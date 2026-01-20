Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

En Europa regresa la Champions League con grandes cotejos que no te puedes perder. Real Madrid, por ejemplo, buscará levantar cabeza a nivel internacional cuando reciba a Mónaco

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: horarios, canales TV y resultados en vivo - Crédito: Clubes.

Hoy, martes 20 de enero, se jugarán grandes encuentros en los mejores torneos del mundo. En esta agenda no solo encontrarás partidos de Champions League, sino también Championship de Inglaterra, entre otras definiciones que no te puedes perder.

La Liga de Campeones retoma su actividad después del receso de fin de año, y los clubes más destacados de Europa regresan a la competencia en una semana repleta de partidos determinantes. Este martes 20 y miércoles 21 de enero de 2026 se juega la jornada 7, última fecha de la fase de liga, que definirá el futuro de varios equipos en el torneo continental más prestigioso.

Uno de los duelos más esperados de la jornada lo protagonizan Real Madrid y Mónaco, quienes se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto español llega en el séptimo lugar del grupo, con 12 puntos, y necesita una victoria para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, tras la salida de Xabi Alonso, atraviesa un periodo complicado: la reciente derrota en la final de la Supercopa y la eliminación en la Copa del Rey han generado inquietud en la afición y cuestionamientos hacia la directiva, encabezada por Florentino Pérez.

Tabla de posiciones de Fase de Liga de la Champions League - Crédito: UEFA.

Por su parte, Mónaco afronta el reto continental con una racha positiva en la Champions League, donde acumula cinco partidos sin perder y suma nueve unidades, aunque su rendimiento en la Ligue 1 francesa ha sido irregular, con cuatro derrotas consecutivas. El equipo del Principado busca trasladar su buen momento europeo a un escenario exigente como el Bernabéu y consolidar su clasificación a los playoffs.

La expectativa crece por el regreso de la Champions League, torneo que cada temporada ofrece momentos inolvidables y reúne a los mejores futbolistas del mundo. El enfrentamiento en Madrid será uno de los focos de atención, con ambos equipos obligados a sumar para mantener sus objetivos en la competencia europea.

Además del atractivo choque entre Real Madrid y Mónaco, la fecha 7 reúne a varios equipos que luchan por un lugar en la próxima ronda. Los partidos de la semana, con horarios y canales de transmisión, son los siguientes:

Partido amistoso de Liga 1 Perú

- Universitario 3-2 Melgar (Finalizado)

Partidos de Champions League

- Kairat 1-4 Club Brujas (Finalizado)

- Bodø / Glimt 3-1 Manchester City (Finalizado)

- Real Madrid 6-1 Mónaco (Finalizado)

- Inter 1-3 Arsenal (Finalizado)

- Tottenham 2-0 Borussia Dortmund (Finalizado)

- Olympiakos 2-0 Bayer Leverkusen (Finalizado)

- Villarreal 1-2 Ajax (Finalizado)

- København 1-1 Napoli (Finalizado)

- Sporting CP 2-1 PSG (Finalizado)

Partido de FA Cup

- Salford City 2-3 Swindon Town (Finalizado)

Partido de Supercopa de Chile

- Huachipato vs Universidad Católica (17:00 horas / TNT Sports)

Partidos de Championship de Inglaterra

- Charlton Athletic 1-2 Derby County (Finalizado)

- Ipswich Town 2-0 Bristol City (Finalizado)

- Sheffield Wednesday 0-2 Birmingham City (Finalizado)

- Preston North End 0-3 Hull City (Finalizado)

- Oxford United 0-0 Queens Park Rangers (Finalizado)

- Swansea City 3-1 Blackburn Rovers (Finalizado)

- Coventry City 2-1 Millwall (Finalizado)

- West Bromwich Albion 0-5 Norwich City (Finalizado)

- Wrexham 1-1 Leicester City (Finalizado)

