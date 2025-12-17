Perú Deportes

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

El director general de fútbol de la FPF destacó el potencial del delantero y descartó que su convocatoria del mes pasado haya respondido a intereses políticos o favores ajenos a lo deportivo

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas. Crédito: Instagram

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció con firmeza para defender la convocatoria de Adrián Ugarriza a la selección peruana durante la gira por Rusia del mes pasado. El directivo descartó tajantemente que el llamado haya respondido a algún tipo de favor político y remarcó que la decisión se basó exclusivamente en criterios deportivos.

La convocatoria del delantero generó polémica al conocerse que es hijo de Janet Tello, actual presidenta del Poder Judicial, lo que dio lugar a especulaciones y cuestionamientos en distintos sectores. Frente a ello, Ferrari fue enfático al señalar que dichas críticas carecen de sustento y respondió con firmeza a quienes pusieron en duda la decisión.

“La otra vez se hizo una convocatoria, de la cual yo no tenía la menor idea. Convocaron a Ugarriza y resulta que era hijo de una persona que está ligada al Poder Judicial o a la Fiscalía. Entonces, los malintencionados y los ‘malaleche’ comenzaron a crear historias”, señaló el dirigente en su participación en el programa ‘Siempre a las 8′ del Diario El Comercio.

Ferrari lamentó que el debate se haya desviado hacia aspectos ajenos al fútbol, afectando directamente al jugador. En ese sentido, resaltó el momento deportivo que atraviesa Ugarriza y defendió su inclusión en la lista de convocados de Manuel Barreto en la fecha FIFA de noviembre. “El chico hoy está haciendo goles en Israel, tiene un potencial importante. Es delantero y necesitamos delanteros, pero lo golpean por ese lado”, apuntó.

Adrián Ugarriza registra siete tantos y tres asistencias en la actual temporada de la Ligat ha’Al. Crédito: Kiryat Shmona.

En la entrevista, el dirigente de la FPF también criticó duramente las versiones que intentaron vincular la convocatoria con supuestas relaciones de poder dentro del fútbol peruano, algo que consideró injusto y perjudicial. “Hicieron esa relación y dijeron que lo estamos llevando por eso. A mí me parece una falta de todo, de gente mala leche”, señaló.

Convocatoria de Ugarriza responde a una necesidad

Jean Ferrari remarcó que la selección peruana necesita ampliar su base de futbolistas, poniendo especial énfasis en aquellos que compiten en el extranjero y tienen continuidad en sus clubes. Para el directivo, ese debería ser el verdadero foco del análisis, y no el entorno familiar del jugador. En ese contexto, explicó que la convocatoria de Adrián Ugarriza respondió a una necesidad deportiva, especialmente en una posición que hoy resulta prioritaria.

Necesitamos futbolistas de nivel que estén jugando sobre todo en otros países y destacando. Ugarriza lo está haciendo, acaba de hacer un doblete, pero lo que venden es que es hijo de tal persona”, dijo.

Finalmente, el directivo rechazó cualquier insinuación sobre vínculos personales o políticos detrás del llamado, y afirmó que ese tipo de discursos no deberían tener espacio en el fútbol. “Dicen ‘la relación de la mamá del chico con Agustín Lozano o con Ferrari’, y eso está mal. No puede pasar”, sentenció sobre la polémica.

Adrián Ugarriza disputó el amistoso contra Rusia. Crédito: REUTERS/Anton Vaganov

Adrián Ugarriza y su 2025

Adrián Ugarriza comenzó el 2025 defendiendo los colores de Deportivo Garcilaso, club con el que disputó íntegramente el Torneo Apertura. El delantero tuvo participación en los 18 encuentros del certamen y cerró su etapa en el fútbol peruano con seis goles y una asistencia, consolidándose como una de las piezas ofensivas más regulares del equipo cusqueño.

En julio dio el salto al exterior tras firmar con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, equipo de la Primera División de Israel. Desde su llegada, el atacante mantuvo un rendimiento destacado, acumulando siete goles y tres asistencias en 13 partidos, cifras que respaldan su buen momento. Este desempeño le abrió las puertas de la selección peruana, con la que fue titular en el amistoso ante Rusia, disputado el mes pasado y que terminó igualado 1-1.

