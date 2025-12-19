Eddie Fleischman exigió salida de Carlos Zambrano tras reconocer indisciplinas en Alianza Lima: “Indignante”

Las indisciplinas fueron uno de los principales problemas de Alianza Lima durante la temporada 2025, y Carlos Zambrano sorprendió al reconocer que se cometieron errores extrafutbolísticos y terminó afectando en su lucha por el título nacional.

El ‘Kaiser’ confesó que Pablo Guede habló con él y con otros jugadores para marcar las drásticas medidas que se impondrán en el 2026. Sus declaraciones causaron muchas reacciones y abrió debate en los medios deportivos.

Eddie Fleischman explotó con las palabras del defensa ‘blanquiazul’ y exigió su salida de Matute. Aseguró que su confesión no sirve de nada cuando ya terminó el campeonato.

“Yo, de dirigente de Alianza Lima, lo separo y lo busco que prestar o le busco un lugar en otro equipo. Yo, con una declaración de esa naturaleza y una confesión tan fehaciente de cómo se portó un jugador de 35 años en el que se confió viniendo de Boca Juniors, yo no lo mantengo en el plantel. No lo mantengo en el plantel porque esto viene después de que ya dijo que le preguntan huevadas, de que ya dijo que él siempre es el mejor. El momento para ser realistas no es ahora, es durante el torneo. Yo, de dirigente de Alianza, indignante me parecería esa declaración”, apuntó el periodista deportivo en ‘Juego Cruzado’.

El defensa confesó sus errores y reveló la advertencia de Pablo Guede. (Video: José Varela)

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre las indisciplinas en Alianza Lima?

Las consecuencias de los conflictos internos en Alianza Lima han alcanzado a varios integrantes del plantel, incluido Carlos Zambrano, quien reconoció el impacto negativo de las controversias extrafutbolísticas. También dio detalles de la conversación que tuvo con Pablo Guede en su llegada a Matute.

“Hablé con el profesor personalmente. Nos puso los puntos claros. Nos dijo lo que quería para el grupo. Sabía todo lo que había pasado. De todo el pute… Él no se mete en la vida privada, pero esos errores extrafutbolísticos no los va a permitir. Y nosotros, como jugadores, somos conscientes que hemos metido la pata en ese sentido. Al final nos terminó costando el año. Pero ya acabó esto. Tenemos que estar concentrados. Desde el primer día vamos a comenzar muy fuerte e intenso", declaró el ‘Kaiser’ en rueda de prensa.

¿Carlos Zambrano jugará duelo por semifinal ida de Liga 1 2025?

Rival confirmado de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

El cuadro de Alianza Lima ya conoce a su primer rival para la Copa Libertadores 2026, tras el sorteo organizado por Conmebol la mañana del jueves dieciocho de diciembre. Al haber quedado designados como Perú 4, los dirigidos por Pablo Guede comenzarán su camino internacional desde la Fase 1 del certamen, al igual que ocurrió en la temporada 2025.

El sorteo determinó que el debut de los blanquiazules será ante 2 de Mayo de Paraguay, con una llave a dos partidos: la serie abrirá en territorio paraguayo y el desenlace tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva.

Este nuevo desafío supone una gran responsabilidad para Guede, quien asume el mando luego de la destacada campaña de los ‘íntimos’ bajo Néstor Gorosito, llegando a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Para avanzar y mantener el nivel competitivo mostrado, el primer objetivo del técnico argentino será superar a la escuadra paraguaya en esta etapa inicial.

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026