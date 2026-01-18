Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se jugarán grandes encuentros en todo el mundo. En Sudamérica se viene disputando la Serie Río de La Plata, mientras que en Europa continúan as grandes ligas. Sigue los cotejos

Partidos de hoy, domingo 18 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo - Crédito: Clubes.

Hoy, domingo 18 de enero, habrá grandes partidos en las mejores competencias del mundo. Tendremos Serie Río de La Plata, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, entre otros. En esta nota podrás revisar los horarios y canales de los encuentros. También podrás conocer los resultados en vivo.

Por el lado de equipos peruanos, Alianza Lima cerrará su participación en el torneo de verano de Uruguay. Los de Pablo Guede se medirán frente a Colo Colo de Arturo Vidal, con la obligación de conseguir el triunfo tras dos derrotas al hilo.

Hay mucha expectativa por lo que puedan hacer los ‘blanquiazules’, ya que los resultados no lo acompañaron. Pero sobre todo por el poco funcionamientos de equipo en todas sus líneas. Se espera que el DT argentino pueda mostrar una mejor versión de sus dirigidos.

Sin duda, sea cual sea el resultado, este encuentro dará mucho que hablar en la semana. Alianza Lima retornará a la capital peruana el lunes 19 de enero y rápidamente debe seguir con sus trabajos, ya que el próximo fin de semana disputará la denominada ‘Noche Blanquiazul’ ante nada menos de Inter Miami de Lionel Messi en Matute.

Alianza Lima vs Colo Colo: partido por Serie Río de La Plata 2026.

A nivel Europa, LaLiga de España tendrá partidazos que no te puedes perder. Barcelona de Lamine Yamal visitará a Real Sociedad obligado a ganar para mantener su buena ventaja sobre su más cercano perseguidor, Real Madrid, en la tabla de posiciones. Del mismo modo Atlético Madrid, que recibirá a Deportivo Alavés, en busca de recuperar el tercer puesto del campeonato doméstico.

En Premier League, tendrán acción Newcastle United y Aston Villa ante rivales de mucho peso. En Serie A, Milán y Roma también salen por los tres puntos. Y a nivel de selecciones, Senegal y Marruecos disputarán la final de la Copa África de Naciones. No te lo puedes perder.

Partidos de Serie Río de La Plata

- Juventud vs Olimpia (16:00 horas / ESPN)

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Disney+)

Partidos de Premier League

- Wolverhampton Wanderers 0-0 Newcastle United (Finalizado)

- Aston Villa 0-1 Everton (Finalizado)

Partidos de LaLiga

- Getafe 0-1 Valencia (Finalizado)

- Atlético Madrid 1-0 Deportivo Alavés (Finalizado)

- Celta de Vigo 3-0 Rayo Vallecano (Finalizado)

- Real Sociedad 2-1 Barcelona (Finalizado)

Partidos de Serie A

- Parma 0-0 Genoa (Finalizado)

- Bologna 1-2 Fiorentina (Finalizado)

- Torino 0-2 Roma (Finalizado)

- Milán 1-0 Lecce (Finalizado)

Partidos de Bundesliga

- Stuttgart 1-1 Unión Berlín (Finalizado)

- Augsburg 2-2 Freiburg (Finalizado)

Partidos de Ligue 1

- Strasbourg 2-1 Metz (Finalizado)

- Rennes 1-1 Le Havre (Finalizado)

- Nantes 1-2 Paris FC (Finalizado)

- Olympique Lyonnais 2-1 Brest (Finalizado)

Partidos de Primeira Liga

- Santa Clara 0-1 Famalicao (Finalizado)

- Tondela 0-1 Sporting Braga (Finalizado)

- Vitória Guimaraes vs Porto (15:30 horas)

Partido de Copa África de Naciones

- Senegal 1-0 Marruecos (Finalizado)

