Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo hizo una fuerte inversión para fichar por Sparta Praga: “Cuando te enfocas, estas cosas suceden”

El ‘Rei’ opinó sobre el traspaso del extremo peruano al gigante de República Checa y lo que realizó para crecer en el fútbol europeo. A raíz de ello, le dejó un mensaje a Piero Cari

El 'Rei' habló del extremo peruano y su traspaso al gigante de República Checa. (Video: A La Cama Con El Rei)

No son muchos los jugadores peruanos que se desempeñan en el extranjero, ni mucho menos en el fútbol europeo. Joao Grimaldo dio el salto a Serbia hace un año, aunque recién en los últimos meses ha podido destacar en Letonia de la mano de Riga FC. Ahora, Sparta Praga apostó por sus servicios mediante un millonario pago. Sin embargo, estos frutos se han dado producto de una fuerte inversión que hizo el extremo nacional, según lo que comentó Reimond Manco.

“Yo lo dije cuando no le fue bien en Partizán Belgrado, que lo criticaban mucho por su físico. Yo soy muy amigo de Raúl González, quien fue mi representante muchos años. Hoy por hoy es representante de Grimaldo. Y en algún momento nos juntamos, lo conversamos y me dijo, ‘él se está preparando, él está invirtiendo’”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘A La Cama Con El Rei’.

El exfutbolista explicó que algunos jugadores poseen condiciones físicas naturales, mientras que otros deben trabajar arduamente para convertirse en verdaderos atletas. Según su análisis, ‘Gri’ pertenece al segundo grupo. Además, el ‘Rei’ recordó que hubo una pretemporada en Sporting Cristal donde una imagen del extremo llamó la atención por su cuestionada condición física.

Joao Grimaldo registró un pésimo
Joao Grimaldo registró un pésimo bagaje en Partizán Belgrado con solo 10 partidos jugados. - créditos: Difusión

Joao Grimaldo decidió pagar de su propio bolsillo servicios de un entrenador personal y un nutricionista para complementar su preparación, convencido de que solo así podría competir al máximo nivel en el fútbol europeo.

“No le alcanzaba a Grimaldo con el entrenamiento que le daba el club. Entonces, él invertía de su dinero para pagar un personal trainer, un nutricionista y los resultados son esos: haber sido comprado por un equipo top de República Checa que siempre juega Champions o Europa League, y siempre está peleando el título local. Es la muestra de que cuando tú te enfocas, te dedicas, estás mentalizado, estas cosas suceden”, reflexionó Manco.

El fichaje del habilidoso jugador por Sparta Praga representa una oportunidad para el futbolista de continuar su carrera en un equipo que mantiene presencia constante en competiciones europeas y que cada temporada lucha por el título de la liga checa. Además, su traspaso significó una importante suma de dinero para Sporting Cristal, club en el que se formó y que apostó por su desarrollo desde las categorías menores.

Joao Grimaldo realizó intensos trabajos
Joao Grimaldo realizó intensos trabajos de gimnasio cuando no era tenido en cuenta en Partizán Belgrado. - créditos: Difusión

El impacto de Joao Grimaldo en Sparta Praga también fue reconocido por Tomás Rosicky, exjugador de Arsenal de Inglaterra y actual director deportivo del club checo, quien elogió la capacidad técnica y la determinación del extremo peruano. La llegada del peruano a una institución con esta proyección internacional refuerza el mensaje de que la disciplina, el profesionalismo y la inversión personal pueden abrir puertas en el fútbol del más alto nivel.

La historia de Grimaldo se presenta como un ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas peruanos. Luego de una temporada en el ostracismo en Serbia, se recompuso en Riga FC de Letonia, donde disputó 37 partidos, en los que anotó cinco goles y repartió nueve asistencias.

Una gran letra "S", en alusión a Sparta Praga, plasmada en las Líneas de Nazca anticiparon el fichaje de Joao Grimaldo. | VIDEO: @ACSparta_CZ

Reimond Manco y su mensaje a Piero Cari

Reimond Manco aprovechó el crecimiento de Joao Grimaldo para dejarle un mensaje a Piero Cari, una de las grandes promesas de Alianza Lima. “Creo que si Cari se enfoca, este año puede salir. ¿Piero Cari pintaba para revelación del torneo el año pasado? Sí, pero Maxloren se lo terminó ‘comiendo’. Es que todos los actos tienen consecuencias, pero eso es lo bueno de ser joven”, indicó.

El ex’jotita’ enfatizó que las caídas y los tropiezos forman parte del proceso de crecimiento deportivo y personal. Bajo esa premisa, considera que, si este año el volante de 18 años logra concentrarse y destaca en la Liga 1, su futuro podría estar en el extranjero. “Si este año Piero se enfoca y la rompe, lo más probable es que lo vendan. Lo que pasó el año pasado va a quedar como una experiencia más de saber qué es lo que no tiene que hacer”, añadió.

