Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs Unión HOY: canal tv online del duelo por Serie Río de La Plata 2026

El elenco ‘blanquiazul’ buscará su primera victoria en el torneo veraniego de Uruguay ante un conjunto argentino que tiene su debut. Conoce cómo seguir la contienda

Guardar
Dónde ver Alianza Lima vs
Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Unión por Serie Río de La Plata 2026.

Alianza Lima se medirá ante Atlético Unión de Argentina hoy, miércoles 14 de enero, en un duelo correspondiente por la segunda presencia del equipo en la Serie Río de La Plata 2026. El estadio Parque Viera de Montevideo será el escenario de un encuentro clave entre dos equipos que anhelan el triunfo.

El conjunto dirigido por Pablo Guede llega con la presión de obtener su primera victoria en el año, tras haber caído 2-1 ante Independiente de Avellaneda en su debut en el torneo. El entrenador argentino apostó por un sistema ofensivo más dinámico, aunque el equipo todavía muestra aspectos por ajustar propios del inicio de temporada.

Este cotejo representa una oportunidad para corregir errores, definir variantes tácticas y evaluar a jugadores que podrían ser clave, como Luis Advíncula, quien podría tener su esperado debut con la camiseta ‘blanquiazul’. Además, el cuerpo técnico analizará si mantiene la actual estructura defensiva o introduce cambios para preservar la condición física de sus futbolistas, pensando en el inicio de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

Otra aparición es la de Geray Motta, canterano de 16 años y que ha venido entrenando con el primer equipo, con la consigna de entrar en los planes de Guede para la zona ofensiva, considerando que puede jugar como ‘9′ o también como mediapunta.

El DT argentino brindó declaraciones por la caída de los 'íntimos' ante el 'rojo' por la Serie Río de La Plata 2026. (Video: José Varela)

Por su parte, Atlético Unión afronta el partido tras una exigente pretemporada bajo la conducción de Leonardo Madelón. El equipo ‘rojiblanco’ utiliza estos amistosos como preparación fundamental para la Liga Profesional Argentina y mejorar sus prestaciones.

Entre sus principales figuras destacan el volante Mauro Pittón y el delantero Cristian Tarragona, referente en el ataque. Asimismo, este compromiso será el debut de Unión en el certamen, lo que otorga a Alianza Lima una ligera ventaja en ritmo de competencia.

Historial de Alianza Lima ante equipos argentinos

Alianza Lima se ha visto las caras en 32 ocasiones ante equipos argentinos a lo largo de la historia del fútbol sudamericano, según el portal LiveFútbol. Y si consideramos el balance general, nos daremos cuenta de que hubo cinco triunfos del cuadro ‘blanquiazul’ y 19 derrotas, con siete empates.

El último encuentro de los ‘íntimos’ con un elenco ‘gaucho’ se dio ante Independiente de Avellaneda en la primera fecha de la Serie Río de La Plata 2026. El estadio Parque Viera de Montevideo fue testigo de la derrota de los ‘aliancistas’ por 2-1 con los goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel. Alan Cantero anotó para Alianza Lima.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' en amistoso en Uruguay. (Video: ESPN)

Dónde ver Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por Serie Río de La Plata 2026

Los compromisos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 tendrán acceso gratuito para el público, lo que permitirá que los hinchas acompañen al equipo desde las tribunas. Caso contrario, el torneo se podrá seguir en Perú y Sudamérica a través de Disney+ Premium, mientras que en Argentina la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Además, la página web de Infobae Perú brindará una cobertura integral de los amistosos, con información previa, seguimiento en tiempo real, las acciones más relevantes y las declaraciones de los protagonistas.

Horarios del Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por Serie Río de La Plata 2026

El duelo entre Alianza Lima y Atlético Unión por la Serie Río de la Plata 2026 se disputará el miércoles 14 de enero en el estadio Parque Federico Saroldi de Uruguay a las 16:15 horas en Perú, mismo horario para Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami (Estados Unidos), el encuentro comenzará a las 15:15 horas.

En Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, el inicio está programado para las 17:15 horas. En México, el duelo se jugará a las 15:15 horas, mientras que en España se transmitirá a las 22:15 horas.

Temas Relacionados

Alianza LimaUnión de Santa FeSerie Río de La Plataperu-deportes

Más Noticias

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

Un exjugador emblemático del elenco ‘blanco’ opinó sobre el arribo del entrenador español a la ‘U’. Además, se refirió a la situación actual del fútbol peruano

Leyenda de Real Madrid se

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

El técnico Pablo Guede realizaría varias modificaciones en el once inicial para conseguir su primera victoria del año. Esto tras derrota ante Independiente. Conoce la estrategia del argentino

Alineaciones de Alianza Lima vs

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete HOY en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Con el debut oficial de Álvaro Arbeloa tras la abrupta salida de Xabi Alonso, los ‘merengues’ buscarán limpiarse la cara tras perder la final de Supercopa de España ante Barcelona. Conoce los horarios

A qué hora juega Real

Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”

El ‘Chorri’, además, adopta una posición de espectador a la espera de una inmediata y saludable solución entre los implicados. “Seguiremos escuchando lo que digan”, dijo

Roberto Palacios demuestra preocupación por

Un premio sin precedentes en su carrera: el dinero que ganó Gonzalo Bueno en el Australian Open 2026

Aunque no logró acceder al cuadro principal, el tenista peruano se marchó de Melbourne con un ingreso récord tras alcanzar la segunda ronda de la ‘qualy’

Un premio sin precedentes en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Interpelación del ministro de Energía, Luis Bravo: Congresistas impulsan moción contra titular del Minem por Petroperú

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez sorprende con radical

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio a su hija

Tony Succar celebra orgulloso el doctorado de su padre a los 71 años: “Nunca deja de sorprenderme”

Magaly Medina responde a la parodia de María Pía Copello tras cirugía: “Hay demasiada hipocresía”

DEPORTES

Leyenda de Real Madrid se

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete HOY en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”

Un premio sin precedentes en su carrera: el dinero que ganó Gonzalo Bueno en el Australian Open 2026