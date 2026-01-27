Javier Rabanal aclara que “si aparece una muy buena oportunidad, haremos el esfuerzo” de sumar un fichaje más en Universitario

Javier Rabanal brindando indicaciones en Campo Mar. - Crédito: Universitario

Aunque Universitario de Deportes cuenta con un plantel remozado, en muy buena parte por la intervención tanto del cuerpo técnico como de las autoridades en el reciente mercado de transferencias, no se ha descartado que llegue al club un último refuerzo del exterior, aprovechando el reciente aumento de cupos validado por la FPF.

La observación final, desde luego, pasará por el entrenador Javier Rabanal, quien aseguró que esa cuestión ha sido hablada con la ‘U’ y solo avanzarán en conjunto siempre y cuando aparezca "una muy buena oportunidad, en una ubicación específica" a fin de reforzar aun más el bloque.

Universitario goleó 3-0 a U. de Chile por la 'Noche Crema' 2026 - Crédito: Movistar Deportes.

“No conozco ningún entrenador que no quiera un fichaje más, todos siempre van a pedir uno más. Pero ya lo hablamos con el club: si aparece una muy buena oportunidad, en una ubicación específica, haremos el esfuerzo. Si es traer por traer, con lo que tengo me basta, porque mi plantel es muy bueno”, declaró en una entrevista concedida a Radio Programas del Perú.

No es menos cierto que la zona a reforzar en Universitario es la de la primera línea del mediocampo a partir de la salida de Rodrigo Ureña. De eso está muy de acuerdo Javier Rabanal, aunque está un poco cómodo con la presencia de otros puntuales que pueden cumplir con un correcto desempeño.

El volante chileno cerró un ciclo de tres años para fichar por Millonarios de Colombia.

“Creo que esa es la única ubicación que está generando un poco de controversia. En la posición de pivote tenemos dos alternativas para determinados momentos, pero no puede ser cualquiera”, explicó el técnico español.

“Tendría que ser alguien con características muy específicas. El mercado está complicado y caro. Estamos satisfechos con Jesús Castillo y con ‘Murru’ [Murrugarra]. ‘Calca’ [Calcaterra] también podría apoyar en esa zona, aunque implicaría cambiar el sistema”, añadió Javier Rabanal.

Javier Rabanal se estrenó en el banquillo de la 'U' en un Estadio Monumental a reventar. Crédito: Universitario de Deportes.

Más trabajo

A pesar de que Universitario pasó por encima de la U. de Chile en la Noche Crema 2026, con un desenvolvimiento importante de cada uno de los intérpretes del equipo, el técnico Javier Rabanal ha considerado que todavía faltan varios detalles por mejorar para que los suyos ejerzan el libreto de fútbol ideal.

“Por ahí hubo algún error que casi nos cuesta un gol, pero el equipo intentó siempre presionar tras la pérdida, salir jugando y tener buen manejo. Ahora nos falta trabajar en las áreas: defender y atacar en campo contrario y ver cómo protegernos cuando no tengamos el balón”, comentó.

Los 'cremas' derrotaron 3-0 en el Monumental. (Video: TV Perú)

Aun así, Rabanal calificó de positivo lo que atestiguo desde la parcela técnica: “Lo hecho ante la U de Chile fue positivo, porque, en general, todo lo que se trabajó en las tres primeras semanas los jugadores lo hicieron o intentaron hacerlo. Habíamos hablado de tener confianza con el balón y el equipo lo intentó”.

Acerca del arranque del Apertura 2026, que tendrá como oponente a la Asociación Deportiva Tarma en el estadio Monumental, el líder de la ‘U’ ha reconocido que es “medio atípico”, porque todavía los tiempos dan para continuar realizando una pretemporada.

Golazo de Jairo Concha en Universitario vs Melgar en amistoso. Crédito: Universitario

“Es un inicio de temporada medio atípico, porque a la cuarta semana ya arrancamos con la competencia oficial y eso no se puede modificar. Seguimos pensando que estamos en pretemporada, solo que ahora, en vez de amistosos, vamos a jugar por los puntos”, dijo.

Universitario de Deportes se ha fijado una meta crucial en el 2026: concatenar un cuarto título nacional, lo que significaría la consecución de un histórico tetracampeonato en Perú.