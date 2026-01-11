DT de Juan Pablo II reveló charla con Ricardo Gareca para recuperar a Christian Cueva: “Sabemos de situaciones que tenemos que manejar”

Marcelo Zuleta se refirió a la presencia del volante peruano en el cuadro de Chongoyape. (Video: Fútbol Champán)

Christian Cueva dejó Emelec de Ecuador a finales del año pasado para buscar un nuevo reto en su carrera deportiva. Pese a que su nombre sonó en Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Boys, finalmente se incorporó a Juan Pablo II con la consigna de recuperar su mejor versión. Justamente, Marcelo Zuleta, DT del cuadro de Chongoyape, reveló charla con Ricardo Gareca para manejar a ‘Aladino’.

El entrenador argentino destacó en diálogo con ‘Fútbol Champán’ que el mediocampista peruano mostró desde el primer día una actitud positiva y un fuerte compromiso con el equipo, disipando cualquier rumor sobre retrasos en su llegada. “Llegó casi igual que todos y a la misma hora que todos. Está cumpliendo sin ningún problema, dobles turno”, fueron sus primeras palabras.

Zuleta remarcó que la exigencia física ha sido al máximo y que todos los futbolistas del elenco ‘papal’ han estado a la altura. “Nuestros entrenos no son livianos, estamos siendo bastante duros con los muchachos, pero están respondiendo, desde Cueva, los extranjeros, los muchachos que estaban acá, los juveniles que subimos, estamos muy bien”, expresó.

Christian Cueva en los entrenamientos físicos de Juan Pablo II en la pretemporada 2026. - créditos: Juan Pablo II

DT de Juan Pablo II sobre la charla con Ricardo Gareca sobre Christian Cueva

La integración de Christian Cueva en Juan Pablo II cuenta con un respaldo adicional por parte de Marcelo Zuleta, quien reveló detalles de una conversación mantenida con Ricardo Gareca, exseleccionador de la selección peruana, sobre el presente y el potencial del futbolista, especialmente tras su paso por el fútbol ecuatoriano, donde militó en Emelec sin sumar muchos minutos y con varias críticas.

“Hablé con Ricardo Gareca con respecto al fútbol ecuatoriano y Cueva. Unos ítems que son buenos siempre entre los colegas, sabemos algunas situaciones que tenemos que manejar, así que estamos muy contentos con el cuerpo técnico de estar en este club”, relató.

Zuleta valoró el entusiasmo del ‘10′ por afrontar este nuevo reto y expuso la expectativa por ver al jugador en plenitud futbolística: “Christian está bárbaro, tiene muchas ganas de hacer un buen año. Viene de un medio que yo conozco mucho que es Ecuador, estaba en Emelec, no le tocó jugar mucho. Esperemos recuperar ese ‘Cuevita’ que hace un tiempo no se ve”.

El diálogo con el ‘Tigre’ permitió a Zuleta acceder a información de primera mano sobre la situación de Christian, teniendo en cuenta que su máximo potencial se vio en la ‘bicolor’, logrando ser una figura clave en los éxitos, entre ellos, en la clasificación al Mundial de Rusia 2018.

Ricardo Gareca potenció la carrera de Christian Cueva en la selección peruana. - créditos: Agencias

La importancia de Christian Cueva en Juan Pablo II

Christian Cueva se perfila como uno de los ejes del proyecto deportivo de Juan Pablo II para esta temporada. En esa línea, Marcelo Zuleta explicó que su filosofía de juego y el rol del ‘Cholo’. “Mis equipos son, primero una defensa muy dura, que es clave para poder darle libertad de la mitad hacia delante. Tenemos varios jugadores de buen pie como (Martín) Alaníz, Cueva, Romario (Aliaga), Jack (Durán); jugadores de buen manejo. Entonces, por ahí va a pasar un poco el fútbol de mitad de cancha hacia delante”, sostuvo.

De la misma manera, el entrenador de 61 años anticipó que buscarán protagonismo como locales y eficacia en condición de visitante, adaptándose a las circunstancias de cada partido. “Trataremos de ser protagonistas más que nada de local, y de visitante siempre traer algo es muy bueno, así que veremos cómo se presenta el partido”, puntualizó.

La flexibilidad táctica será otra de las señas de identidad del club cuyo dueño es Agustín Lozano. Zuleta aclaró que no se aferra a un único esquema y que evaluará con el plantel la mejor opción para cada encuentro. “Después, sinceramente no soy un entrenador que se aferra a un dibujo táctico. Yo voy a practicar dos o tres sistemas, veremos a los jugadores a cuál mejor se adaptan y ahí es como vamos a jugar”, explicó

'Aladino' habló sobre su fichaje por Juan Pablo II y de la chance de volver a la 'bicolor'. (Video: Exitosa Deportes)