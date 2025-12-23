La reacción de Pedro García al duelo de Alianza Lima con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “No es favorito contra ninguno de Sudamérica”

El periodista deportivo habló del choque de los 'íntimos' ante los paraguayos por el torneo de Conmebol. (Video: Doble Punta)

Pedro García, periodista deportivo, analizó el emparejamiento entre Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay por la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y afirmó que ningún equipo peruano parte como favorito ante rivales de la región, al margen de la trayectoria o el lugar en la tabla de sus oponentes. Sus comentarios generaron discusión sobre la situación actual del fútbol nacional y la imagen de los clubes de la Liga 1 en torneos internacionales.

“Alianza no puede ser favorito ante nadie, por más 2 de Mayo, 5 de Mayo, 7 de Mayo, Alianza no es favorito con nadie, ni con el menos pintado de Sudamérica”, fueron sus primeras palabras en ‘Doble Punta’.

El comunicador advirtió sobre el riesgo de subestimar rivales y cuestionó la narrativa que suele acompañar a los sorteos cuando aparecen equipos con menor tradición internacional. “Nunca un equipo de Perú puede ver a un equipo de otro país, por más que sea de un país que no es el más pintado de Sudamérica, como un rival accesible. Saquémonos de la boca la palabra ‘accesible’. ¿Qué es accesible? ¿Ya le ganamos? No utilicemos la palabra ‘accesible’, por favor lo pido. ¡Somos el último país de Sudamérica!”, enfatizó.

Alianza Lima quedó emparejado con 2 de Mayo de Paraguay en la primera fase previa de la Copa Libertadores 2026. - captura: Conmebol

García también se refirió a las razones que suelen esgrimirse para considerar favorito a un equipo peruano sobre otros de la región, como el presupuesto, el estadio, la hinchada o los resultados recientes. “¿Alianza es favorito? Para mí no. Creo que tiene el gran presupuesto, estrena técnico, tiene un estadio increíble, una hinchada espectacular, viene de hacer un buen año internacional, pero ningún equipo de Perú en ninguna circunstancia puede decir que tal rival de Sudamérica es accesible. Somos últimos de Sudamérica, no sacamos jugadores nuevos. Tenemos en este momento a Alianza Lima que está intentando rearmar el equipo porque muchos de los que había en el equipo y los que hicieron la Copa ganadora o la Copa satisfactoria del 2025, ya no están”, explicó.

El periodista deportivo descartó que las campañas positivas de equipos peruanos en el pasado reciente sirvan para cambiar la realidad estructural del fútbol local. “¿Últimas buenas campañas de equipos peruanos a nivel internacional? Eso no nos hace favoritos, ni a Alianza ni a Cristal”, remarcó, y propuso dejar de lado términos como “favorito” y “accesible” tanto en el discurso mediático como dentro del vestuario de los clubes.

“Espero que en el vestuario de Alianza también nadie piense ‘ah, somos favoritos’. El primer error que cometería la interna de Alianza sería sentir que a ese equipo deberían ganarle, que es obligatorio ganarle. Sería un error porque en el fútbol no hay no hay obligatoriedades. Se juega al fútbol y gana el mejor. Y si tú vas pensando que es obligatorio ganarle, hay tácitamente un sentimiento de que ‘yo soy favorito’”, afirmó.

Eduardo Ledesma ponderó a su próxima rival de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Monumental AM 1080

García también cuestionó la presión que suele generarse en torno al equipo por expectativas ligadas a presupuestos o inversiones. “¿Por qué obligatoriedad de ganarle? ¿Por actualidad, por economía, por inversión, por calidad de plantel? Yo te digo con todo respeto, que esas son huev... porque en el fútbol puedes eliminar a uno que es mayor que tú en presupuesto, en todo eso. Alianza tiene que demostrar que es mejor que su rival”, subrayó.

Pedro García sobre si es fracaso que Alianza Lima no elimine a 2 de Mayo

Consultado sobre la posibilidad de que Alianza Lima quede eliminado en la primera fase ante 2 de Mayo, Pedro García consideró que el fracaso no puede reducirse a un solo resultado. “¿Fracaso si no le gana a 2 de Mayo y no accede a la fase 2? No, el fracaso no puede remitirse a un partido. El 2025 fue un fracaso en materia de resultados en Liga 1, pero en materia internacional no fue un fracaso, todo lo contrario, fue su mejor campaña”, sostuvo.

García explicó que la evaluación de un año deportivo debe contemplar el recorrido internacional y el impacto en la hinchada, más allá de un marcador puntual. “Alianza tuvo 18 emociones internacionales en el año en donde ganó, empató y perdió, pero emocionó a su público desde el mes de febrero hasta el mes de setiembre. La etapa internacional de Alianza no fue un fracaso, todo lo contrario”, añadió.

“¿Qué es fracaso? Métele que no hay sorteo de grupos, vas directamente a zona de grupos. Tienes tres rivales, seis partidos. Cualquier equipo con pretensión termina último con dos puntos, con un punto, con cero puntos. ¡Fracaso! Ahora, termina tercero como la ‘U’ de Chile, 10 puntos, no clasificó y va la Sudamericana y no pasó con 10 puntos, ¿fue fracaso?”, agregó.

Pablo Guede buscará que Alianza Lima llegue a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.