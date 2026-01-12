Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

Gonzalo Bueno enfrentará a Pierre-Hugues Herbert por la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026. Crédito: Instagram

Tras su histórico debut en Melbourne, en el que superó al tercer favorito de la ‘qualy’, Gonzalo Bueno se prepara para su segundo desafío en el Australian Open 2026. El representante peruano buscará mantener el ritmo y acercarse a su objetivo de ingresar al cuadro principal del primer Grand Slam del año, enfrentando ahora al francés Pierre-Hugues Herbert.

Bueno ya dejó atrás al georgiano Nikoloz Basilashvili, uno de los principales sembrados de esta etapa clasificatoria, con una actuación sólida y consistente. Ahora, se enfrentará a Herbert, un rival con amplia experiencia en el circuito, en un duelo que promete poner a prueba tanto su técnica como su temple mental, y que será clave para continuar su camino hacia el ‘main draw’.

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día y horario del partido

El duelo entre Gonzalo Bueno y Pierre-Hugues Herbert, correspondiente a la segunda ronda de la ‘qualy’ del Australian Open 2026, está previsto para desarrollarse este martes 13 de enero. El horario exacto del compromiso aún no ha sido confirmado, pero la organización del torneo lo anunciará en las próximas horas.

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: canal TV para ver el partido

La transmisión oficial del duelo entre Gonzalo Bueno y Pierre-Hugues Herbert estará a cargo de ESPN, a través de su plataforma de streaming Disney Plus, que tiene los derechos exclusivos para emitir todos los partidos de la ‘qualy’ del Australian Open 2026 en Perú y toda Sudamérica. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde cualquier dispositivo móvil u ordenador, previa suscripción.

Además, en Infobae Perú realizamos un seguimiento especial del desempeño del trujillano en Melbourne.

Pierre-Hugues Herbert, un rival con experiencia

Pierre-Hugues Herbert, actualmente 157° del ranking ATP y ex número 36 en su mejor momento, llega con mayor recorrido y madurez en torneos importantes. En la primera ronda de la clasificación superó 2-1 al neerlandés Guy Den Ouden, demostrando su nivel y capacidad para imponerse en duelos exigentes. Será un test clave para Gonzalo, quien deberá mantener la concentración y el temple que lo llevaron a superar con éxito su debut.

Nunca antes el trujillano se ha enfrentado al galo en el circuito, lo que añade un atractivo extra a este primer cara a cara. Si bien Herbert parte como favorito por su mejor ranking y trayectoria, Gonzalo no se deja intimidar ante el desafío, lo que promete un encuentro intenso y competitivo.

Gonzalo Bueno va por la hazaña en Melbourne

Gonzalo Bueno ya mostró en Melbourne que tiene técnica, potencia y madurez mental para plantarse frente a jugadores de alto nivel. Sin embargo, Herbert será un desafío distinto: un jugador con experiencia consolidada y capacidad para controlar los momentos clave. El trujillano necesitará aprovechar su agresividad desde el fondo, su capacidad para mantener la calma en puntos decisivos y su consistencia en el servicio para seguir avanzando.

Si ‘Gonza’ logra superar al francés, avanzará a la tercera ronda de la clasificación, quedando a solo un paso de entrar en el cuadro principal del Australian Open 2026. Será un paso más en su proceso de consolidación como uno de los jóvenes peruanos con mayor proyección internacional, junto a nombres como Ignacio Buse, quien recientemente alcanzó el top 100.

El duelo de este martes no solo será un partido de tenis, sino también una prueba de carácter y resistencia para Bueno, que tendrá que mantener su nivel y aprovechar cada oportunidad para seguir escribiendo su historia en el primer Grand Slam del año.