Javier Rabanal interactúa en redes sociales con un saludo de Navidad para la afición de Universitario

Javier Rabanal llega a Universitario con la ilusión del tetracampeonato. - Crédito: Difusión

Javier Rabanal no solo trae consigo a Universitario de Deportes una nueva idea de juego a plasmar en Liga 1 y Copa Libertadores 2026, también una forma distinta de comunicarse con los simpatizantes. De ahora en adelante apreciaremos a un entrenador demasiado activo en las redes sociales, siendo X (antes Twitter) su plataforma favorita.

Y eso ha quedado demostrado en su primer mensaje dirigido por Navidad. A horas de la Nochebuena, el estratega español aprovechó su plataforma social para compartir un saludo por las festividades, donde se aprecia una imagen suya realizando el escudo de la ‘U’ con los pulgares e índices de sus manos.

El mensaje de Navidad de Javier Rabanal compartido en sus redes sociales. - Crédito: @Javier_Rabanal

“Les deseo una Feliz Navidad”, fue la publicación de Javier Rabanal acompañada de tres emojis: un árbol, Papa Noel y un hombre de nieve. Inmediatamente, el posteo alcanzó un rango de más de 25 mil reacciones, en las que se incluyó cientos de comentarios y retweets. Aunque, definitivamente, lo más llamativo fueron la cantidad de ‘likes’: 2 mil en total.

Tras el posteo, realizado en la mañana del 24 de diciembre, surgieron una cantidad de respuestas entre esperanzadoras y emotivas por parte de los hinchas de Universitario: “Muchos éxitos para este 2026, porque su éxito será el nuestro también”. “Queremos el tetracampeonato, sabemos que de la mano de usted lo lograremos y ahí estaremos los hinchas para apoyar en todo al equipo”.

Javier Rabanal, de 46 años, ha desembarcado en Universitario para suceder en el cargo a Jorge Fossati. Su espléndida campaña con Independiente del Valle, al que sacó campeón en la LigaPro 2025, junto a su notable gestión trabajando con categorías menores fueron aspectos claves para que llegue a Ate.

Tendrá como meta central en Universitario mantener la supremacía en la Liga 1 y reflejarla con la consecución del anhelado tetracampeonato en Perú. Además, se ha marcado como un propósito personal llevar a los suyos a un nuevo nivel dentro de la Copa Libertadores 2026.

Javier Rabanal firmando su contrato con el tricampeón de Perú. - Crédito: Universitario