifica que tres policías acudieron sin “permiso” a su interrogatorio fiscal en Punta Cana con Marita Barreto

Tomás Gálvez no descarta citar al ministro Vicente Tiburcio en investigación a José Jerí por reuniones con empresarios chinos

José Jerí descarta que sus intervenciones sean ‘show’ mediático: “No importa exponerse”

ENTRETENIMIENTO

La Tigresa del Oriente será

La Tigresa del Oriente será una de las principales atracciones del Estéreo Picnic 2026: diversidad, baile y fiesta sin límites

Bettina Oneto niega que haya enviado audio a Rodrigo González acusando de maltrato a Sergio Galliani

Ranking Netflix: las películas más vistas HOY por el público peruano

Pamela López responde a Christian Cueva y defiende su imagen: “No he destruido ningún hogar”

Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato en ‘Los Monólogos de la Vagina’

DEPORTES

Sporting Cristal y Universitario volverán

Sporting Cristal y Universitario volverán a cruzarse en el Estadio Alberto Gallardo tras 15 años por el Torneo Apertura 2026

Partidos de hoy, miércoles 28 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hernán Barcos zanjó la polémica con Alex Valera y anticipó un reencuentro amistoso: “Le daré un abrazo”

Ignacio Buse retorna al ATP 250 de Chile, el certamen que marcó su primer paso en el circuito máximo profesional

Arturo Vidal se despide de Esteban Pavez de Colo Colo con sentido mensaje por su traspaso a Alianza Lima: “Sé que estarás feliz donde vas”