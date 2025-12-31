Perú Deportes

Franco Velazco defiende a Universitario de los ataques: “Estamos por cerrar un año histórico, increíblemente desdibujado por “likes””

El movimiento en el mercado de fichajes, con los anuncios confirmados de Sekou Gassama y Caín Fara, ha generado demasiado ruido entre los simpatizantes de la ‘U’, que han empezado a arremeter la gestión del administrador del club

Franco Velazco defiende a Universitario
Franco Velazco defiende a Universitario de los ataques virulentos que inundan las redes sociales. - Crédito: Difusión

Las aguas se encuentran demasiado movidas en los interiores de Universitario de Deportes. Por más que se realizó una campaña histórica en Liga 1 con la consecución del tricampeonato nacional, existe mucha insatisfacción entre los simpatizantes por la manera en cómo se está abordando el nuevo plan del siguiente curso.

La punta del iceberg fue el desperdicio de dos meses de trabajo en las oficinas del club de Ate. En ese lapso de tiempo, además, se dio una serie de salidas que, a priori, pueden afectar el rendimiento del grupo en la misión del tetracampeonato en Perú. Entre los nombres que se marcharon resaltan los del entrenador Jorge Fossati, el portero Sebastián Britos y el mediocentro Rodrigo Ureña.

Franco Velazco asumió la administración
Franco Velazco asumió la administración provisional de Universitario en reemplazo de Jean Ferrari. - Crédito: Difusión

Aunque la gota que ha rebalsado el vaso ha sido la lentitud para cerrar los anuncios de las nuevas contrataciones y la clase de futbolistas que representan el asunto. En concreto, Universitario ha cerrado las incorporaciones de Caín Fara (ARG) y Sekou Gassama (SEN), quienes han recibido la desaprobación inicial de la afición por cuestiones de rendimiento.

A manera de reclamo, una fuerte facción de seguidores de la ‘U’ ha empezado a arremeter en contra de Franco Velazco y Álvaro Barco, el tándem en los despachos que se encarga de perfilar y cerrar los fichajes para el equipo. Esos ataques virulentos, cargados de desprestigio en las redes sociales, hartaron al primero y generaron una reacción impensada.

Ataque y defensa

En una entrevista ofrecida al espacio Tiempo Crema, Franco Velazco sacó a relucir su rostro más duro al emplear un término tan categórico como peyorativo en contra de aquellos hinchas de la ‘U’ que cuestionan su gestión al frente de la contrataciones del club.

“Esto me lleva a criticar las críticas desenfrenada porque no saben lo que pasa en una interna de fútbol, la gente que critica no sabe lo que pasa en el camerino no sabe las relaciones que existen entre directivo, jugadores y cuerpo técnico. No lo quería decir, pero lo voy a tener que mencionar porque hay tantos estúpidos que hablan estupideces”, dijo.

Franco Velazco dio firme respuesta
Franco Velazco dio firme respuesta a las críticas en Universitario. - Crédito: Difusión

Comprendiendo el exceso de sus palabras y las críticas aún más fuertes que trajo consigo, el administrador provisional de Universitario matizó su postura en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), precisando que su observación tiene como centro a una facción reducida de inconformes.

Que algunos no saquen de contexto mi adjetivo dirigido a esos hinchas de celular (menos mal pocos) que no han dejado de atacar, criticar, exponer al club todo este mes por unos “likes”, esos que quieren llamar la atención con la zozobra y el cuento de la crisis", sostuvo.

En esa misma línea, Velazco Imparato aseguró que “para nosotros el principal activo de la ‘U’ siempre serán sus hinchas, los de verdad, los que exigen o apoyan con la razón y análisis desde la tribuna sea con un silbido, apretada o aplauso porque nada se puede esconder en una cancha de fútbol".

"Hoy estamos por cerrar un año histórico, increíblemente desdibujado porlikes”. Deportivamente, Tricampeones, torneo Apertura y Clausura, y clasificación 8vos. de final de CL. Así que, no me disculpo con esos ... (me ratifico), pero si merecía aclararlo y separarlos de los muchísimos hinchas de verdad que nos exigen, joden y apoyan en las buenas y malas", cerró.

