Perú Deportes

Cenaida Uribe responde con fuerza tras victoria histórica de Alianza Lima: “Fácil es hablar, nadie nos regaló nada”

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ celebró la hazaña en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 y abordó las críticas por el mal debut ante Osasco

La jefa del equipo 'blanquiazul' respondió a los cuestionamientos por el mal debut ante Osasco. (Video: Puro Vóley)

La histórica victoria de Alianza Lima sobre Zhetysu VC en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 no solo devolvió la confianza al plantel, sino que también despertó un firme mensaje de la jefa del equipo, Cenaida Uribe. La exseleccionada nacional salió al frente para responder a las críticas recibidas tras el duro debut ante Osasco São Cristóvão Saúde y valoró el enorme esfuerzo que significa competir en un torneo de élite mundial.

Uribe, quien sigue de cerca cada detalle del plantel ‘blanquiazul’ en Sao Paulo, remarcó que la exigencia de un certamen como este está muy por encima del contexto habitual de la Liga Peruana. Por ello, pidió mayor comprensión hacia las jugadoras, muchas de las cuales participan por primera vez en un torneo de esta magnitud.

Fácil es hablar, tienes que estar adentro. Hay que entender que estamos jugando en otro nivel. En Perú seguramente nos alcanza; en Brasil ya es más difícil, y a nivel mundial, peor. Hay que entender el enorme esfuerzo que hacemos para estar acá. Ya para nosotros es histórico competir aquí, pero nos chancan y dicen que jugamos mal”, señaló con firmeza en diálogo con ‘Puro Vóley’.

Cenaida Uribe reconoció que la presión del debut influyó directamente en el rendimiento del plantel durante la primera jornada, un factor comprensible considerando la magnitud del torneo. Pese al revés inicial, la jefa de equipo destacó la capacidad del grupo para recomponerse rápidamente y mostrar su verdadero nivel ante Zhetysu VC.

Cenaida Uribe celebró histórico triunfo
Cenaida Uribe celebró histórico triunfo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Prensa AL

“Para muchas es la primera vez que están en un Mundial. Perú no va a un Mundial hace más de 20 años. Yo entiendo que estuvieron nerviosas por el primer partido. Entré al camerino y les dije que estén tranquilas; hoy fue distinto y ya se vio en la cancha”, expresó, subrayando la notable recuperación anímica y deportiva del conjunto blanquiazul.

En esta segunda fecha, Alianza Lima derrotó por 3-1 al campeón asiático, una victoria que Cenaida calificó como justa y obtenida a pulso. “Este rival asiático ha sido un equipazo también. Nadie nos ha regalado nada, nosotros hemos clasificado siendo subcampeonas sudamericanas. Que quede claro”, enfatizó.

Respaldo y convicción

En declaraciones para ‘aquiTVO’, Cenaida Uribe también destacó el rol de la afición, que volvió a decir presente en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu. Para ella, el apoyo del hincha aliancista es un respaldo emocional clave, especialmente en un torneo de tanta exigencia.

“El debut fue fuerte, difícil, era el primer partido contra el dueño de casa. Para muchas es el primer Mundial… Pero ya hoy día les dije: ‘salgan a mostrar lo que saben’, y eso es lo que han hecho”, comentó sobre el cambio de actitud del plantel.

Alianza Lima derrotó 3-1 a
Alianza Lima derrotó 3-1 a Zhetysu VC por la fecha 2. Crédito: Volleyball World

Fue emocionante. Estoy contenta y satisfecha con esto. La experiencia que tenemos es impresionante y creo que hemos hecho historia. Seguimos haciendo historia, así haya sido solo un partido. Ya estar aquí es espectacular para todos”, añadió.

La exvoleibolista también envió un mensaje directo a la afición de Alianza Lima para que acompañe con empatía el desempeño del grupo en Sao Paulo. “Que sepan que si se juega mal no es porque se quiere jugar mal, que se entienda que son chicas de carne y hueso. Hoy día se dio el triunfo y estamos muy contentos. Hoy me voy muy contenta, ayer igual. En realidad, yo no hago un drama de esto. Entiendo a las chicas que están en la cancha porque fácil es hablar”, sentenció.

