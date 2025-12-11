Paulo Autuori no dio conferencia pese a victoria de Sporting Cristal vs Cusco FC: el motivo de su decisión.

El técnico brasileño no habló con los medios de comunicación tras victoria de Sporting Cristal vs Cusco FC. (L1 Max)

Sporting Cristal consiguió una victoria 1-0 ante Cusco FC en la final ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El extremo Santiago González marcó el único gol del compromiso tras una soberbia asistencia del mediocampista Gustavo Cazonatti. De esta manera, los rimenses sacaron una ventaja mínima en el estadio Nacional de Lima, la cual buscarán ratificar en la vuelta el próximo domingo.

Pese al triunfo de los ‘celestes’, su técnico Paulo Autuori decidió no brindar declaraciones en conferencia de prensa por un inesperado motivo. Lo que ocurrió fue que el entrenador de los ‘aurinegros’, Miguel Rondelli, se extendió mucho en su charla con los medios de comunicación, y el brasileño -en conjunto con su jefa de prensa- optaron por ausentarse en el espacio.

La periodista deportivo Romina Vega contó detalles de la decisión del DT ‘bajopontino’ en la última edición de L1 Radio. "Todos los periodistas quedamos sorprendidos al ver a la jefa de prensa de Sporting Cristal, quien primero se fijó si Miguel Rondelli seguía dando declaraciones, que era efectivamente lo que sucedía en la sala de conferencias. Luego, el encargado de gestionar el ambiente y el oficial de medios se acercaron para informarnos que Paulo Autuori no iba a declarar. Esa fue la decisión tomada porque la conferencia de Cusco FC demoró mucho“.

“Esa es la información que pudimos recoger dentro del salón. Esperamos y, como saben quienes vienen frecuentemente, normalmente se coloca un backing y se les da el micrófono a los protagonistas. Esto ya se retiró. Fuimos los últimos en quedarnos para asegurarnos de que el entrenador de Sporting Cristal no iba a declarar sobre el triunfo de los ‘celestes’, que ya piensan en el partido del domingo”, complementó.

Paulo Autuori consiguió una mejora deportiva en Sporting Cristal durante el tramo final de la Liga 1. El técnico brasileño eliminó a Alianza Lima en las semifinales, remontándole un marcador (3-1), y ahora está a un partido de quedarse con el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Programación de la final vuelta entre Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentarán nuevamente para definir al representante de Perú 2 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, luego del primer partido jugado en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro de vuelta está programado para este domingo 14 de diciembre a las 18:00 horas (horario peruano), según el calendario oficial de la Liga 1.

El segundo partido se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. Los ‘aurinegros’ serán locales y necesitan revertir el resultado global para obtener el lugar en el torneo internacional. La altitud será un elemento determinante para el equipo dirigido por Miguel Rondelli en este compromiso definitorio.

La señal de L1MAX, que tiene los derechos televisivos de la Liga 1, transmitirá la final de vuelta de los play-offs 2025. El partido podrá seguirse por televisión y a través de la aplicación por suscripción Liga 1 Play, disponible en todos los operadores que incluyen este canal.

Infobae Perú realizará una cobertura en directo del encuentro desde Cusco, ofreciendo información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas, resumen, resultado final y todos los pormenores del partido a través de su portal web.