Agustín Lozano anticipa que a fines de enero se sabrá quién es el nuevo DT de la Selección Peruana: “Queremos un proyecto de largo plazo”

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que la Selección Peruana tendrá nuevo entrenador a fines de enero y adelantó que la apuesta federativa será por un proyecto integral y a largo plazo que renueve la ilusión del hincha para llegar al próximo Mundial.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, adelantó novedades sobre la elección del próximo técnico de la 'Bicolor'| L1 MAX

El futuro de la selección peruana se definirá en las próximas semanas. Así lo aseguró Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quien adelantó que “estamos entrando a la recta final de poder tomar una decisión en cuanto al técnico de nuestra Selección. Es una tarea que viene ya de muchos meses atrás realizada por Jean (Ferrari) y estamos ya entrando a la parte final, creo que para fines de enero habrán noticias para el país”.

Lozano explicó que la prioridad es llegar a la próxima fecha FIFA de marzo con el comando técnico definido: “Recordemos que en marzo tenemos la primera fecha FIFA de este año y tenemos que estar con nuestro técnico. ¿Que por ahí vamos a dar más de una sorpresa? Sí, probablemente. Estamos trabajando para que el hincha peruano esté contento, mantenga la fe y la ilusión de llegar al próximo mundial. Para eso estamos trabajando”.

Proyecto a largo plazo para la selección peruana

Más allá del nombre del próximo entrenador, Lozano enfatizó que la FPF apuesta por un proyecto de largo plazo que trascienda la gestión de un solo seleccionador. “La contratación del nuevo técnico no es para dirigir una selección ni para enmarcarse en un proyecto de mediano plazo, sino es un proyecto que contempla mucho más allá de lo que normalmente se realizaba en Perú. Seguramente apuntamos a un proyecto a largo plazo porque apostamos también por un profesional que va a dar más de una alegría al país”.

El presidente federativo destacó que el perfil buscado incluye experiencia en el trabajo con menores y visión a futuro: “Queremos sorprender no solo con el nombre, sino con el proyecto que vamos a realizar, pensando en el 2030, 2034 y más allá. Es una apuesta por el desarrollo integral de nuestro fútbol”.

Agustín Lozano, titular de la FPF, destacó la competitividad de la liga y el desempeño de los clubes en torneos internacionales. Además, asegura el respaldo de la federación a la nueva etapa autónoma de la liga.

Apoyo a la Liga, infraestructura y retos internacionales

Lozano también se refirió a los avances de la Liga Independiente y al respaldo de la FPF a los clubes, subrayando el crecimiento competitivo evidenciado en la temporada pasada: “Vamos a darle todo nuestro apoyo a la hoy Liga Independiente, a nuestra liga que tiene toda la autonomía, a los clubes que se van a administrar propiamente y darles todo el soporte para que este año 26 sea mejor que el 25 y todos los que vengan también, para que el Perú pueda vivir una gran expectativa en los torneos internacionales, tanto Sudamericana como Libertadores, y que nuestros clubes tengan mejores posiciones”.

El presidente de la FPF reconoció el buen papel de Alianza Lima, Universitario y Cienciano en competencias internacionales, resaltando el progreso del fútbol peruano: “Después de algunos años, Perú ha dado algunos saltos arriba, ha avanzado. Eso demuestra que tenemos una competencia deportiva que se ubica en una mejor posición. Nuestro campeonato de la Liga 1, también de la Liga 2 y la nueva Liga 3, cada día es más competitivo y aceptado en todas las regiones del país”.

En materia de infraestructura, Lozano anunció que la nueva casa de la selección nacional está próxima a ser inaugurada: “Estamos avanzando bastante, ya estamos casi a un setenta y cinco, ochenta por ciento. Esperemos que para fines de abril o antes podamos inaugurar esa nueva casa de la Selección, que será puesta a disposición de todo el país y de nuestros clubes profesionales, porque son los que alimentan a la Selección nacional”.

