Gonzalo Bueno inicia su sueño en la ‘qualy’ del Australian Open 2026: rival, horario y dónde ver el debut del peruano

Gonzalo Bueno hará su debut en la ‘qualy’ del Australian Open 2026. Crédito: Instagram

Gonzalo Bueno comienza una nueva etapa en su carrera profesional y la noche de este domingo 11 de enero dará un paso clave al debutar en la clasificación del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada. El tenista nacional será el único representante peruano en la ‘qualy’ del certamen que se disputa en Melbourne, donde buscará dejar su huella en el arranque del año tenístico.

El rival de Bueno en este expectante estreno será nada menos que el georgiano Nikoloz Basilashvili, actual 107 del ranking ATP y tercer preclasificado de esta ronda previa, un rival con amplia experiencia en este tipo de instancias y habituado a competir en torneos de máxima exigencia. A continuación, te contamos todos los detalles del encuentro.

Gonzalo Bueno inicia su sueño en la ‘qualy’ del Australian Open 2026

Ubicado en el puesto 214 del ranking ATP, el trujillano de 21 años afrontará no solo su primer partido del año, sino también su debut oficial en un torneo de Grand Slam, un hito significativo en su carrera profesional. El joven tenista nacional llega con ilusión y ambición, consciente de la magnitud del reto que implica competir por primera vez en una clasificación de este nivel.

Al frente tendrá a un oponente de jerarquía: Basilashvili ya ha demostrado solvencia en la ‘qualy’ del Australian Open, ya que en la edición 2025 logró superar todas las rondas clasificatorias y acceder al cuadro principal del torneo. Ese antecedente convierte al georgiano en un rival particularmente exigente y supone una prueba de alto nivel para Bueno, quien buscará responder con personalidad y buen tenis en su estreno absoluto en Melbourne.

Con ilusión, determinación y el respaldo de todo el país, el tenista peruano saldrá a la cancha con el objetivo de competir de igual a igual y buscar la sorpresa ante un rival de mayor ranking y amplia experiencia internacional.

Horario y dónde ver el debut de Gonzalo Bueno en el Australian Open 2026

El encuentro entre Gonzalo Bueno y Nikoloz Basilashvili está programado para disputarse en el Court 5 de la competencia, con un horario aproximado entre las 8:30 y 10:00 p.m. (hora peruana). El partido podrá seguirse en vivo a través de Disney+, plataforma que transmitirá la fase clasificatoria del torneo, permitiendo que los aficionados peruanos acompañen el estreno de su compatriota en el certamen más importante del inicio de la temporada tenística.

Gonzalo Bueno debutará ante Nikoloz Basilashvili en la qualy del Australian Open 2026.

Ignacio Buse, el gran ausente en Melbourne

Una de las principales ausencias peruanas en esta edición del Australian Open es la de Ignacio Buse. El tenista nacional, quien el año pasado logró competir en la clasificación del primer Grand Slam de la temporada, no podrá repetir su participación en Melbourne debido a una lesión que lo mantiene alejado de las canchas.

‘Nacho’ se encuentra actualmente en pleno proceso de recuperación, con la expectativa de volver al circuito en las próximas semanas para iniciar su temporada 2026. A pesar de este contratiempo, Buse atraviesa el mejor momento de su carrera: ya se ubica dentro del top 100 del ranking mundial, un logro histórico que confirma su crecimiento sostenido en el circuito profesional.

Con otros tres Grand Slam por disputar en el año, la raqueta número uno del Perú tendrá nuevas oportunidades para reafirmar su evolución y consolidarse entre los mejores del mundo una vez que regrese a la competencia.