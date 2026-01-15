Perú Deportes

Pablo Guede despreocupado por el juego colectivo de Alianza Lima: “Quiero probar jugadores en otras posiciones”

El técnico argentino señaló que es muy pronto para ver el funcionamiento del equipo en los amistoso que viene disputando en la Serie Río de La Plata. Conoce todo lo que dijo

Guardar
Para el argentino, el partido sirve para ver jugadores en otros puestos. (Video: ESPN)

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, manifestó tranquilidad ante las expectativas sobre el juego colectivo del equipo durante la pretemporada, resaltando que el foco está puesto en experimentar con variantes tácticas y fortalecer el aspecto físico del plantel. En declaraciones a ESPN, el técnico argentino explicó que el grupo atraviesa una etapa de trabajo intenso, donde la prioridad es evaluar a los futbolistas en diferentes posiciones y llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.

Guede expresó satisfacción por la actitud de los jugadores durante los entrenamientos: “Estoy contento y feliz por el sacrificio y entrega de los jugadores. La verdad que entrenamos muy fuerte, no se quejaron. Y eso te da la pauta de que están muy comprometidos”, afirmó el entrenador. La intensidad de las prácticas y el compromiso del plantel son, para Guede, indicadores alentadores de cara a los desafíos que se avecinan.

El técnico de Alianza Lima enfatizó que aún es temprano para sacar conclusiones sobre el funcionamiento colectivo del equipo. Según mencionó, los partidos de preparación serán utilizados como banco de pruebas para observar el desempeño de los futbolistas en diversos roles dentro del campo. “Es pronto para el funcionamiento del equipo. Estos partidos los vamos a utilizar para que todos puedan jugar. Para ver cosas que queremos ver, como jugadores en otras posiciones. Pero lo más importante es la parte física. Repartimos la pretemporada en tres partes”, explicó el entrenador, dejando en claro que el desarrollo físico es el principal objetivo en esta etapa.

La planificación de la pretemporada contempla tres fases, cada una orientada a consolidar distintos aspectos del juego y la preparación atlética. Guede detalló que la estrategia se basa en ofrecer minutos a todos los integrantes del plantel, permitiendo así una evaluación integral y la oportunidad de identificar nuevas alternativas tácticas. La flexibilidad en la ubicación de los jugadores responde a la intención de construir un equipo versátil que pueda adaptarse a diferentes escenarios durante la competencia oficial.

Uno de los principales retos será completar la gira de preparación en Uruguay sin contratiempos físicos. El entrenador señaló la importancia de disputar los tres partidos programados y regresar a Lima sin bajas por lesión. “Lo más importante es irnos de Uruguay (19 de enero) habiendo competido tres partidos con todos los partidos que queríamos y, si es posible, sin ningún lesionado”, destacó Guede.

Este enfoque revela una etapa de construcción en Alianza Lima, donde el resultado inmediato queda en segundo plano frente al objetivo de consolidar un equipo sólido, preparado y adaptable. El cuerpo técnico apuesta por probar variantes, potenciar la condición física y generar un ambiente de competencia interna que beneficie el rendimiento colectivo a mediano plazo. La próxima temporada marcará el debut oficial de Guede al frente del conjunto blanquiazul, cuyos seguidores esperan ver reflejado este trabajo en el campo de juego.

Alianza Lima sin poder ganar en la pretemporada

Los de Pablo Guede acumulan dos derrotas al hilo en la Serie Río de La Plata 2026. Primero cayeron ante Independiente y luego frente a Unión de Santa Fe. Ambos por el mismo marcador: 2-1. Si bien estos encuentros sirven para hacer cambios y pruebas, tampoco se ha visto algún destello de buen juego, solo individualidades.

El cuadro peruano cayó 2-1 en Montevideo. (Video: ESPN)

Última oportunidad para Alianza Lima en Uruguay

Alianza Lima cerrará su participación en la Serie Río de Plata 2026 enfrentando a Colo Colo de Chile. Este encuentro se llevará a cabo este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas de Perú por la señal de ESPN. Será la última chance para que los ‘blanquiazules’ se despidan del torneo uruguayo con un triunfo para sus hinchas.

Temas Relacionados

Pablo GuedeAlianza LimaSerie Río de La Plataperu-deportes

Más Noticias

Jovana Steković dejaría San Martín sin debutar: la compleja situación de la voleibolista serbia en la Liga Peruana de Vóley

La voleibolista europea aún no ha podido estrenarse en el torneo peruano debido a inconvenientes con su transfer y todo indica que su continuidad en el club santo no se concretará

Jovana Steković dejaría San Martín

El ‘Mono’ Navarro Montoya señaló que Luis Advíncula “va a jerarquizar el fútbol peruano” con su llegada a Alianza Lima

El ex arquero multicampeón de Boca Juniors ofreció una mirada positiva en cuanto al nuevo destino del ‘Rayo’, de quien tiene un enorme concepto. “Puede aportar mucho”, sostuvo

El ‘Mono’ Navarro Montoya señaló

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del debut de los ‘cremas’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La organización del campeonato peruano oficializó la programación de la primera fecha, en la que la ‘U’ será una de los protagonistas con un exigente estreno ante el conjunto tarmeño

Universitario vs ADT: día, hora

Pierina Núñez emprende su regreso a Universitario tras poner fin a su breve etapa de cuatro meses en el Levante

La etapa de la futbolista nacional en Valencia finalizó con una rescisión luego de un mutuo acuerdo entre las partes. La goleadora del torneo doméstico pasado se reintegra al conjunto ’merengue’

Pierina Núñez emprende su regreso

Alianza Lima vs Unión 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por Serie Río de La Plata 2026

Dos errores en el fondo provocaron los goles del cuadro argentino. Primero Sergio Peña cometió autogol y luego Jesús Castillo falló en salida. Eryc Castillo puso el descuento. Su siguiente rival es Colo Colo

Alianza Lima vs Unión 1-2:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juan José Santiváñez señala que

Juan José Santiváñez señala que crimen de Andrea Vidal no es asunto de APP y vuelve a negar que su voz aparezca en audios de ‘Culebra’

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

Guido Bellido: “Creo que Carlos Álvarez se va a sincerar con el país y va a reconocerse a sí mismo, igual que ‘Porky’”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello realiza ‘Caravana

María Pía Copello realiza ‘Caravana del amor’ para celebrar 20 años de matrimonio con Samuel Dyer: “yo lo fleché”

Bryan Torres en la mira luego que expareja revelara que también lo denunció por violencia: “Casi viví lo mismo que Samahara Lobatón”

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Barrio Fino confirma continuidad de Bryan Torres por pedido de Samahara Lobatón: “rechazamos cualquier tipo de violencia”

DEPORTES

Jovana Steković dejaría San Martín

Jovana Steković dejaría San Martín sin debutar: la compleja situación de la voleibolista serbia en la Liga Peruana de Vóley

El ‘Mono’ Navarro Montoya señaló que Luis Advíncula “va a jerarquizar el fútbol peruano” con su llegada a Alianza Lima

Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del debut de los ‘cremas’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pierina Núñez emprende su regreso a Universitario tras poner fin a su breve etapa de cuatro meses en el Levante

Alianza Lima vs Unión 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por Serie Río de La Plata 2026