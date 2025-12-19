Perú Deportes

Eddie Fleischman exigió salida de Carlos Zambrano tras reconocer indisciplinas en Alianza Lima: “Indignante”

El ‘Kaiser’ aceptó problemas extrafutbolísticos durante la temporada, y el periodista deportivo explotó porque considera que su mea culpa fue demasiado tarde

Las indisciplinas fueron uno de los principales problemas de Alianza Lima durante la temporada 2025, y Carlos Zambrano sorprendió al reconocer que se cometieron errores extrafutbolísticos y terminó afectando en su lucha por el título nacional.

El ‘Kaiser’ confesó que Pablo Guede habló con él y con otros jugadores para marcar las drásticas medidas que se impondrán en el 2026. Sus declaraciones causaron muchas reacciones y abrió debate en los medios deportivos.

Eddie Fleischman explotó con las palabras del defensa ‘blanquiazul’ y exigió su salida de Matute. Aseguró que su confesión no sirve de nada cuando ya terminó el campeonato.

“Yo, de dirigente de Alianza Lima, lo separo y lo busco que prestar o le busco un lugar en otro equipo. Yo, con una declaración de esa naturaleza y una confesión tan fehaciente de cómo se portó un jugador de 35 años en el que se confió viniendo de Boca Juniors, yo no lo mantengo en el plantel. No lo mantengo en el plantel porque esto viene después de que ya dijo que le preguntan huevadas, de que ya dijo que él siempre es el mejor. El momento para ser realistas no es ahora, es durante el torneo. Yo, de dirigente de Alianza, indignante me parecería esa declaración”, apuntó el periodista deportivo en ‘Juego Cruzado’.

El defensa confesó sus errores y reveló la advertencia de Pablo Guede. (Video: José Varela)

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre las indisciplinas en Alianza Lima?

Las consecuencias de los conflictos internos en Alianza Lima han alcanzado a varios integrantes del plantel, incluido Carlos Zambrano, quien reconoció el impacto negativo de las controversias extrafutbolísticas. También dio detalles de la conversación que tuvo con Pablo Guede en su llegada a Matute.

“Hablé con el profesor personalmente. Nos puso los puntos claros. Nos dijo lo que quería para el grupo. Sabía todo lo que había pasado. De todo el pute… Él no se mete en la vida privada, pero esos errores extrafutbolísticos no los va a permitir. Y nosotros, como jugadores, somos conscientes que hemos metido la pata en ese sentido. Al final nos terminó costando el año. Pero ya acabó esto. Tenemos que estar concentrados. Desde el primer día vamos a comenzar muy fuerte e intenso", declaró el ‘Kaiser’ en rueda de prensa.

¿Carlos Zambrano jugará duelo por semifinal ida de Liga 1 2025?

Rival confirmado de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

El cuadro de Alianza Lima ya conoce a su primer rival para la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo organizado por Conmebol la mañana del jueves dieciocho de diciembre. Al haber quedado designados como Perú 4, los dirigidos por Pablo Guede comenzarán su camino internacional desde la Fase 1 del certamen, al igual que ocurrió en la temporada 2025.

El sorteo determinó que el debut de los blanquiazules será ante 2 de Mayo de Paraguay, con una llave a dos partidos: la serie abrirá en territorio paraguayo y el desenlace tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva.

Este nuevo desafío supone una gran responsabilidad para Guede, quien asume el mando luego de la destacada campaña de los ‘íntimos’ bajo Néstor Gorosito, llegando a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Para avanzar y mantener el nivel competitivo mostrado, el primer objetivo del técnico argentino será superar a la escuadra paraguaya en esta etapa inicial.

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo: día, hora y canal TV de los partidos por Fase 2 de Copa Libertadores 2026

Los ‘cerveceros’ conocieron su fixture para la segunda etapa del torneo internacional: deberá esperar al ganador de la llave entre los ‘íntimos’ y el ‘gallo norteño’. Entérate los detalles

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Eduardo Ledesma ponderó el nivel y prestigio del club de La Victoria, que llega a la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores por segunda vez al hilo. “Será una linda experiencia”, valoró

Facundo Callejo aparece en la agenda de histórico club de Argentina tras campaña goleadora con Cusco FC en Liga 1

El ‘Facu’ es objeto de deseo de una institución tradicional que, actualmente, disputa la Primera Nacional. Sus 25 goles con los ‘dorados’ y su hinchaje confeso son claves para la operación

Alianza Lima vs 2 de Mayo: día, hora y canal TV confirmado de los duelos por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

Conmebol dio a conocer el fixture de los encuentros entre los ‘blanquiazules’ y el ‘gallo norteño’ por la primera etapa del torneo internacional. Entérate los detalles

Paolo Guerrero analizó el problema que presentó Alianza Lima en el 2025: “Debió jugarse siempre con un mismo once”

El ‘9′ de La Victoria reconoce que el principal error que devino en el fracaso deportivo del año fue no mantener una oncena habitual tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores o Copa Sudamericana

