“Ojos en Perú”: Inter Miami se alista para la Noche Blanquiazul 2026 frente Alianza Lima en Matute

Leo Messi entrenando a puertas de la Noche Blanquiazul. - Crédito: Inter Miami

El Inter Miami no se relaja. El pasado fin de semana dio inicio a sus entrenamientos de cara al inicio de su nueva gira por América del Sur. La primera parada fija será en Perú contra Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026. Para ese evento, a llevarse a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, el equipo ‘rosado’ redobla esfuerzos con todos sus futbolistas de élite disponibles.

Con un escueto mensaje en sus redes sociales oficiales –“ojos en Perú”– las ‘garzas’ han demostrado que el lance amistoso contra los ‘blanquiazules’ será tomado muy en serio más allá de que ese un choque de exhibición. En esa misma publicación, además, se ha apreciado cómo Leo Messi prepara sus clásicos lanzamientos de falta.

Leo Messi, el activo más importante del Inter Miami. - Crédito: MLS

De tal forma que no queda ninguna duda de que el ‘10’ de Argentina acompañará a la delegación del Inter Miami en su tour por Perú y que será parte del elenco titular que pisará el gramado de Matute acompañado de otros jugadores de talla mundial como Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Por ahora, según ha trascendido, el único integrante del bloque de Miami que se bajaría del avión y no disputaría el partido frente a Alianza Lima sería Tadeo Allende, quien se encuentra fuera de los Estados Unidos resolviendo el tema de su visado. Conviene mencionar que el extremo argentino, inicialmente, estuvo cedido desde Celta de Vigo y ahora tendrá una carta fija en Florida.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Antes de enrumbar con destino a Perú, en un viaje a realizarse un día antes del compromiso, el mediocentro David Ayala compartió una apreciación del rival de turno: “Es un gran equipo Alianza. Ahora que llegó Advíncula desde Boca, tiene a Paolo Guerrero que es un gran jugador. Creo que va a ser un partido complicado y tengo mucha expectativa de ir a Perú, ahí estuve en un Sudamericano y se puede decir que es lindo”.

Una vez que concluya su expedición en suelo inca, la delegación de las ‘garzas’ deberá cumplir un par de envites más como parte de su gira por Sudamérica: viajará a Colombia para enfrentarse ante Atlético Nacional, el 31 de enero, en el Estadio Atanasio Girardot y cerrar contra Barcelona SC, el 7 de febrero, en el recinto Banco Pichincha de Ecuador.

Inter Miami viajará por Suramérica en su gira de pretemporada tras ser campeón de la MLS - crédito Inter Miami

Descuentos

La productora Sound Music informó que la venta de boletos para el partido del sábado 24 de enero incluirá una promoción especial. Hasta el jueves 22, quienes deseen asistir al Estadio Alejandro Villanueva podrán beneficiarse de un descuento del 40 % en todas las localidades, una iniciativa que busca recuperar el ambiente festivo habitual y llenar las tribunas para el esperado espectáculo deportivo.

La rebaja se refleja en cifras concretas: los boletos para la zona occidente central pasaron de S/. 2.375 a S/. 1.435; en occidente lateral, la disminución fue de S/. 2.000 a S/. 1.200; mientras que la tribuna occidente general se ajustó de S/. 1.500 a S/. 900. Las populares, tradicionalmente las más concurridas, también bajaron de S/. 470 a S/. 282.

De acuerdo con la organización, la compra de entradas se debe realizar exclusivamente a través de la plataforma Joinnus. Este ajuste de precios responde directamente a la tibia respuesta inicial de la afición y al deseo del club de asegurar una jornada vibrante para el debut de su plantel.