Gonzalo Bueno venció con sobresaltos a Guido Justo para avanzar a los cuartos de final del Challenger 75 de Itajaí

La segunda raqueta peruana superó en tres sets a su rival argentino. Este triunfo alimenta sus chances de ingresar al Top 200 del ranking ATP

Gonzalo Bueno, #202 en el ranking ATP. Crédito: Instagram gonzaletero.

Gonzalo Bueno (#215) sorteó una prueba compleja en la cuarta cancha del Itamirim Clube de Campo. El tenista peruano hiló su segunda victoria luego de su paso por Melbourne Park y se instaló entre los ocho mejores del Challenger 75 de Itajaí. Sobre la arcilla brasileña, el trujillano impuso condiciones, aunque pasó apuros, frente al argentino Guido Iván Justo (#344) con parciales 6-3 0-6 6-2.

En el primer parcial, Bueno lució sus mejores golpes para quebrar en tres oportunidades al nacido en Adrogué hace 28 años. ‘Gonza’ se llevó la primera manga al bolsillo con autoridad. El segundo set fue totalmente adverso para el deportista nacional, pues fue superado en todos los frentes y el argentino le endosó un rosco.

A los seis ‘games’ ganados por Justo, se sumó una nueva rotura en el inicio del set definitivo que puso contra las cuerdas a Bueno. Sin embargo, con templanza y determinación, el de Trujillo devolvió la rotura, confimó y volvió a quebrar el servicio de su rival para hacerse con el boleto a los cuartos de final del Itajaí Open.

Gonzalo Bueno, a paso firme en el Itajaí Open. Crédito: Challenger Tour.

La victoria sobre la tierra batida brasileña de Bueno marca la tercera a favor del peruano en el historial entre ambos en el circuito Challenger. Ahora, Bueno deberá esperar a la resolución del encuentro entre el argentino Alex Barrena (#190) o el rumano Adrian Boitan (#331) para conocer a su rival en la siguiente ronda.

Conviene destacar que Bueno también rendirá esta jornada su segundo encuentro en la categoría de dobles. El peruano comparte dupla con el paraguayo Daniel Vallejo. En su debut, vencieron al binomio boliviano Hugo y Murkel Dellien. En cuartos, Andra Collarini y Álvaro Guillén se interponen en su camino para avanzar a las semifinales.

Rumbo al Top 200

Gonzalo Bueno se encuentra en plena disputa de los cuartos de final del Challenger 75 de Itajaí en Brasil, donde busca un lugar en las semifinales que consolide su excelente momento deportivo. En la actualización del ranking virtual de la ATP, el tenista peruano ya ocupa el puesto 202, una cifra que representa el punto más alto de su trayectoria profesional hasta la fecha.

Gonzalo Bueno, #202 en el ranking virtual de la ATP. Crédito: Captura ATP.

Este ascenso es especialmente significativo porque supera su mejor ubicación histórica previa, la cual fue el escalón 205 alcanzado durante el mes de agosto del año 2025. Un triunfo adicional en las canchas brasileñas aseguraría finalmente su ingreso al selecto grupo de los 200 mejores jugadores del mundo, lo cual marcaría un progreso fundamental para sus aspiraciones de participar en los próximos torneos de Grand Slam.

El acceso al Top 200 confirma la notable evolución del jugador nacional y posiciona a Itajaí como el escenario ideal para alcanzar esta meta histórica en el circuito internacional.

Nuevo reto nacional

Para Gonzalo Bueno, la serie ante Alemania en Düsseldorf representa un reto monumental que asume con la madurez de sus recientes éxitos. El tenista trujillano viajará a Europa para los duelos del 6 y 7 de febrero con la motivación al tope tras consolidar su ascenso en el ranking profesional.

El peruano se impuso en el primer juego ante Nuno Borges. | TV Perú

Bueno recuerda con especial orgullo la última serie disputada en Lima, donde logró un triunfo histórico frente al portugués Nuno Borges. Aquella victoria ante un rival de jerarquía demostró su enorme capacidad para crecerse en la Copa Davis y otorgar puntos vitales al equipo nacional en momentos de máxima presión.

Bajo la capitanía de Luis Horna, el joven jugador proyecta esa misma confianza para enfrentar la potencia germana en canchas rápidas. Aunque reconoce el favoritismo local, confía plenamente en la unión del grupo peruano para buscar la sorpresa en territorio alemán. Su presencia asegura competitividad en una cita que marcará su carrera.

