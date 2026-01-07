La reacción de Paolo Guerrero al enterarse del fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: “Todo el grupo va a estar feliz”

El capitán de Alianza Lima se mostró entusiasmado por la inminente llegada del lateral. (Video: José Varela)

La inminente incorporación de Luis Advíncula a Alianza Lima ya genera reacciones positivas dentro del plantel ‘blanquiazul’. Paolo Guerrero se mostró visiblemente contento al enterarse del fichaje del lateral derecho, asegurando que su llegada será bien recibida por todo el grupo en plena pretemporada en Uruguay, donde el equipo se prepara para disputar la Serie Río de la Plata 2026.

El capitán del club ‘íntimo’ habló con el periodista José Varela a su llegada a Montevideo, en medio del recibimiento de hinchas que se acercaron al aeropuerto para saludar a los jugadores. El ‘Depredador’ destacó el respaldo de la afición y el buen momento que atraviesa el equipo en esta etapa de preparación.

“Es lindo recibir el cariño de la gente”, señaló el delantero, antes de referirse al presente del conjunto blanquiazul. “Alianza llega muy bien. Estamos preparándonos y trabajando duro”, añadió de cara a los duelos amistosos que afrontarán en la Serie Río de la Plata 2026.

Durante el diálogo, Guerrero fue informado de que se había concretado el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima, noticia que provocó una inmediata reacción positiva en el atacante. Con una sonrisa en el rostro, el goleador no dudó en expresar su satisfacción por la noticia.

“Todo el grupo va a estar feliz”, manifestó Guerrero, dejando en claro que la llegada del experimentado lateral representa un refuerzo importante para el vestuario y para los objetivos deportivos del club en la temporada 2026.

Luis Advíncula se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima en Uruguay. Crédito: BOCA

El popular ‘Bolt’ se incorporará a los entrenamientos del equipo comandado por Pablo Guede en Uruguay tras cerrar su salida de Boca Juniors, en un movimiento que marca su regreso al fútbol peruano luego de más de una década en el extranjero.

Franco Navarro y la expectativa por Advíncula

Quien también se refirió a la contratación de Advíncula fue Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, aunque evitó confirmar oficialmente la operación. El directivo explicó que el plantel recién había aterrizado en Uruguay y que el enfoque principal está puesto en la preparación para la Serie Río de la Plata 2026.

“Nosotros acabamos de aterrizar. No puedo decir absolutamente nada. Nosotros estamos preparados y venimos ilusionados para prepararnos como corresponde, porque tenemos un objetivo claro que es el primer lugar del torneo”, indicó.

Sin embargo, Navarro no ocultó su interés por el futbolista y resaltó sus cualidades, destacando lo que podría aportar al equipo si se concreta su incorporación. “¿Quién no quisiera tener a Luis? Pero hasta anoche pertenecía a Boca, ya se desvinculó, así que esperemos tener la posibilidad de poderlo traer. Ha mantenido una regularidad impresionante, es un jugador que vendría fantástico a Alianza en todo sentido”, expresó.

Un refuerzo que ilusiona en Alianza Lima

Franco Navarro pidió cautela, aunque dejó claro que el club espera que todas las partes lleguen a un acuerdo para concretar el fichaje de Advíncula para la temporada entrante. “No adelantemos nada, esperemos que se puedan dar todas las partes para que Luis pueda llegar a Alianza”, concluyó, aguardando por el anuncio oficial.

Mientras tanto, Alianza Lima continúa con su trabajo en Montevideo, donde disputará partidos amistosos ante Independiente, Unión de Santa Fe y Colo-Colo, como parte de su preparación para la campaña oficial. En ese contexto, la llegada del exlateral de Boca aparece como un refuerzo que ilusiona tanto al comando técnico como a referentes del plantel, encabezados por Paolo Guerrero.