Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del segundo amistoso de los ‘cremas’ en pretemporada 2026.

Universitario de Deportes y Melgar disputarán un amistoso en medio de la pretemporada 2026. Los dos clubes buscan sacar conclusiones para lo que será el arranque del Torneo Apertura de la Liga 1 en el cierre del mes de enero. Entérate todos los detalles de este enfrentamiento.

Programación del Universitario vs Melgar

El Universitario vs Melgar se jugará el martes 20 de enero a las 10:30 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate. Este compromiso no se desarrollará con presencia de los hinchas ‘merengues’ por pedido del entrenador Javier Rabanal.

Dónde ver Universitario vs Melgar

El primer encuentro amistoso de Universitario fue transmitido por su canal de Youtube, bajo la suscripción de 15 soles mensuales. Esta emisión contó con narración y comentarios en vivo.

Por el momento, el vigente tricampeón no ha dado a conocer si su nuevo cotejo ante Melgar pasará por esa misma vía. Lo más probable es que en la próximas horas haga el anuncio mediante sus redes sociales.

Universitario vs Sport Boys fue transmitido por el canal de Youtube del elenco 'merengue'.

¿Cómo llegan Universitario y Melgar?

Universitario disputó su primer amistoso ante Sport Boys durante el sábado 17 de enero. Los dirigidos por Javier Rabanal jugaron tres tiempos, en los cuales los dos primeros alinearon a sus titulares, mientras que en el último apostaron por varios canteranos, entre ellos el delantero de 15 años, John Jairo Guzmán.

La propuesta de Rabanal se pudo ver en la cancha de Campo Mar con una presión muy alta y juego asociativo, sin embargo, no le sirvió para conseguir un resultado positivo. Caín Fara provocó un penal y Jostin Alarcón lo cambió por gol. Así terminó el cotejo 1-0 a favor de la ‘misilera’.

Jostin Alarcón anota de penal para el Boys

Melgar, por su parte, también afrontó un amistoso ese mismo día. Los ‘rojinegros’ recibieron a Deportivo Moquegua, uno de los recién ascendidos del campeonato peruano, y consiguieron vencerlo en el segundo compromiso con un doblete de Pablo Erustes. En el primero, habían quedado igualados sin goles.

Juan Reynoso probó a todos sus refuerzos, entre ellos los mexicanos. El defensor Jesús Alcántar y el mediocampista Javier Salas alinearon desde el arranque. Eso sí, el ‘Cabezón’ balanceó sus oncenas presentadas, mezclando titulares y suplentes.

Pablo Erustes le dio la victoria a Melgar sobre Deportivo Moquegua.

Último amistoso de Universitario en pretemporada 2026

Después de enfrentarse a Sport Boys y Melgar, la ‘U’ cerrará su preparación de cara a la Liga 1 2026 en su Noche Crema. Los ‘merengues’ presentarán a su plantilla para pelear por el tetracampeonato y sostendrán un amistoso con Universidad de Chile el sábado 24 de enero a las 20:00 horas en el estadio Monumental de Ate.

Este evento será una fiesta total, debido a que se han agotado casi todas las entradas. A su vez, significará una prueba importante, ya que los chilenos cuentan con grandes jugadores como Eduardo Vargas y Octavio Rivero, quien estuvo en el radar del conjunto peruano en este mercado.

Más de 50 mil entradas se han vendido para la Noche Crema 2026 de Universitario.

Debuts de Universitario y Melgar en Liga 1

Universitario de Deportes debutará en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, midiéndose con ADT en condición de local. Este enfrentamiento se llevará a cabo el domingo 1 de febrero a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental, ubicado en el distrito de Ate.

Melgar, por su parte, se estrenará en el campeonato peruano chocando con Cienciano, en lo que será un nuevo clásico del sur. Este cotejo se jugará el sábado 31 de enero a las 18:30 horas en el estadio Monumental de la UNSA, situado en la ciudad de Arequipa.