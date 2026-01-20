Paulo Autuori preocupado por el aumento de cupo de extranjeros en Liga 1: “¿Qué clase de recambio generacional hará Perú?

Paulo Autuori continúa como entrenador de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

No es de las primeras veces que la Federación Peruana de Fútbol aprueba medidas, por lo menos, llamativas en el desarrollo de la Liga 1, pero la última relacionada al aumento de cupo de extranjeros ha ocasionado toda clase de reacciones. Desde luego que la más radical ha llegado por parte de Paulo Autuori, quien se muestra en contra de darle más visibilidad a los foráneos.

En una entrevista con Radio Programas del Perú, el estratega brasileño ha considerado que la decisión reciente acometida por la FPF será más que contraproducente en los sectores de reservas de la instituciones que participan en la Liga 1 2026, siendo los jóvenes los más perjudicados.

“La gente sabe que, para mí, la cantidad de jugadores extranjeros en el momento del fútbol peruano es complicada. Tenemos jugadores jóvenes y que sé que pueden subir su rendimiento. Me niego a meter siete extranjeros para jugar un partido”, mencionó Paulo Autuori.

En esa misma línea, el que alguna vez fuera el seleccionador de Perú, a inicios del nuevo siglo durante los primeros compases de las Eliminatorias Sudamericanas 2006, aseguró que la próxima norma afectará sobremanera la elección de nuevos valores para la ‘bicolor’ en el nuevo proceso mundialista.

“¿Qué clase de recambio generacional Perú va a hacer? Estoy preocupado por el entrenador que va a venir [de la selección]. Ganar en el fútbol es posible, pero continuar ganando es más complicado. Es un proceso longitudinal”, cuestionó.

En lo que respecta a su apoyo a las canteras en Sporting Cristal, Autuori afirmó: “Mi mirada siempre es para las posibilidades que tienen. Yo no soy un loco de no tener un jugador que no sabe ni jugar y meterlo a jugar. Todavía no llegué a eso. Yo voy a querer rendimiento, pero los entrenamientos me dicen. Después también tiene que tener fortaleza mental”.

Sporting Cristal ha mantenido una presencia activa durante el mercado de transferencias. No obstante, se ha generado resistencia entre su afición debido a la frustración por no concretar el fichaje de Luis Advíncula, una de las principales expectativas de los seguidores del club.

A este contexto se suma la preocupación por la planificación de la pretemporada. Los ‘celestes’ han presentado una agenda limitada de encuentros preparatorios, habiendo confirmado únicamente un partido: la Tarde Celeste contra la U. Católica (E).

Fixture Apertura 2026

Fecha 1 : Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Fecha 2 : Sporting Cristal vs. FBC Melgar

Fecha 3 : Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Fecha 4 : Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5 : Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Fecha 6 : Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 7 : Sporting Cristal vs. Sport Boys

Fecha 8 : Los Chankas vs. Sporting Cristal

Fecha 9 : Sporting Cristal vs. CD Moquegua

Fecha 10 : Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Fecha 11 : Sporting Cristal vs. UTC

Fecha 12 : Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 13 : Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha 14 : Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15 : FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Fecha 16 : Sporting Cristal vs. ADT

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal