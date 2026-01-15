Pablo Guede despreocupado por el juego colectivo de Alianza Lima: “Quiero probar jugadores en otras posiciones”

Para el argentino, el partido sirve para ver jugadores en otros puestos. (Video: ESPN)

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, manifestó tranquilidad ante las expectativas sobre el juego colectivo del equipo durante la pretemporada, resaltando que el foco está puesto en experimentar con variantes tácticas y fortalecer el aspecto físico del plantel. En declaraciones a ESPN, el técnico argentino explicó que el grupo atraviesa una etapa de trabajo intenso, donde la prioridad es evaluar a los futbolistas en diferentes posiciones y llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada.

Guede expresó satisfacción por la actitud de los jugadores durante los entrenamientos: “Estoy contento y feliz por el sacrificio y entrega de los jugadores. La verdad que entrenamos muy fuerte, no se quejaron. Y eso te da la pauta de que están muy comprometidos”, afirmó el entrenador. La intensidad de las prácticas y el compromiso del plantel son, para Guede, indicadores alentadores de cara a los desafíos que se avecinan.

El técnico de Alianza Lima enfatizó que aún es temprano para sacar conclusiones sobre el funcionamiento colectivo del equipo. Según mencionó, los partidos de preparación serán utilizados como banco de pruebas para observar el desempeño de los futbolistas en diversos roles dentro del campo. “Es pronto para el funcionamiento del equipo. Estos partidos los vamos a utilizar para que todos puedan jugar. Para ver cosas que queremos ver, como jugadores en otras posiciones. Pero lo más importante es la parte física. Repartimos la pretemporada en tres partes”, explicó el entrenador, dejando en claro que el desarrollo físico es el principal objetivo en esta etapa.

La planificación de la pretemporada contempla tres fases, cada una orientada a consolidar distintos aspectos del juego y la preparación atlética. Guede detalló que la estrategia se basa en ofrecer minutos a todos los integrantes del plantel, permitiendo así una evaluación integral y la oportunidad de identificar nuevas alternativas tácticas. La flexibilidad en la ubicación de los jugadores responde a la intención de construir un equipo versátil que pueda adaptarse a diferentes escenarios durante la competencia oficial.

Uno de los principales retos será completar la gira de preparación en Uruguay sin contratiempos físicos. El entrenador señaló la importancia de disputar los tres partidos programados y regresar a Lima sin bajas por lesión. “Lo más importante es irnos de Uruguay (19 de enero) habiendo competido tres partidos con todos los partidos que queríamos y, si es posible, sin ningún lesionado”, destacó Guede.

Este enfoque revela una etapa de construcción en Alianza Lima, donde el resultado inmediato queda en segundo plano frente al objetivo de consolidar un equipo sólido, preparado y adaptable. El cuerpo técnico apuesta por probar variantes, potenciar la condición física y generar un ambiente de competencia interna que beneficie el rendimiento colectivo a mediano plazo. La próxima temporada marcará el debut oficial de Guede al frente del conjunto blanquiazul, cuyos seguidores esperan ver reflejado este trabajo en el campo de juego.

Alianza Lima sin poder ganar en la pretemporada

Los de Pablo Guede acumulan dos derrotas al hilo en la Serie Río de La Plata 2026. Primero cayeron ante Independiente y luego frente a Unión de Santa Fe. Ambos por el mismo marcador: 2-1. Si bien estos encuentros sirven para hacer cambios y pruebas, tampoco se ha visto algún destello de buen juego, solo individualidades.

El cuadro peruano cayó 2-1 en Montevideo. (Video: ESPN)

Última oportunidad para Alianza Lima en Uruguay

Alianza Lima cerrará su participación en la Serie Río de Plata 2026 enfrentando a Colo Colo de Chile. Este encuentro se llevará a cabo este domingo 18 de enero desde las 19:00 horas de Perú por la señal de ESPN. Será la última chance para que los ‘blanquiazules’ se despidan del torneo uruguayo con un triunfo para sus hinchas.