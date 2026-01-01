Perú Deportes

Eddie Fleischman arremetió contra Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Tendencia heredada de Jean Ferrari”

El periodista deportivo cuestionó las formas de comunicar del administrador de la ‘U’ y las comparó con las del actual directivo de la FPF, enviando un contundente mensaje

El periodista deportivo cuestionó el manejo del actual administrador de la 'U' y comparó sus formas con las del ahora directivo de la FPF. (Video: Full Deporte)

Universitario de Deportes atraviesa un momento crucial de cara a la temporada 2026. Tras conquistar el tricampeonato, el club ‘crema’ se prepara para encarar el reto de buscar el tetracampeonato nacional. Justamente, el presente de la institución está marcado por una fuerte apuesta por la sostenibilidad financiera, la continuidad de un modelo deportivo y la gestión administrativa encabezada por Franco Velazco. En ese sentido, Eddie Fleischman arremetió contra el directivo por su indirecta a Alianza Lima.

“Yo estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dijo. Que un club de fútbol no se sustenta tratando de ser campeón siempre. Se le dio a Bayern de Munich por ocho o nueve años consecutivos en la Bundesliga, pero no es lo normal ni frecuente en ninguna liga del mundo. Hay equipos que tienen mayor tendencia a obtener títulos, son más proclives, tienen ventajas, tienen mejores presupuestos, pero no tienen la obligación de salir campeones todos los años. Es cierto lo que dice Franco Velazco, que más importante es la sostenibilidad económica, que te dé continuidad en el tiempo para seguir siendo competitivos, sea saliendo campeones, haciendo un buen torneo internacional o clasificando a todos los torneos de Copa Libertadores que se presenten”, dijo en el programa ‘Full Deporte’.

No obstante, el periodista deportivo también señaló una tarea pendiente en la política institucional de la ‘U’. “El señor Velazco dice ‘estamos siendo austeros, estamos siendo cuidadosos’, pero no están siendo muy productivos a nivel de base, a nivel de menores. No hay en el primer equipo de la ‘U’ a jugadores promovidos de sus canteras. No hay en el tricampeón peruano en las últimas tres temporadas uno solo que haya salido de las canteras y que haya destacado”, puntualizó.

Franco Velazco (i) y Álvaro
Franco Velazco (i) y Álvaro Barco (d) apostaron por la contratación del técnico Javier Rabanal para trabajar en conjunto con las divisiones menores. - créditos: Universitario

El contundente mensaje de Eddie Fleischman a Franco Velazco

En la segunda parte de su análisis, Eddie Fleischman se refirió de manera directa a la actitud de Franco Velazco respecto a las comparaciones con Alianza Lima. “Termina diciendo que ‘miren al rival de enfrente que compra, compra, compra y no sale campeón’. Estimado, preocúpate por ti, preocúpate por tu club. Parece que hubiera una obsesión por compararse permanentemente, y el que se compara con el otro permanentemente, es el que parece que tuviera el complejo, ¿qué necesidad hay?”, señaló.

El comunicador profundizó en su crítica y recordó que la responsabilidad de quien administra un club grande trasciende el rol de hincha, dando a entender que sigue con la postura que tenía Jean Ferrrari. “Si es Universitario Deportes, el tricampeón del fútbol peruano, el que mejor hizo las cosas en los últimos tres años, el que le dio importancia a la continuidad de una sola idea y de un solo proyecto con la misma idea de juego del entrenador. Entonces, que sean los demás que no obtuvieron títulos, los que tengan que mirar a la ‘U’. Pero, ¿por qué esa tendencia de Franco Velazco, heredada de Jean Ferrari, no sé si aprendida o simplemente es parte de que todo hincha fervoroso tiene que estar buscando permanentemente la confrontación con el rival? Cuando eres administrador, ya no. Tienes que preocuparte por tu club y tener responsabilidad de cada cosa que dices y no buscar beligerancia y confrontación permanente. Innecesario eso último".

Franco Velazco mandó indirecta a Alianza Lima para explicar bajo presupuesto de Universitario | Tiempo Crema

Por último, Fleischman invitó a la dirigencia ‘merengue’ a mirar más allá del entorno local y a tomar como referencia a los grandes de Sudamérica para seguir creciendo, rescatando lo hecho fichando al DT Javier Rabanal.

“Aquí un respetuoso llamado de atención. Busquen en el 2026 preocuparse solo por ustedes y no estarse comparando permanentemente. No estar diciendo ‘no, pero que los de Cristal hicieron esto y los de Alianza no sé qué y los demás. En cambio, nosotros no’, no. Si tu parámetro es compararte con la mediocridad de la Liga 1, que no tiene equipos grandes ni uno solo, entonces no vas a crecer. Si tu referencia para compararte son los grandes de Sudamérica, vas a crecer. Por ejemplo, la llegada de Rabanal, traerlo de Independiente del Valle es una decisión que puede dar una oportunidad de crecer porque es tomar el ejemplo de alguien que hizo las cosas bien”, sostuvo.

