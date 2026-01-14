El ‘Mono’ Navarro Montoya señaló que Luis Advíncula “va a jerarquizar el fútbol peruano” con su llegada a Alianza Lima

El traslado de Luis Advíncula a Alianza Lima, después de varios años defendiendo la camiseta de Boca Juniors, continúa ocasionando diversas reacciones, sobre todo positivas. La última de ellas ha sido emitida por parte de Carlos Navarro Montoya, ex portero colombiano con enorme paso por La Bombonera por cerca de una década (1988-1997).
Durante un contacto con El Diez, el ‘Mono’ se mostró alegre por la decisión que ha tomado el ‘Rayo’ al volver a Perú, donde considera que con sus galones podrá elevar el prestigio tanto de la Liga 1 como el del club de La Victoria.
“Yo creo que Luis va a jerarquizar el fútbol peruano. Siempre es bueno que regresen a la competencia local los grandes futbolistas", mencionó Navarro Montoya agregando que “ha tenido una trayectoria realmente excepcional; fue muy importante en Boca Juniors. Su regreso debe ser aprovechado, aportará mucho”.
Luis Advíncula fue el nombre principal apuntado por el área deportiva de Alianza Lima para reforzar la defensa en la nueva temporada. La operación fue posible por dos factores: su determinación de marcharse de La Bombonera a partir de un desplome de su estado de momento y motivos familiares vinculados a sus menores hijos.
Aterrizado ‘Lucho’ en Matute, no se han registrado más incorporaciones en los ‘íntimos’, aunque no se descarta que el DT Pablo Guede sugiera una revisión adicional, tras los primeros partidos de pretemporada en la Serie Río de la Plata donde los suyos han sucumbido ante Independiente y Unión de Santa Fe.
