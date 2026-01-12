Perú Deportes

DT de 2 de Mayo aseguró que Alianza Lima tiene presión en duelos por Copa Libertadores: “¿Por qué asustarnos de Paolo Guerrero?”

Eduardo Ledesma se pronunció por los partidos contra el cuadro ‘blanquiazul’, al que elogió y resaltó el plantel de jerarquía que tiene, pero dejó firme mensaje

Eduardo Ledesma habló de los partidos contra los 'blanquiazules' y resaltó el plantel con jugadores de renombre. (Video: ABC TV Paraguay)

El mercado de transferencias en Perú ha situado a Alianza Lima en el centro de la conversación futbolística tras realizar una de las mayores inversiones de su historia, especialmente en el refuerzo de su ataque. El club peruano sumó futbolistas de jerarquía con la doble meta de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y disputar el título de la Liga 1 2026. En este escenario, el técnico de 2 de MayoEduardo Ledesma, aseguró que los ‘blanquiazules’ tienen la máxima presión en estos encuentros.

“Los dos partidos son claves, pero obviamente el primero tiene mucho que ver. Estaremos jugando de local, con nuestra gente, pero Alianza Lima es un equipo grande, un equipo copero, que está acostumbrado en este tipo de torneos y con incorporaciones muy importantes, de mucho renombre. Están invirtiendo mucho porque seguramente quieren tener un buen año, cambiaron de entrenador”, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘Cardinal Deportivo’.

De la misma manera, el DT paraguayo dejó en claro que estudiarán el presente del elenco ‘íntimo’ para dar el golpe: “Van a tener ese torneo de verano y los veremos porque al cambiar de entrenador también cambiarán algunas características del equipo, manera de jugar, veremos las incorporaciones que tuvieron. Nosotros trabajaremos para el inicio del torneo que es lo más importante, tenemos que ir partido tras partido”.

El primer once titular que
El primer once titular que presentó el técnico Pablo Guede en Alianza Lima para el 2026 en la Seríe Río de La Plata 2026. - créditos: Serie Río de La Plata

DT de 2 de Mayo restó importancia a la jerarquía de Alianza Lima

Eduardo Ledesma no eludió el peso de los nombres que figuran en el plantel de Alianza Lima, pero relativizó la distancia con su propio equipo. “Yo entiendo la jerarquía de Guerrero, de Advíncula, de Zambrano, de Viscarra que está en la selección de Bolivia. Entiendo todo eso y es normal más porque se juega en Copa Libertadores, no puedo esperar menos. Podía haber tocado un brasileño que tiene un presupuesto mucho más alto. Si vas a jugar la Copa Libertadores o Sudamericana contra un equipo de mucho renombre y sientes que no vas a ganar, es mejor no participar”.

El entrenador de 2 de Mayo subrayó la experiencia que han forjado enfrentando a jugadores de renombre en el campeonato paraguayo. “Como había dicho después del sorteo, nosotros también en el torneo local nos enfrentamos contra ‘Tacuara’ Cardozo o Roque Santa Cruz. Entonces, ¿por qué asustarnos de Paolo Guerrero? Es un jugador de muchísima jerarquía, pero creo que ya tiene su edad. Obvio que no hay que descuidarlo, pero también estamos acostumbrados a jugar contra jugadores de mucho renombre en nuestro país, entonces ¿por qué asustarnos?”.

Asimismo, trasladó la presión a su rival, argumentando que la obligación de avanzar pesa sobre el club ‘victoriano’. “El partido hay que jugarlo, hay que tomarlo como una final pero sin presión. La presión la tiene más Alianza que nosotros. Vamos a buscar la llave pero Alianza se está preparando, está buscando gente de renombre y en los papeles es normal. Nosotros jugamos por primera vez en este torneo, ellos están acostumbrados a jugarlo, pero la presión es de ellos. A nosotros nos sirve como motivación y es una liberación para jugar porque no tenemos nada que perder y sí mucho para ganar”.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' en amistoso en Uruguay. (Video: ESPN)

¿Dónde jugará 2 de Mayo de local ante Alianza Lima?

La expectativa crece en Pedro Juan Caballero, ciudad que alberga a 2 de Mayo, donde la dirigencia trabaja para que el choque se dispute en el estadio Río Parapití. El propio entrenador lo confirmó: “La idea es esa (jugar en el estadio Río Parapití). Sé que el club está haciendo un esfuerzo enorme para llegar en los tiempos, tener todo en orden y para que se pueda habilitar para recibir el partido contra Alianza Lima y el torneo más importante del continente”.

La directiva del ‘gallo norteño’ realiza gestiones para cumplir con los requisitos exigidos por Conmebol y garantizar que el recinto deportivo cuente con las condiciones necesarias para recibir un duelo internacional. El debut en la Copa Libertadores marcará un hito para el equipo y su ciudad, donde la ilusión de la afición acompaña los trabajos previos al encuentro.

