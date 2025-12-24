Cenaida Uribe responsabilizó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: “No aplicó el reglamento”

Cenaida Uribe responsabilizó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes terminó de jugarse en la cancha, pero sigue en suspenso en mesa. Las ‘blanquiazules’ lograron una contundente victoria por 3-0 el pasado 21 de diciembre; sin embargo, el resultado quedó envuelto en controversia tras detectarse una infracción reglamentaria.

La celebración del equipo victoriano se vio empañada cuando, en pleno desarrollo de un punto, el cuerpo técnico advirtió que había en cancha cuatro jugadoras extranjeras de manera simultánea, superando el límite de tres permitido por las bases oficiales del torneo.

El entrenador Facundo Morando intentó corregir la alineación de inmediato, pero la jugadora nacional Clarivett Yllescas no pudo reincorporarse y, además, no se autorizó el ingreso de otra peruana para reemplazar a una de las extranjeras. El juez de piso negó cualquier modificación adicional en ese momento, lo que dejó al cuadro victoriano expuesto a una posible sanción.

Según establecen las reglas del campeonato, la utilización de más de tres extranjeras en cancha puede derivar en la pérdida de puntos en mesa. Actualmente, las bicampeonas permanecen a la espera de la decisión de la organización, ya que el riesgo de sanción persiste y podría modificar el resultado obtenido frente a las ‘pumas’.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre la polémica en Alianza Lima vs Universitario?

Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, lanzó una contundente postura respecto a la controversia que desataron las ‘blanquiazules’ por incumplir el reglamento de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

“Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución. Desde el momento en que se comete la falta, correspondía anular los puntos obtenidos por Alianza Lima y validar los de Universitario. Eso es lo que establece claramente el reglamento”, apuntó la directiva en entrevista con Ovación.

La exvoleibolista resposabilizó al árbitro por no cumplir el reglamento y fue enfática en mencionar que las ‘íntimas’ no deberán perder los puntos ganado en cancha.

“Nada de lo anteriormente mencionado se cumplió. En este caso puntual quien se equivocó fue el árbitro, ya que no aplicó el reglamento y permitió que el primer set se complete en esas condiciones. Alianza Lima no debe ser sancionado con la pérdida del partido por marcadores de 25-0, 25-0 y 25-0. Antes de que se reanude el juego, nuestro entrenador intentó corregir el error, y eso debe ser considerado. La falta en la aplicación del reglamento fue del árbitro”, finalizó.

Facundo Morando minimizó error de Alianza Lima en los cambios

En respuesta al reclamo presentado por el equipo rival tras la infracción reglamentaria cometida, Facundo Morando optó por aparecer ante los medios para comunicar la posición oficial del club. Esta acción resultó inusual, ya que la encargada habitual de las declaraciones posteriores al partido suele ser la jugadora destacada del encuentro. En esta ocasión, María Alejandra Marín, quien había sido elegida MVP, no ofreció declaraciones a la prensa, como se acostumbra.

Al asumir el DT ese rol, el club quedó expuesto a la posibilidad de recibir una sanción económica, pues el reglamento estipula que corresponde a la armadora colombiana cumplir con esa obligación mediática tras finalizar el compromiso.

El argentino expresó con claridad que su equipo obtuvo la victoria de forma legítima en la cancha: “No sabemos nada de lo que pasará. Hicimos un cambio y vamos a ver qué se resuelve. La verdad que no sabemos más nada de eso. No importa, ya está. Ahora nosotros tenemos que esperar a ver qué dicen ellos. En la cancha ganamos y ganamos muy bien. Capaz que ellos quieren reclamar y quieren ganar el partido de esa manera. Nosotros lo ganamos en la cancha y lo ganamos muy bien".

