Pedro García lanzó advertencia si Alianza Lima no gana un partido en la Serie de Río de la Plata: “Habrá ‘hate’ a Pablo Guede”

El periodista deportivo elogió los cambios que realizará el DT para enfrentar a Unión de Santa Fe este miércoles 14 de enero en Montevideo: “¿qué ofrecerá Luis Advíncula a Alianza hoy?"

Pedro García lanzó advertencia si Alianza Lima no gana un partido en la Serie de Río de la Plata

Alianza Lima enfrenta un momento determinante en la Serie Rio de la Plata 2026, con un compromiso ante Unión de Santa Fe en territorio uruguayo hoy, miércoles 14 de enero. Tras la derrota por 2-1 frente a Independiente de Avellaneda en su estreno, los ‘blanquiazules’ buscan sumar su primer triunfo del año y ajustar su funcionamiento ofensivo.

Este segundo partido de pretemporada ofrece a los victorianos la posibilidad de corregir falencias y consolidar la idea de juego del entrenador argentino. Uno de los focos de atención está puesto en el debut de Luis Advíncula, quien podría aportar dinamismo y experiencia desde su ingreso.

Los hinchas esperan ver al ‘Rayo’ sumando minutos con la camiseta de Alianza. Pablo Guede presentará novedades en su alineación ante los ‘rojiblancos’ generando muchas reacciones. Pedro García analizó los cambios en la segunda presentación de los ‘íntimos’ y aplaudió el arranque de Piero Cari, Jesús Castillo y el exBoca Juniors.

“A mí me gusta que haya tantos cambios porque es interesante ver otras ideas. ¿Quién repite? El arquero, los centrales, el delantero y Eryc Castillo; después, todo es cambio. De hecho, los tres del medio en rigor no arrancaron el partido pasado. Me parece que va a ser interesante ver uno: Luis Advíncula, ¿qué ofrece hoy a Alianza? Dos, Mate Antoni por izquierda, ¿qué le ofrece hoy versus lo que ofrece Miguel Trauco? Tres, que Jesús Castillo por fin arranque de volante de contención. Vaya, lo pusieron titular. Qué ofrece Piero Cari de interior, cómo se inserta Jairo Vélez al equipo", apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Luis Advíncula sería titular en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026 - Crédito: Club Alianza Lima.

“La gente hará ‘hate’ a Pablo Guede”

Alianza Lima afrontará su segunda prueba de fuego frente Unión de Santa Fe y terminará su participación ante Colo Colo de Chile. Los ‘blanquiazules’ tendrán dos duelos difíciles en las que deberá mostrar su mejor versión para afianzar el equipo de cara al arranque de la Liga 1 y choque con Club 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Pedro García lanzó una advertencia sobre la gira de los ‘íntimos’ por tierras uruguayas. Aseguró que si Pablo Guede no gana un duelo será duramente criticado.

“Ahora, estos tres partidos de Argentina de Montevideo, me parece excelente que Alianza vaya a jugar con esos equipos, pero tiene que evitar volver de allá sin un partido ganado, porque si no la gente lo va a hatear al técnico. De tres partidos tiene que ganar uno. Para llegar, tiene que ganar uno, el que es con Unión”, comentó.

Alianza Lima reveló contundente motivo por el que se eligió a Pablo Guede como DT

Dónde ver Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por la Serie de Río de la Plata 2026

La afición de Alianza Lima podrá ver en directo cada partido de la Serie Rio de la Plata 2026 a través de Disney+ Premium, que transmitirá los enfrentamientos en Perú y varios países sudamericanos. En el caso de Argentina, la opción disponible será ESPN Premium.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura exclusiva desde Uruguay, incluyendo información previa, actualizaciones en tiempo real y las mejores jugadas de cada jornada. Así, los seguidores blanquiazules contarán con acceso completo a todos los detalles y no se perderán ningún instante importante de la actuación de su equipo en el torneo internacional.

