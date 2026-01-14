Dónde ver Alianza Lima vs Unión HOY: canal tv online del duelo por Serie Río de La Plata 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Unión por Serie Río de La Plata 2026.

Alianza Lima se medirá ante Atlético Unión de Argentina hoy, miércoles 14 de enero, en un duelo correspondiente por la segunda presencia del equipo en la Serie Río de La Plata 2026. El estadio Parque Viera de Montevideo será el escenario de un encuentro clave entre dos equipos que anhelan el triunfo.

El conjunto dirigido por Pablo Guede llega con la presión de obtener su primera victoria en el año, tras haber caído 2-1 ante Independiente de Avellaneda en su debut en el torneo. El entrenador argentino apostó por un sistema ofensivo más dinámico, aunque el equipo todavía muestra aspectos por ajustar propios del inicio de temporada.

Este cotejo representa una oportunidad para corregir errores, definir variantes tácticas y evaluar a jugadores que podrían ser clave, como Luis Advíncula, quien podría tener su esperado debut con la camiseta ‘blanquiazul’. Además, el cuerpo técnico analizará si mantiene la actual estructura defensiva o introduce cambios para preservar la condición física de sus futbolistas, pensando en el inicio de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

Otra aparición es la de Geray Motta, canterano de 16 años y que ha venido entrenando con el primer equipo, con la consigna de entrar en los planes de Guede para la zona ofensiva, considerando que puede jugar como ‘9′ o también como mediapunta.

El DT argentino brindó declaraciones por la caída de los 'íntimos' ante el 'rojo' por la Serie Río de La Plata 2026. (Video: José Varela)

Por su parte, Atlético Unión afronta el partido tras una exigente pretemporada bajo la conducción de Leonardo Madelón. El equipo ‘rojiblanco’ utiliza estos amistosos como preparación fundamental para la Liga Profesional Argentina y mejorar sus prestaciones.

Entre sus principales figuras destacan el volante Mauro Pittón y el delantero Cristian Tarragona, referente en el ataque. Asimismo, este compromiso será el debut de Unión en el certamen, lo que otorga a Alianza Lima una ligera ventaja en ritmo de competencia.

Historial de Alianza Lima ante equipos argentinos

Alianza Lima se ha visto las caras en 32 ocasiones ante equipos argentinos a lo largo de la historia del fútbol sudamericano, según el portal LiveFútbol. Y si consideramos el balance general, nos daremos cuenta de que hubo cinco triunfos del cuadro ‘blanquiazul’ y 19 derrotas, con siete empates.

El último encuentro de los ‘íntimos’ con un elenco ‘gaucho’ se dio ante Independiente de Avellaneda en la primera fecha de la Serie Río de La Plata 2026. El estadio Parque Viera de Montevideo fue testigo de la derrota de los ‘aliancistas’ por 2-1 con los goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel. Alan Cantero anotó para Alianza Lima.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' en amistoso en Uruguay. (Video: ESPN)

Dónde ver Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por Serie Río de La Plata 2026

Los compromisos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 tendrán acceso gratuito para el público, lo que permitirá que los hinchas acompañen al equipo desde las tribunas. Caso contrario, el torneo se podrá seguir en Perú y Sudamérica a través de Disney+ Premium, mientras que en Argentina la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Además, la página web de Infobae Perú brindará una cobertura integral de los amistosos, con información previa, seguimiento en tiempo real, las acciones más relevantes y las declaraciones de los protagonistas.

Horarios del Alianza Lima vs Unión de Santa Fe por Serie Río de La Plata 2026

El duelo entre Alianza Lima y Atlético Unión por la Serie Río de la Plata 2026 se disputará el miércoles 14 de enero en el estadio Parque Federico Saroldi de Uruguay a las 16:15 horas en Perú, mismo horario para Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami (Estados Unidos), el encuentro comenzará a las 15:15 horas.

En Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, el inicio está programado para las 17:15 horas. En México, el duelo se jugará a las 15:15 horas, mientras que en España se transmitirá a las 22:15 horas.