Paulo Autuori hizo mea culpa tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC y lanzó firme mensaje: “Uno siembra lo que cosecha”

El técnico brasileño se pronunció por la caída de los ‘rimenses’ ante los ‘dorados’ e hizo un balance por la temporada 2025

El técnico brasileño respondió por la caída del cuadro 'celeste' ante los 'dorados' en Cusco. (Video: Jax Latin Media)

Sporting Cristal no pudo cerrar bien el año luego de la derrota en condición de visitante contra Cusco FC en el marco de la vuelta de la segunda etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025. Este resultado adverso impidió que los ‘rimenses’ clasifiguen de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un hecho que generó la molestia de los hinchas. En ese sentido, Paulo Autuori hizo mea culpa por la caída del equipo y lanzó un firme mensaje.

“Yo planteé el equipo como quiero y como estrategia. No se ha perdido el partido por esto. Tuvimos mucho espacio para jugar, entonces la responsabilidad es toda mía, no hay ninguna dificultad en eso. No tiene nada que ver los planteamientos, absolutamente nada”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

El técnico brasileño reconoció el mérito del conjunto ‘dorado’, resaltando que sus logros a lo largo de toda la competencia justifican el lugar alcanzado por el club cusqueño. “Felicitar al rival que lo merece, no solamente por un partido, pero aquello que hicieron a lo largo de la competencia es porque ellos hicieron bien y merecieron. No hay otra clase de justificación”, sostuvo.

Al ser consultado sobre factores externos que pudieron afectar el rendimiento de sus dirigidos, como la altitura (más de 3,400 metros sobre el nivel del mar) o las condiciones físicas, el entrenador insistió en que no existen excusas suficientes para explicar el resultado y que la responsabilidad recae en el rendimiento propio y la capacidad del rival. “¿La altura? No hay justificación. La diferencia del partido con Deportivo Garcilaso (triunfo 1-0) fue que en 11 días hemos jugado cuatro partidos, este fue el cuarto. Seguro que no estábamos frescos, el rival siempre llegaba antes, es normal. Pero no hay que buscar justificaciones, sino el hecho del rival, que jugaron mejor y ha merecido salir de acá con la victoria”, señaló Autuori.

Los cusqueños se impusieron 2-0 y ganaron la serie. (Video: L1MAX)

El firme mensaje de Paulo Autuori por el Sporting Cristal 2025

Abordando el análisis de la temporada, Paulo Autuori destacó el proceso de construcción seguido por Sporting Cristal desde el inicio de su gestión y puso énfasis en la siembra de bases sólidas para el próximo año. “Este ha sido un año que nosotros plantamos. Uno siembra lo que cosecha. Sembramos muchas cosas a lo largo de la temporada, deberíamos haber cosechado aún más este año y no lo hemos logrado, pero sí se logró hacer cosas que serán importantes en el futuro. Entonces estamos tranquilos con lo que toca la próxima temporada”, manifestó.

El DT de 69 años agregó que la continuidad de las ideas y el grupo serán claves para afrontar los desafíos venideros. “¿Qué modificar para tener éxito en 2026? La continuidad. Va a empezar una temporada distinta, con las cosas que hemos logrado. Es distinto de cuando uno empieza una temporada en que uno hace cambios, no solamente de jugadores, sino de entrenadores también y que hay que empezar todo de cero. Nosotros no vamos a empezar de cero, tenemos cosas ahí y hay que sacar provecho de ellas, y añadir otras para que se pueda ser más competitivo y buscar los objetivos”, sostuvo.

Paulo Autuori volvió a Sporting
Paulo Autuori volvió a Sporting Cristal en abril de este año y hubo un cambio drástico. - créditos: Sporting Cristal

Declaraciones de Martín Távara tras derrota de Sporting Cristal

Otro de los miembros de Sporting Cristal que habló ante los medios fue Martín Távara. El volante peruano fue clave con su ‘hat-trick’ ante Alianza Lima en la primera etapa del ‘playoff’ de la Liga 1 2025, y también lo intentó ante Cusco FC, pero no alcanzó.

“Es una plaza difícil, el rival también juega. Por pequeños detalles perdemos una clasificación directa. Nos vamos fastidiados, también creamos situaciones. Teníamos ventaja, teníamos que hacer nuestro juego, también nos tiramos atrás y el rival en su plaza juega y se hace fuerte”, acotó.

