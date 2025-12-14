A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC: partido en el Inca Garcilaso de la Vega por final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Sporting Cristal acude al estadio Inca Garcilaso de la Vega para resolver el cupo de Perú 2 frente a Cusco FC. - Crédito: Difusión

Sporting Cristal acude al estadio Inca Garcilaso de la Vega con solo una consigna: cerrar decorosamente la temporada asegurándose el cupo Perú 2 de la CONMEBOL Libertadores 2026 al medirse contra Cusco FC, en condición de visitante.

De acuerdo con la programación de la Liga Profesional de Fútbol, el desquite de la final de la liguilla se disputará este domingo 14 de diciembre, a través de la señal de L1MAX, a partir de las 18:00 horas locales.

Sporting Cristal llega a la resolución de la contienda tras un resultado favorable en Lima, aunque de margen corto. El solitario gol de Santiago González, con participación de Gustavo Cazonatti, allanó el camino frente a un Cusco FC que, en todo momento, demostró mucho coraje para nivelar el tanteador.

“Lo más importante del primer partido fue que ganamos, pero igual vamos a salir con todo allá en Cusco. Sabemos que tenemos una ventaja de 1-0, pero iremos como si estuviéramos 0-0; vamos a salir a ganar el partido”, analizó Ian Wisdom, de los puntuales más prometedores en el año.

El cuadro 'celeste' se impuso 1-0 con golazo de Santiago González. (Video: L1MAX)

En Cusco FC, entretanto, hay un ambiente de tranquilidad y convicción de que podrán remontar la serie. Es cierto que en la primera evaluación de rigor cayó, pero hubo un correcto desarrollo de acciones. Además, jugando en condición de local hay muchas chances de que Facundo Callejo saque a relucir su estirpe goleadora.

“Tenemos que mejorar esa solidez defensiva. Nuestro plan de juego era ser sólidos, recuperar la pelota e intentar manejarla. No es porque no nos haya salido, sino porque nos encontramos con un problema que hace que tengamos que cambiar toda la defensa. Después no creo que cambie mucho, creo que de local con un terreno mejor podemos crear situaciones”, evaluó el entrenador Miguel Rondelli.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC por final vuelta de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El duelo comenzará a las 18:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 19:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 20:00 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Qué canal transmite Sporting Cristal vs Cusco FC por final vuelta de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC será transmitido por L1MAX de manera exclusiva. El canal mencionado se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, DirecTV, Win y entre otras más. También, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, la cual tiene planes mensuales como anuales.

Entretanto, Infobae Perú realizará una cobertura total e integral de este lance con la previa y el minuto a minuto en su página web. Los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. ¡No te lo puedes perder!

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Cusco FC por final vuelta de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Nicolás Pasquini, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Gustavo Cazzonati, Ian Wisdom, Martín Távara, Santiago González, Maxloren Castro y Írven Ávila.

- Cusco FC: Pedro Díaz; Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero, Miguel Aucca, José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Nicolás Silva, Lucas Colitto, Iván Colman y Facundo Callejo.