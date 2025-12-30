Perú Deportes

“¿Parecía que me importaba?”: Aixa Vigil lanzó sarcástica respuesta sobre las pifias de hinchas de Alianza Lima en victoria de San Martín

La punta receptora de 24 años fue silbada en el Polideportivo Lucha Fuentes durante el cotejo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La punta receptora fue silbada en el Polideportivo Lucha Fuentes durante la victoria de la San Martín. (Sportivo)

Universidad San Martín venció a Alianza Lima (3-1) y le quitó el invicto en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026. En el partido hubo muchos momentos que dieron que hablar, como por ejemplo, las pifias de los hinchas ‘íntimos’ hacia Aixa Vigil luego de que la jugadora realice un ‘ace’ en el primer set.

Vigil brindó declaraciones post triunfo de la USMP. La punta receptora comenzó hablando de lo complicado que fue la previa al choque con su exequipo y a la par mencionó el esfuerzo que hizo su compañera Fernanda Tomé, quien jugó lesionada en el Polideportivo Lucha Fuentes.

“Ha sido difícil. Esta semana fue muy complicada. Fernanda ayer tuvo un tirón en la espalda. Yo no estaba al cien por ciento, tuve un problema en la rodilla y solo entrené dos días antes de poder jugar. Ha sido muy difícil. Estuve fuera de ritmo por lo de la rodilla, pero quería jugar y Fernanda también quería jugar. El equipo estuvo muy unido, jugamos y todos nos apoyaron mucho”, inició.

Además, la voleibolista de 24 años tomó con calma el resultado ante el vigente bicampeón, debido a que recién están en la primera rueda del certamen. Aunque, señaló que era importante medir el nivel con un rival así, el cual venía invicto y líder en la tabla de posiciones.

“Es la primera etapa, nadie sabe qué puede pasar. Estamos trabajando muy fuerte y hoy enfrentamos a un equipo al que necesitábamos medirnos. A Alianza le ganó todo el mundo tres a cero o tres a uno, y hoy salimos contentas de nuestro trabajo porque sabíamos que el coliseo iba a estar en contra. Personalmente, sabía que estarían en contra mía, pero estoy feliz y tranquila con el trabajo de mi equipo”, acotó.

En ese momento, Vigil lanzó una sarcástica respuesta sobre las pifias que recibió durante el compromiso: “¿Parecía que me importaba o que me impedía hacer algunas cosas?, pero me gusta. He jugado con la barra y en contra de la barra, así que soy feliz. Solo estoy trabajando y las cosas se están dando para nosotras".

Finalmente, la integrante de la San Martín contó que está trabajando para mejorar su recepción. “El profesor sabe que en Alianza eso era lo que más me costaba. Ahora es lo que más entreno y todavía me cuesta, pero noto que estoy mejorando y eso es importante. Estoy muy feliz y satisfecha con el trabajo que hacemos como equipo. Somos muy fuertes como conjunto y eso me da mucha alegría y tranquilidad”.

La jugadora de San Martín hizo un punto de saque y recibió los silbidos de los fanáticos. (Latina TV)

San Martín puede terminar líder en esta fase

Con el triunfo del sábado, San Martín consiguió igualar en puntaje a Alianza Lima. Ambos tienen 27 unidades a falta de una fecha para que finalice la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, en el papel, las ‘blanquiazules’ cuentan con un compromiso más complicado al medirse con Regatas Lima en el cierre del certamen.

Las ‘santas’, por su lado, se enfrentarán a uno de los últimos lugares de la tabla, Kazoku No Perú, durante la última fecha. En caso que ganen al recién ascendido y las ‘íntimas’ tropiecen ante las chorrillanas o solo sumen dos puntos al irse al quinto set, se quedarán con el primer lugar.

A esto hay que añadirle que Alianza puede perder tres puntos por la resolución de la Federación Peruana de Vóley sobre el reclamo presentado por Universitario en el último clásico, donde las ‘victorianas’ alinearon cuatro extranjeras en campo de forma simultánea. Si le restan las unidades, la USMP subirá a lo más alto de la tabla.

