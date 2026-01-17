Javier Rabanal define alternativas en el ataque de Universitario y destaca su “encanto” por las condiciones de Álex Valera

Javier Rabanal encumbra a Álex Valera, MVP de la Liga 1 2025. Crédito: Universitario.

Universitario de Deportes cuenta con hasta cinco opciones en ataque de cara a la temporada 2026. Javier Rabanal, DT del primer equipo, ha sentado que su idea de juego es acorde al estilo y esquema táctico que ha venido exhibiendo el club en los últimos tres años. Por lo tanto, las dos plazas para titulares le crean al estratega ‘ibérico’ un problema de cabeza positivo.

De momento, el nacido en San Cristóbal de La Laguna considera que su principal escollo es resolver el enigma del acompañante de Álex Valera. El ariete peruano se consolidó como el mejor jugador del curso pasado a nivel nacional. Sus cualidades no han pasado desapercibidas por el nuevo ‘míster’ y se presenta como la única certeza para la alineación inicial.

“Álex Valera es claro, siempre termina imponiéndose le traigan lo que le traigan, lo que habla muy bien de él, me encanta, y cuando nos enfrentamos en Libertadores, me parecía que tenía unos ritmos altísimos, un disparo muy completo”, señaló el exentrenador de Independiente del Valle en diálogo con ‘En Pared’.

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)

En esa línea, la incógnita principal es quién será el acompañante de ‘El Rifle’ en ofensiva. “Me gusta mucho cuando con Edison se juntan muy bien en la punta, pero también me gusta mucho lo que hace el ‘Tunche’”, sostuvo el adiestrador de 46 años. A los atacantes peruanos se suman las opciones del reciente fichado Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama, un deportista que ha instalado una polémica por su tardía incorporación a la pretemporada.

“No es traerlo para sustituir a nadie, sino porque tiene una característica muy marcada de un juego aéreo que está por encima de todos los demás, es muy poderoso y nos puede dar una variante para juego largo directo, también para pelear balones para otros y remate directo al arco”, explicó Rabanal sobre el hispano-senegalés.

En suma, Rabanal confía en el potencial de los jugadores con los que cuenta entre sus filas. Por lo tanto, los puestos “se lo van a tener que ganar entre ellos”, pues la competencia augura un panorama muy exigente. Conviene destacar que estas variables le permiten al equipo ampliar sus posibilidades para que el equipo rinda en Liga 1 y Copa Libertadores.

El anuncio de Universitario por el fichaje de Sekou Gassama para el '9'.

Las razones del sí a Universitario

Javier Rabanal explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la dirección técnica de Universitario de Deportes. Durante la entrevista con el programa ‘En Pared’, el estratega destacó que su primer contacto con el entorno ‘crema’ fue determinante para su decisión.

El entrenador recordó su experiencia previa en el recinto de Ate y señaló: “Estuve acá en Libertadores. El ambiente del Estadio Monumental me pareció algo donde quería estar”. Para el estratega español, la conexión entre la grada y el equipo es única, pues afirmó que “nunca vi una afición que se emocionara porque el equipo cruzara el mediocampo con el balón”.

El cuadro 'crema' igualó 1-1 frente al conjunto ecuatoriano en el Estadio Monumental de Ate. (Video: ESPN)

Según sus palabras, la presión que ejerce la hinchada local es tal que sintió “como que se nos caía el campo encima”. Además del factor emocional, el técnico valoró el potencial administrativo y social de la institución. Rabanal reconoció que el equipo superó una etapa difícil y que hoy tiene una proyección distinta. “Es un club que después de una mala época está en crecimiento”, manifestó con optimismo.

Su ambición no sólo es deportiva, sino también estructural: “Me gustaría poder marcharme dentro de unos años y ver la ciudad deportiva con muchas mejoras”, selló el DT que dirigió su primer encuentro de práctica ante Sport Boys: derrota por la mínima en el predio de Campo Mar.