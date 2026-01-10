La condición que fijó Boca Juniors para permitir la salida libre de Luis Advíncula rumbo a Alianza Lima en 2026

Lui Advíncula, nuevo jugador de Alianza Lima, deberá mantenerse por todo el 2026 en el fútbol peruano para no pagar una cláusula a Boca Juniors.

Alianza Lima contrató a Luis Advíncula en otro mercado de fichajes de antología para la institución. El lateral derecho de 35 años se suma a las órdenes de Pablo Guede luego de alcanzar un acuerdo para desvincularse de Boca Juniors, club en el que cumplió su período más largo como profesional (cuatro años y medio). Luego de confirmarse su llegada al club de La Victoria, se revelaron detalles para que Román Riquelme y Marcelo Delgado acepten la rescisión de su contrato.

El futbolista había firmado la ampliación de su contrato en diciembre del 2024 por dos temporadas más entrenando en Casa Amarilla. Sin embargo, la ausencia de continuidad bajo las órdenes de Claudio Úbeda y la oferta desde el barrio de Matute generaron que las autoridades ‘xeneizes’ vean con buenos ojos su salida. En esta línea, el club habría precisado que el ‘Rayo’ solo podría irse de forma libre si regresaba al fútbol de su país, del que no es parte desde hace 11 años.

De acuerdo con información del periodista Flavio Azzaro en el programa ‘AZZ’, el nacido en El Carmen hace 35 años adujo que una obligación familiar lo forzaba a volver a Perú. Por lo tanto, el club de La Boca especificó que si él decidía emigrar nuevamente durante el 2026, debía pagarle a la institución ‘azul y oro’.

“Doy algunos detalles de la salida de Advíncula: decide irse a Perú por una cuestión familiar. Advíncula tiene hijos en Perú y en Europa; los hijos de Advíncula que están en Europa van a ir a vivir a Perú, logra juntar a todos sus hijos y decide volver a jugar en su país por una cuestión familiar”, sostuvo el comunicador argentino.

El panelista deportivo agregó que la cláusula aceptada por ambas partes “obliga” al jugador a jugar exclusivamente en la Liga 1 de Perú. De lo contrario, “si se va a otro equipo, tiene que resarcir económicamente a Boca”, explicó Azzaro. En este escenario, es oportuno señalar que la administración de Alianza Lima puso sobre la mesa un contrato de dos años al ex seleccionado nacional.

¿Cuándo debutará Luis Advíncula en Alianza Lima?

El exintegrante de Boca Juniors se incorporará a la delegación de Alianza Lima en Uruguay para disputar el torneo de pretemporada Serie Río de la Plata. Aunque los ‘blanquiazules’ debutarán contra Independiente este sábado 10 de enero a las 19:00 horas, Luis Advíncula quedará fuera de la lista debido a que aún finaliza las gestiones de su contratación.

Con la llegada de Luis Advíncula, así sería el once titular de Alianza Lima para el 2026

No obstante, el lateral asoma como una opción para Pablo Guede de cara al segundo compromiso frente a Atlético Unión de Santa Fe el miércoles 14 de enero a las 16:15 horas. Su presencia estará supeditada a los plazos administrativos y a la determinación final del comando técnico.

Es importante señalar que la travesía de los ‘íntimos’ en este certamen amistoso incluirá un duelo ante Colo Colo de Chile el domingo 18 de enero a las 19:00 horas.

Por otro lado, la Serie Río de la Plata 2026 brindará acceso gratuito a los hinchas que deseen alentar desde las tribunas. Quienes opten por la vía digital podrán seguir las incidencias mediante Disney+ Premium en Perú y Sudamérica, mientras que en Argentina la señal encargada será ESPN Premium.

La competencia se desarrollará entre el 10 y el 26 de enero con una nutrida cartelera de partidos. Asimismo, Infobae Perú realizará un despliegue especial sobre la actualidad de Alianza Lima, con el análisis previo, el seguimiento en directo, los momentos clave y las declaraciones de los futbolistas tras cada jornada.

Horarios del Alianza Lima vs Independiente por fecha 1 de la Serie Río de la Plata.