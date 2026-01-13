A qué hora juega Real Madrid vs Albacete en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete por octavos de final de la Copa del Rey 2026 - Crédito: Club Real Madrid.

Real Madrid enfrentará al Albacete este miércoles 14 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey 2026, en un duelo que llega rodeado de cambios y expectativas para ambos equipos. El encuentro se presenta como un nuevo examen para el conjunto blanco, que atraviesa una etapa de transición tras la reciente salida de Xabi Alonso y la oficialización de Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador.

La directiva del Real Madrid tomó la decisión de prescindir de Alonso después de la derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. La llegada de Arbeloa al banquillo supone un giro en la estrategia del club, que busca recuperar confianza y avanzar en la competencia. El equipo accedió a estos octavos de final al superar 3-2 al Talavera, conjunto de la tercera división, en un partido que evidenció tanto las fortalezas como las debilidades de la plantilla madridista.

Álvaro Arbeloa debutará como técnico en el Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey 2026 - Crédito: Club Real Madrid.

Por su parte, el Albacete llega a esta instancia tras una actuación destacada frente al Celta de Vigo. El conjunto manchego consiguió imponerse en una dramática tanda de penales, lo que significó una de las principales sorpresas de la ronda anterior. Este resultado ha fortalecido el ánimo de un plantel que aspira a seguir avanzando en el torneo y hacer historia ante uno de los grandes del fútbol español.

El historial entre ambos equipos favorece claramente al Real Madrid. De las 14 veces que se han enfrentado, el club blanco ha logrado once victorias y tres empates, sin registrar derrotas ante los ‘albas’. Esta estadística subraya el desafío que enfrentará el cuadro local, que buscará romper la tendencia ante un rival que, pese a los cambios recientes, mantiene su condición de favorito.

Para el Real Madrid, este partido representa más que una simple eliminatoria. La presencia de Arbeloa en el banquillo abre una nueva etapa, en la que deberá demostrar capacidad de reacción y solidez táctica frente a un adversario motivado. El reto será superar las dudas dejadas tras la derrota en la Supercopa y mostrar una imagen renovada que responda a las expectativas de la afición.

El Albacete, en tanto, afronta el compromiso con el impulso de haber eliminado a un equipo de Primera División y la ilusión de protagonizar una nueva hazaña. El cuadro manchego buscará aprovechar cualquier signo de debilidad en su rival, consciente de que la Copa del Rey ofrece oportunidades únicas a los equipos menos habituales en estas instancias.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Albacete promete intensidad y tensión, en un contexto marcado por la necesidad de ambos de consolidar sus objetivos. Los octavos de final de la Copa del Rey 2026 se presentan así como una oportunidad para que dos realidades diferentes del fútbol español se midan en busca de un lugar en la siguiente ronda.

Real Madrid vs Albacete: partido por Copa del Rey 2026 - Crédito: Club Real Madrid.

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey 2026

Este partido arrancará a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami). A las 17:00 horas de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Y a las 21:00 horas de España.

Dónde ver Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey 2026

Si te encuentras en Perú tendrás dos alternativas para seguir el encuentro en vivo. El primero es América Televisión a través de todas sus plataformas digitales y en señal abierta. El segundo es Movistar Deportes vía cable.

Pero si estás en Argentina, Paraguay y Uruguay debes conectarte a Flow de Movistar. En Colombia por WIN Sports, en Ecuador por El Canal del Fútbol y en Venezuela por Meridiano Televisión.