Golazo de Facundo Callejo tras notable volea en Sporting Cristal vs Cusco FC por final de 'play-offs' de Liga 1 2025

El delantero argentino firmó el 2-0 del cuadro cusqueño con una definición precisa dentro del área para darle vuelta a la llave y lograr el cupo de Perú 2

El delantero puso el 2-0 en Cusco. (Video: L1MAX)

Facundo Callejo fue protagonista este domingo 14 de diciembre en el duelo decisivo entre Cusco FC y Sporting Cristal por la final de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. El delantero argentino marcó el 2-0 del conjunto cusqueño con una certera definición dentro del área, resultado que permitió darle vuelta a la llave y darle a su equipo el cupo de Perú 2.

Luego del partido de ida, que terminó 1-0 a favor de los ‘rimenses’, ambos equipos volvieron a verse las caras en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco. Obligados por el marcador global, los locales asumieron el protagonismo desde el inicio y lograron abrir el marcador gracias a Iván Colman, quien adelantó a los ‘dorados’ con un efectivo remate desde el punto penal.

Con la serie igualada, apareció el goleador del campeonato para inclinar definitivamente la balanza. Todo se originó tras un tiro de esquina ejecutado por Lucas Colitto, cuyo envío encontró a Callejo completamente solo dentro del área. El argentino no dudó y se vistió de héroe con una definición de alta factura.

Sin dejar caer el balón, Callejo conectó una espectacular volea que, por la potencia del remate, se transformó en el 2-0 definitivo del cotejo a los 56 minutos. El ‘9’ de Cusco FC le dio vuelta a la llave y celebró con efusividad junto a la hinchada que se hizo presente en el estadio en la ciudad imperial.

Facundo Callejo anotó el segundo
Facundo Callejo anotó el segundo gol ante Sporting Cristal. Crédito: Liga 1

Sporting Cristal no pudo lograr el empate agónico

Aún restaban varios minutos para el final del encuentro, pero Cusco FC resistió con orden y entrega, neutralizando cada intento de Sporting Cristal, que buscó insistentemente el gol que le permitiera forzar la tanda de penales. Pese a su insistencia, el conjunto ‘rimense’ no encontró los caminos para vulnerar el arco rival.

El panorama se tornó bastante complejo para el cuadro local en el tramo final del partido, cuando Pierre Da Silva fue expulsado tras una dura infracción. Sin embargo, incluso con un hombre menos, los ‘dorados’ supieron sostener la ventaja de dos goles, cerraron el partido con inteligencia defensiva y aseguraron el cupo a Perú 2.

Los cusqueños se impusieron 2-0 y ganaron la serie. (Video: L1MAX)

Facundo Callejo, el goleador absoluto de la Liga 1 2025

Facundo Callejo ratificó su condición de máximo artillero de la Liga 1 2025 con un gol decisivo en la final de los play-offs. Con su anotación ante Sporting Cristal, el delantero argentino alcanzó las 25 conquistas en la temporada, cifra que lo consolidó en lo más alto de la tabla de goleadores del campeonato peruano.

El atacante de Cusco FC superó con amplia diferencia a sus principales perseguidores: Jhonny Vidales, quien cerró el torneo con 19 goles, y Alex Valera, que registró 16 anotaciones. Su regularidad y eficacia en momentos clave lo convirtieron en una de las grandes figuras del torneo.

Más allá del registro individual, el gol de Callejo tuvo un valor trascendental a nivel colectivo, ya que permitió al club ‘dorado’ clasificar a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Este logro deportivo representa además un importante premio económico para la institución cusqueña, fortaleciendo el proyecto deportivo del club de cara a la próxima temporada.

Con actuaciones determinantes y goles decisivos, Facundo Callejo cerró una campaña inolvidable, dejando su nombre marcado como el goleador indiscutido del fútbol peruano en 2025. Ahora, espera seguir por ese mismo camino en la campaña venidera.

