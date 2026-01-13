Perú Deportes

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Con el debut oficial de Álvaro Arbeloa tras la abrupta salida de Xabi Alonso, los ‘merengues’ buscarán limpiarse la cara tras perder la final de Supercopa de España ante Barcelona. Conoce los horarios

Guardar
A qué hora juega Real
A qué hora juega Real Madrid vs Albacete por octavos de final de la Copa del Rey 2026 - Crédito: Club Real Madrid.

Real Madrid enfrentará al Albacete este miércoles 14 de enero por los octavos de final de la Copa del Rey 2026, en un duelo que llega rodeado de cambios y expectativas para ambos equipos. El encuentro se presenta como un nuevo examen para el conjunto blanco, que atraviesa una etapa de transición tras la reciente salida de Xabi Alonso y la oficialización de Álvaro Arbeloa como su nuevo entrenador.

La directiva del Real Madrid tomó la decisión de prescindir de Alonso después de la derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. La llegada de Arbeloa al banquillo supone un giro en la estrategia del club, que busca recuperar confianza y avanzar en la competencia. El equipo accedió a estos octavos de final al superar 3-2 al Talavera, conjunto de la tercera división, en un partido que evidenció tanto las fortalezas como las debilidades de la plantilla madridista.

Álvaro Arbeloa debutará como técnico
Álvaro Arbeloa debutará como técnico en el Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey 2026 - Crédito: Club Real Madrid.

Por su parte, el Albacete llega a esta instancia tras una actuación destacada frente al Celta de Vigo. El conjunto manchego consiguió imponerse en una dramática tanda de penales, lo que significó una de las principales sorpresas de la ronda anterior. Este resultado ha fortalecido el ánimo de un plantel que aspira a seguir avanzando en el torneo y hacer historia ante uno de los grandes del fútbol español.

El historial entre ambos equipos favorece claramente al Real Madrid. De las 14 veces que se han enfrentado, el club blanco ha logrado once victorias y tres empates, sin registrar derrotas ante los ‘albas’. Esta estadística subraya el desafío que enfrentará el cuadro local, que buscará romper la tendencia ante un rival que, pese a los cambios recientes, mantiene su condición de favorito.

Para el Real Madrid, este partido representa más que una simple eliminatoria. La presencia de Arbeloa en el banquillo abre una nueva etapa, en la que deberá demostrar capacidad de reacción y solidez táctica frente a un adversario motivado. El reto será superar las dudas dejadas tras la derrota en la Supercopa y mostrar una imagen renovada que responda a las expectativas de la afición.

El Albacete, en tanto, afronta el compromiso con el impulso de haber eliminado a un equipo de Primera División y la ilusión de protagonizar una nueva hazaña. El cuadro manchego buscará aprovechar cualquier signo de debilidad en su rival, consciente de que la Copa del Rey ofrece oportunidades únicas a los equipos menos habituales en estas instancias.

El enfrentamiento entre Real Madrid y Albacete promete intensidad y tensión, en un contexto marcado por la necesidad de ambos de consolidar sus objetivos. Los octavos de final de la Copa del Rey 2026 se presentan así como una oportunidad para que dos realidades diferentes del fútbol español se midan en busca de un lugar en la siguiente ronda.

Real Madrid vs Albacete: partido
Real Madrid vs Albacete: partido por Copa del Rey 2026 - Crédito: Club Real Madrid.

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey 2026

Este partido arrancará a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. A las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami). A las 17:00 horas de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Y a las 21:00 horas de España.

Dónde ver Real Madrid vs Albacete por Copa del Rey 2026

Si te encuentras en Perú tendrás dos alternativas para seguir el encuentro en vivo. El primero es América Televisión a través de todas sus plataformas digitales y en señal abierta. El segundo es Movistar Deportes vía cable.

Pero si estás en Argentina, Paraguay y Uruguay debes conectarte a Flow de Movistar. En Colombia por WIN Sports, en Ecuador por El Canal del Fútbol y en Venezuela por Meridiano Televisión.

Temas Relacionados

Real MadridCopa del Reyperu-deportes

Más Noticias

Alexandra Llaro y Waleska Toro atraviesan duro momento: se perderán toda la temporada con Regatas Lima por lesión

Con la mira puesta en el Campeonato Sudamericano de Clubes, el director técnico Horacio Bastit confirmó que no podrá contar con dos de sus piezas para lo que resta del ciclo 2025/26

Alexandra Llaro y Waleska Toro

Jesús Pretell se dirige a Sporting Cristal tras emigrar a LDU de Quito: “Solo tengo palabras de gratitud”

El mediocentro de Liga de Quito no olvida a su antiguo club, al que considera fundamental en su proceso formativo. “Me criaron cuando llegué de pequeño”, sostuvo

Jesús Pretell se dirige a

A qué hora juega Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert HOY: partido por la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

El tenista peruano afronta un nuevo desafío en la clasificación del primer Grand Slam del año y busca avanzar a la siguiente ronda en Melbourne. Conoce el horario y todos los detalles del duelo contra el francés

A qué hora juega Gonzalo

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

El trujillano se prepara para su segundo desafío en Melbourne ante un rival experimentado que exigirá su mejor versión. Descubre todos los detalles del encuentro

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert:

Cenaida Uribe puso en duda participación de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Falta de transparencia”

La jefa de las ‘blanquiazules’ denunció irregularidades en la organización de la Federación Peruana de Vóley en el torneo internacional que se jugará en Lima

Cenaida Uribe puso en duda
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

Carlos Álvarez responde a acusaciones por no declarar sentencia: “Fui absuelto de todos los cargos”

Guido Bellido libre de investigación por terrorismo: archivan el caso por estos motivos

Cena escondida de José Jerí en chifa: Comisión de Fiscalización pide explicaciones por encuentro con empresario chino

Reunión a escondidas en un chifa: quién es Zhihua Yang, el empresario que cenó con José Jerí

ENTRETENIMIENTO

La angustia de Melissa Klug

La angustia de Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres a su hija: “Samahara necesita ayuda psicológica, pero no la acepta”

BTS en Perú: la Army peruana y por qué se hicieron famosas a nivel mundial

BTS en Perú: los videos de TikTok peruanos tras anunciar dos conciertos en Lima

Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

BTS en Perú: Quiénes son sus integrantes y cómo se convirtieron en una de las bandas coreanas favoritas del mundo

DEPORTES

Alexandra Llaro y Waleska Toro

Alexandra Llaro y Waleska Toro atraviesan duro momento: se perderán toda la temporada con Regatas Lima por lesión

Jesús Pretell se dirige a Sporting Cristal tras emigrar a LDU de Quito: “Solo tengo palabras de gratitud”

A qué hora juega Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert HOY: partido por la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

Cenaida Uribe puso en duda participación de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: “Falta de transparencia”