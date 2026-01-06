Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido por fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

La primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026 llegó a su fin. Inmediatamente, la segunda ronda iniciará este sábado 10 de enero con grandes partidos, como por ejemplo, el Alianza Lima vs Rebaza Acosta, que promete dejar un buen espectáculo deportivo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Programación del Alianza Lima vs Rebaza Acosta

El choque entre ‘blanquiazules’ y chalacas está pactado para el domingo 11 de enero a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Este cerrará la primera jornada de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Latina TV ofrecerá la transmisión de este partido. Los aficionados tendrán acceso a la señal abierta a través del canal 2 o 702 HD, además de poder verlo mediante la página web y la aplicación de la televisora.

También estará disponible en el sitio web de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y en la cuenta de Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Por último, Infobae Perú realizará una cobertura punto a punto en su portal digital.

Emocionante punto final con el que Alianza Lima sella su victoria por 3-1 sobre Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley. El video captura la jugada decisiva y la eufórica celebración de las jugadoras y la hinchada en el coliseo | Latina TV

¿Cómo llega Alianza y Rebaza Acosta?

Alianza Lima logró salir de la mala racha de dos partidos sin victorias en el cierre de la primera fase. Había perdido en mesa con Universitario de Deportes y después fue superado en cancha por la Universidad San Martín.

De esta manera, llegó a la última jornada, en la cual se midió con Regatas Lima, otro club que necesitaba un triunfo por sus malos resultados en el tiempo reciente. Afortunadamente para los intereses de los ‘íntimos’, Facundo Morando y compañía sacaron el cotejo adelante.

El ‘equipo del pueblo’ venció 3-1 a las chorrillanas con una buena performance de su opuesta francesa Maeva Orlé. Los parciales quedaron así en el Polideportivo Lucha Fuentes: 25-14, 23-25, 25-21 y 25-15. Con este score, terminó en la tercera casilla de la tabla de posiciones.

El plantel 'blanquiazul' cerró la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 en la tercera plaza. - Crédito: Alianza Lima

Por su lado, Rebaza Acosta encaró la fecha final de la primera etapa salvado de la zona de revalidación. Con esa libertad, el cuadro dirigido por Tato Rivero salió a jugar al campo y sorprendió al vencer a uno de los animadores del certamen: Atlético Atenea.

El cotejo fue peleado de inicio a fin. Rebaza comenzó ganando los dos primeros sets (25-19 y 25-22), mientras que Atenea despertó en los dos siguientes, ganando 26-24 y 25-22. Finalmente, el conjunto del Callao se impuso 15-13 en el último parcial.

Rebaza Acosta venció 3-2 a Atlético Atenea en la fecha 11 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

Otros partidos de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (App y web de Latina, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

5:00 p.m. | Universidad San Martín vs Olva Latino (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

7:00 p.m. | Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

Domingo 11 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

5:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

Programación completa de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.