Pedro García cuestionó a Luis Advíncula por volver a la Liga 1 para fichar por Alianza Lima: “¿Cómo te vas a ir de Boca Juniors?”

El periodista deportivo analizó la llegada del 'Rayo' al campeonato peruano luego de su paso por Boca Juniors. (Video: Doble Punta)

La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima se instaló como uno de los temas centrales en el debate futbolístico peruano, ya que mantenía contrato vigente con Boca Juniors hasta finales de 2026. Tanto los ‘blanquiazules’ como Sporting Cristal expresaron interés en contar con sus servicios, pero finalmente los ‘íntimos’ lograron concretar su fichaje tras presentar una oferta superior. En ese sentido, Pedro García se refirió a la determinación del jugador de dejar el fútbol argentino y regresar a la Liga 1.

“En el tema de Advíncula, con contrato vigente, ¿cómo te vas a ir de Boca? Del tema familiar no me meto porque es un asunto privado de Advíncula y me parece perfecto que él decida lo que más le convenga”, dijo en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

El periodista deportivo destacó que, desde una perspectiva netamente futbolística, esperaba ver al ‘Rayo’ compitiendo y consolidándose en un contexto de mayor exigencia. “Como este no es un torneo de familia sino de fútbol, y como espectador, yo tenía la expectativa de verlo a Advíncula, todavía vigente, firme físicamente y pleno en sus facultades, pelear por el puesto, ganárselo y volver a ser el Advíncula de Boca, ganarse nuevamente el puesto de lateral derecho titular con repercusión en el juego del equipo”, sostuvo.

Luis Advíncula perdió terreno en Boca Juniors en el 2025. - créditos: REUTERS/Hannah Mckay

Según Pedro García, la continuidad en el torneo argentino habría significado un mayor desafío deportivo y una mejor vitrina para el futbolista peruano. “Yo creo que en el torneo argentino hubiese visto un mejor Advíncula, un Advíncula contra Independiente, contra River en el Monumental, en La Bombonera. ¡Ese Advíncula quiero ver! No quería ver necesariamente Advíncula jugando contra Juan Pablo II. Ya después, cuando termine el contrato de Boca, cuando sea lo último de su etapa. Ahora está viniendo vigente, 35 años, le queda un rato todavía, tenía contrato. Me hubiese encantado verlo todavía en Argentina”, lamentó.

Pedro García analizó la llegada de Advíncula a Alianza Lima

En su análisis, Pedro García planteó las interrogantes que giran en torno al impacto de Luis Advíncula en la Liga 1 y el costo-beneficio de su fichaje para Alianza Lima. “Advíncula, al margen de la situación personal, va a jugar en Alianza, es otra conversación: ¿qué posibilidades de éxito? ¿La va a romper o no? ¿Es un gasto o una inversión? ¿Le sale caro a Alianza o le sale barato? Porque si Alianza se mete a zona de grupos de Libertadores, uno dirá ‘sí, le estoy pagando bien, pero me salió barato porque me hice de tres millones de dólares entrando a Libertadores’, en cuyo caso es una inversión. Si Alianza no entra a la Libertadores, tal vez sea un gasto”, consideró.

Luis Advíncula firmó contrato con Alianza Lima, ignorando otras propuestas porque, según sus palabras, “me trataron bien, papito, por eso”.

El comunicador reconoció que el entorno del cuadro ‘victoriano’ celebrará la llegada del lateral, aunque insistió en que el contexto competitivo del campeonato peruano es muy distinto al argentino. “Me hubiera encantado ver a Advíncula, cerrar su contrato con Boca, volver a romperla en Boca porque estoy seguro que estaba capacitado para volver a ser el que fue. Y ese Advíncula no lo voy a ver en la muy competitiva y dinámica liga argentina. Tendré que verla en la lentitud de Huancayo, en la parsimonia del fútbol en Andahuaylas, en el campo picado que hay en el norte, en algunos terrenos en donde no podré ver lo mejor de Advíncula”, analizó.

Finalmente, Pedro Eloy también se refirió al cariño y admiración personal que siente por el futbolista, reconociendo su evolución y profesionalismo a lo largo de los años. “Me declaro hincha de Advíncula. Me encanta que con no toda la capacidad técnica que un jugador puede tener se haya impuesto en el mercado, haya tenido trascendencia, haya reinventado su carrera (...). No era un exquisito con la pelota, nunca lo fue. Mejoró, metía goles de zurda. Yo lo he visto ensayar de zurda en la selección un montón de veces, no me lo han contado. El equipo se iba a duchar y él se quedaba pateando. Entonces, como tengo ese ese ‘feeling’ con Advíncula, digo ‘¿cómo no se quedó en Boca?’”, manifestó.