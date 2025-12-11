Dónde ver Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: canal tv online del duelo por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Savino Del Bene por Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Alianza Lima se medirá ante Savino Del Bene de Italia hoy, jueves 11 de diciembre, en un duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El Mercado Livre Arena de Pacaembu, en Sao Paulo, será el escenario de un compromiso clave para el cuadro peruano en su intento por acceder a la siguiente etapa.

El equipo ‘íntimo’ llega a este encuentro tras enfrentar a dos rivales de nivel internacional como Osasco VC y Zhetysu VC. Justamente, el primer cotejo lo perdió por 3-0, pero en el segundo lo pudo sacar adelante tras voltearlo e imponerse por 3-1 (sets de 26-24, 21-25, 23-25 y 24-26). De esta forma, las dirigidas por Facundo Morando tienen que vencer a las italianas para soñar con la clasificación a las semifinales.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

Por otro lado, Sabino Del Bene viene de derrotar por 3-0 a Zhetysu VC de Kazajistán. Con parciales de 25-22, 25-21 y 25-20, las italianas ganaron y buscarán reeditar su buena actuación en el choque pendiente con Osasco VC. El cupo a la próxima fase está en juego.

¿Cómo se definen a los equipos clasificados a las semifinales?

El Mundial de Clubes de Vóley 2025 cuenta con la participación de ocho equipos, distribuidos en dos grupos de cuatro. Cada equipo disputará tres partidos bajo el formato de todos contra todos en su zona. Al término de esta fase, los dos mejores clasificados de cada serie avanzarán a las semifinales, donde el primero del grupo A enfrentará al segundo del grupo B y viceversa. Los ganadores accederán a la final, mientras que los perdedores buscarán el tercer lugar de la competición que se desarrolla en Brasil.

Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes 2025

El entrenador Facundo Morando eligió a las jugadoras que representarán a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Como armadoras estarán las colombianas María Alejandra Marín y Doris Manco. Las centrales seleccionadas son Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y la estadounidense Meegan Hart.

Entre las puntas receptoras figuran Sandra Ostos, Ysabella Sánchez y la argentina Elina Rodríguez, mientras que en el puesto de punta estará Esmeralda Loroña. Las opuestas convocadas son Nayeli Yabar, la dominicana Yanlis Féliz y la francesa Maëva Orlé. Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez cubrirán la posición de líbero en el certamen internacional.

Convocadas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Sabino Del Bene por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El Alianza Lima vs Sabino Del Bene, correspondiente a la tercera fecha del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025, contará con transmisión de Latina Televisión por señal abierta en canal 2, así como en su página web y aplicación. DSports y su plataforma de streaming, DGO, también ofrecerán la cobertura.

En Brasil, sede del torneo, la televisación estará a cargo de SporTV 2 y los partidos podrán seguirse en streaming por VBTV. De la misma manera, el portal web de Infobae Perú realizará un seguimiento en tiempo real con información previa, jugadas destacadas y detalles del cotejo.

Horario de Alianza Lima vs Sabino Del Bene por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima se enfrentará a Sabino Del Bene el jueves 11 de diciembre en el Mercado Livre Arena de Pacaembu, en Sao Paulo. El compromiso comenzará a las 11:30, hora de Perú, Ecuador y Colombia. A las 12:30 horas en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami).

En Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile arrancará a las 13:30 horas. En México, el inicio está previsto para las 10:30 horas, mientras que en España el partido podrá verse a las 18:30 horas.