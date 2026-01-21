Natalia Málaga se sincera sobre la irregularidad de Géminis en la Liga Peruana de Vóley: “No somos magos, depende de las jugadoras”

La entrenadora peruana deja contundente mensaje sobre el presente de su club en la Liga Peruana de Vóley. (La Cátedra Deportes)

Natalia Málaga brindó declaraciones luego del contundente triunfo de Deportivo Géminis ante Circolo Sportivo Italiano en la segunda fecha de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. En lugar de demostrar su felicidad, la entrenadora peruana se sinceró sobre la irregularidad de su escuadra en el campeonato nacional.

Para las cámaras de la ‘Cátedra Deportes’, Málaga señaló el factor que no le permite encontrar un equilibro en el rendimiento de sus jugadoras en esta etapa del certamen doméstico. Todo estaría vinculado a un tema anímico, ya que en muchas ocasiones sus dirigidas se desbordan y pierden la concentración en el juego.

“Lamentablemente no todos tenemos el mismo temperamento y las mismas emociones que controlar. Entonces entran en una etapa de inseguridad y eso juega en contra de ellas. Entonces, cómo las puedes recuperar en tus entrenamientos, trabajando bien y retomando esa parte en la que ellas tienen esa inseguridad y darles la confianza y que ellas mismas pongan su actitud, porque nosotros no somos magos como entrenadores, todo depende mucho de ellas cómo manejen esa parte”, manifestó.

La experimentada DT citó un ejemplo, mencionando a sus tres figuras del Caribe: Vielka Peralta, Katielle Alonzo y Florangel Terrero. “Ellas mismas tienen que creer en lo que pueden hacer. Tenemos a tres dominicanas muy poderosas, pero basta que pierda la cabeza una o dos, ya eso empieza a jalar una a otra, que no debería ser, porque el equipo es una máquina, todos deberían de trabajar igual. Falla una y el resto tiene que suplementar eso, pero no pasó”.

Además, señaló la importancia de un proceso en el cuadro de Comas. “Son equipos que ya tienen muchos años trabajando juntos y eso sí se puede solucionar, pero en equipo de temporada todas son diferentes. Un día tenemos estas tres chicas, el próximo año tendremos a otra. Es otra vez comenzar a trabajar con un grupo nuevo. Nosotros, como entrenadores, al menos yo, he venido a acoplarme a ellas y no hacerme a ellas y no como yo quisiera, pero poco a poco estamos cambiando esas cosas para poder hacer algo mucho mejor”.

Natalia Málaga se sincera sobre la irregularidad de Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Diferencias en el vestuario

Por otro lado, Natalia Málaga respondió sobre las supuestas diferencias dentro de la plantilla de Deportivo Géminis entre un grupo de jugadoras. La entrenadora señaló que pueden presentarse rencillas motivadas por cuestiones deportivas y que corresponde resolverlas en el vestuario.

“Mira, los comentarios y las cosas que puedan pensar de afuera no es lo que estamos ni nada de atención. Nosotros nos hacemos valer por lo que está dentro del grupo y sobre eso hay que corregir. De que hay una diferencia de edad, sí, hay diferencia de edad, pero el entusiasmo y las ganas son de todas, pero basta que una mayor empiece a entrar en inseguridades y eso parece mentira, pero las menores lo empiezan a absorber. Ese es un tema, dentro del grupo que no le compete a nadie, solamente a nosotros”, apuntó.

Natalia Málaga habló de la interna de Deportivo Géminis y las posibles rencillas entre jugadoras.

La competencia en la Liga Peruana de Vóley

Málaga se refirió al aumento de la dificultad a medida que avanzan las fechas en la Liga Peruana de Vóley y al descenso en el rendimiento que experimentó su equipo, acumulando varias derrotas consecutivas en el último tramo. Esa racha terminó con el reciente triunfo ante Circolo el domingo pasado.

“Todos los equipos en este torneo presentan dificultad; algo similar le ocurrió a San Martín. El equipo venía con buen rendimiento, pero atravesó dos baches frente a rivales que, sin menospreciar, se encontraban en posiciones inferiores. Son situaciones propias del deporte y resulta complicado saber qué siente o piensa una jugadora en esos momentos.”, acotó.

Finalmente, la entrenadora peruana expuso los objetivos de Géminis para la segunda fase y el tramo final del torneo. “Estamos para seguir jugando y enfrentarnos a todos los rivales que se nos presenten. Nos falta jugar con Rebaza, nos falta jugar con Regatas, falta jugar con Olva. Todo rival para nosotros es un rival que nos va a exigir y quiere lo mismo que nosotros: ganar".