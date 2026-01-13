Jorge Fossati mostró firme postura sobre retraso de Sekou Gassama en pretemporada de Universitario: “Sería un atrevimiento”

La llegada de Sekou Gassama a Universitario de Deportes ha estado rodeada de interrogantes. El delantero senegalés fue presentado como refuerzo para la temporada 2026, pero su incorporación al club todavía no se ha concretado completamente.

Surgieron versiones sobre eventuales problemas personales que podrían haber retrasado el viaje del delantero a Lima. Estas situaciones han generado inquietud entre los seguidores, que esperan verlo integrarse a la pretemporada programada en Campo Mar.

Y sobre esa situación, Jorge Fossati mostró una firme postura que generó muchas reacciones por parte de los hinchas. El exentrenador de los ‘cremas’ prefirió no opinar acerca del nuevo fichaje.

“Creo que sería un atrevimiento de parte mía estar opinando de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer Universitario. Cuando estuve en Universitario, los dos años que estuve en Universitario, siempre di mi opinión dentro del club y con total sinceridad, tratando de pasarle lo que a mi gusto era lo mejor para el club, respetando la opinión de los demás, pero hoy por hoy no tengo por qué estar opinando de lo que hace o no hace el nuevo cuerpo técnico, el director de fútbol, las decisiones que se toman, la propia administración; ellos sabrán por qué”, apuntó el DT en conversación con Exitosa Deportes.

El director deportivo de Universitario explicó por qué contrató al delantero senegalés pese a incorporarse tarde a la pretemporada. (Jax Latin Media)

Eso sí, el popular ‘Nono’ expresó sus buenos deseos para los ‘merengues’ en la temporada 2026 y precisó una vez más que su salida no fue por decisión de él sino de la directiva.

“Yo de lo único que te puedo hablar hoy de Universitario es de mi deseo de que sigan los éxitos y que las cosas salgan de la mejor manera posible, pero meterme a opinar de lo que deben hacer o que no deben hacer sería una actitud muy vanidosa de mi parte, porque yo no soy quién para opinar de Universitario. Ya no estoy en Universitario por decisión de la administración. Que quede bien clarito”, añadió.

La deuda pendiente que tiene Universitario con Jorge Fossati

Durante la entrega de premios de la Liga 1 2025, Jorge Fossati acaparó la atención tras recibir el reconocimiento como mejor entrenador de la temporada y pronunciar un discurso que conmovió a los presentes. Este momento generó especulaciones sobre una posible despedida del entrenador uruguayo de Perú.

Sin embargo, la salida del DT no se concretó. El ‘Nono’ ha permanecido en el país debido a un retraso administrativo por parte de Universitario de Deportes, que postergó su partida.

“Estoy acá y me quedé aquí, que era tu primera pregunta, si estaba en Lima. Sí, estoy acá porque todavía tengo que firmar la rescisión. No quiero, por el momento, hablar de ese tema, pero tampoco está resuelto. Hoy estoy en Lima porque hay varias cosas que, si me hubieran dicho en noviembre antes de irme, cualquiera que vivió en el exterior sabe que tenés cosas que solucionar. Por ejemplo, entregar el apartamento donde estoy viviendo, que ha sido mi hogar en estos tres años", declaró el uruguayo.

El técnico uruguayo todavía no ha firmado su rescisión con el club 'crema'. (Exitosa)

Por otro lado, Fossati se defendió sobre las especulaciones de su sorpresiva salida de Ate: "Me duele más, estar en medio de personas que mienten. Es el mundo del fútbol actual, lamentable y preocupantemente. Estamos quienes decimos directamente ‘es un mentiroso’ y quienes no se animan“.