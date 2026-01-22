Perú Deportes

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

El delantero hispano-senegalés ha empezado con los trabajos técnicos y tácticos bajo la atenta mirada del entrenador Javier Rabanal. En principio será una alternativa en ataque

Sekou Gassama entrenándose en Campo
Sekou Gassama entrenándose en Campo Mar. - Crédito: Universitario

Sekou Gassama se hizo esperar más de la cuenta en Campo Mar, pero por fin se ha unido presencialmente a Universitario de Deportes. El delantero hispano-senegalés acaba de integrarse a las filas del vigente club tricampeón de Perú y ha comenzado a entrenarse como el que más bajo la atenta mirada de Javier Rabanal.

Era la primera vez que Gassama, de 30 años, conocía tantos las instalaciones de práctica de la ‘U’ como a sus nuevos compañeros e integrantes del comando técnico. Después de una charla con el nuevo estratega, empezó a sudar la gota gota con trabajos técnicos y tácticos.

Durante el tiempo que estuvo alejado de Universitario, presumiblemente siguiendo la campaña de Senegal en la Copa Africana de Naciones, se entrenó por su cuenta para mantenerse en óptimas condiciones físicas y así caer de pie en las filas ‘cremas’ como el refuerzo más esperado por los simpatizantes.

A diferencia del resto de futbolistas, con la excepción del recién llegado Miguel Silveira, la continuidad de Sekou Gassama dentro de los campos de juegos se ha visto interrumpida por varios meses debido a una prolongada inactividad desde su último paso por el CD Eldense del ascenso de España.

Ahora que, después de mucho tiempo, se ha sometido a un entrenamiento riguroso de equipo, Gassama podrá revitalizar sus facultades principales, tales como velocidad, fuerza y potencia, para apuntarse como una de las alternativas de Universitario tanto en la Noche Crema 2026 frente a la Universidad de Chile como en el arranque del Apertura 2026.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

