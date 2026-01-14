Perú Deportes

El ‘Mono’ Navarro Montoya señaló que Luis Advíncula “va a jerarquizar el fútbol peruano” con su llegada a Alianza Lima

El ex arquero multicampeón de Boca Juniors ofreció una mirada positiva en cuanto al nuevo destino del ‘Rayo’, de quien tiene un enorme concepto. “Puede aportar mucho”, sostuvo

Guardar
Carlos Navarro Montoya se rindió
Carlos Navarro Montoya se rindió a Luis Advíncula. - Crédito: EFE / Alianza Lima

El traslado de Luis Advíncula a Alianza Lima, después de varios años defendiendo la camiseta de Boca Juniors, continúa ocasionando diversas reacciones, sobre todo positivas. La última de ellas ha sido emitida por parte de Carlos Navarro Montoya, ex portero colombiano con enorme paso por La Bombonera por cerca de una década (1988-1997).

Durante un contacto con El Diez, el ‘Mono’ se mostró alegre por la decisión que ha tomado el ‘Rayo’ al volver a Perú, donde considera que con sus galones podrá elevar el prestigio tanto de la Liga 1 como el del club de La Victoria.

Alianza Lima vs Unión: partido
Alianza Lima vs Unión: partido por la segunda fecha de la Serie Río de La Plata - Crédito: X.

“Yo creo que Luis va a jerarquizar el fútbol peruano. Siempre es bueno que regresen a la competencia local los grandes futbolistas", mencionó Navarro Montoya agregando que “ha tenido una trayectoria realmente excepcional; fue muy importante en Boca Juniors. Su regreso debe ser aprovechado, aportará mucho”.

Luis Advíncula fue el nombre principal apuntado por el área deportiva de Alianza Lima para reforzar la defensa en la nueva temporada. La operación fue posible por dos factores: su determinación de marcharse de La Bombonera a partir de un desplome de su estado de momento y motivos familiares vinculados a sus menores hijos.

El 'Rayo' asegura que su vinculación con el club de La Victoria radicó por un tema de buen trato. | VIDEO: ESPN

Aterrizado ‘Lucho’ en Matute, no se han registrado más incorporaciones en los ‘íntimos’, aunque no se descarta que el DT Pablo Guede sugiera una revisión adicional, tras los primeros partidos de pretemporada en la Serie Río de la Plata donde los suyos han sucumbido ante Independiente y Unión de Santa Fe.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Temas Relacionados

Luis AdvínculaAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Unión 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por Serie Río de La Plata 2026

Dos errores en el fondo provocaron los goles del cuadro argentino. Primero Sergio Peña cometió autogol y luego Jesús Castillo falló en salida. Eryc Castillo puso el descuento. Su siguiente rival es Colo Colo

Alianza Lima vs Unión 1-2:

Golazo de Eryc Castillo para descuento en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

La ‘Culebra’ ha metido a los suyos, nuevamente, al partido correspondiente a la segunda fecha del certamen de verano. Asistencia de Federico Girotti

Golazo de Eryc Castillo para

Bassco Soyer vuelve a convertir por segundo partido al hilo con Gil Vicente U23 y prolonga su gran nivel en Portugal

El mediocampista peruano se despachó con una diana y suma cinco anotaciones en el presente curso con el conjunto de Barcelos

Bassco Soyer vuelve a convertir

Talento asiático llega a la Liga Peruana de Vóley: Natalia Málaga potencia a Géminis con central coreana de 1.80 metros

El equipo de Comas cerró la incorporación de Se-Yun Park, jugadora asiática que llega al Perú tras competir en la liga universitaria de Estados Unidos

Talento asiático llega a la

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega y sacrificio” en su nueva etapa como jugador de FBC Melgar al mando de Juan Reynoso

El atacante nacional de 25 años se erige como una opción de peso para la ofensiva del ’dominó’. Bajo las órdenes del ’Cabezon’, la escuadra arequipeña apunta a celebrar en diciembre

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Malas mañas”: Hermano de Dina

“Malas mañas”: Hermano de Dina Boluarte y empresario chino operaron con congresistas avalados por José Jerí, según Shimabukuro

No solo fue en el chifa: revelan las reuniones que José Jerí tuvo con empresario chino Zhihua Yang en Palacio de Gobierno

César Acuña, candidato de APP, al ser cuestionado por incluir personas con antecedentes en listas al Congreso: “Me acabo de enterar”

Guido Bellido: “Creo que Carlos Álvarez se va a sincerar con el país y va a reconocerse a sí mismo, igual que ‘Porky’”

José Jerí, molesto porque comparan su reunión oculta con ‘Sarratea’ de Pedro Castillo: “No soy profesor, soy abogado y dinámico”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug revela que no

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Barrio Fino confirma continuidad de Bryan Torres por pedido de Samahara Lobatón: “rechazamos cualquier tipo de violencia”

Clara Seminara retira denuncia a ‘Yuca’ y pone fin al caso por su delicado estado de salud: “Espero que haya aprendido la lección”

Pashi Pashi llora por declaraciones de Sigrid Bazán y Tatiana Astengo sobre la caída de Maduro: “mejor que no opinen”

DEPORTES

Alianza Lima vs Unión 1-2:

Alianza Lima vs Unión 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por Serie Río de La Plata 2026

Golazo de Eryc Castillo para descuento en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026

Bassco Soyer vuelve a convertir por segundo partido al hilo con Gil Vicente U23 y prolonga su gran nivel en Portugal

Talento asiático llega a la Liga Peruana de Vóley: Natalia Málaga potencia a Géminis con central coreana de 1.80 metros

Franco Zanelatto promete ”mucha entrega y sacrificio” en su nueva etapa como jugador de FBC Melgar al mando de Juan Reynoso