Dónde ver Alianza Lima vs Zhetysu VC HOY: canal tv online del duelo por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo ‘íntimo’ afronta su segundo desafío en el Grupo A ante el campeón asiático. Conoce todos los detalles de la transmisión del enfrentamiento

Alianza Lima continúa su participación
Alianza Lima continúa su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Volleyball World

Alianza Lima no tuvo el arranque esperado en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, pero mantiene intacta la determinación. Tras un debut complicado, el conjunto peruano se alista para disputar su segundo partido del torneo en São Paulo, esta vez frente a Zhetysu VC. En esta nota encontrarás todos los detalles del encuentro y las opciones oficiales de transmisión.

En su presentación, las ‘íntimas’ no pudieron ante el anfitrión Osasco São Cristóvão Saúde. El vigente campeón brasileño impuso condiciones desde el inicio y se quedó con el triunfo por 3-0, con parciales claros de 25-14, 25-17 y 25-18, mostrando un dominio sostenido durante todo el partido.

Ahora, Alianza Lima está obligada a dar vuelta la página. Este miércoles 10 de diciembre, desde las 11:30 a.m. (hora peruana), el cuadro blanquiazul afrontará su segundo desafío en la competencia FIVB frente a Zhetysu VC de Kazajistán, actual campeón de Asia.

El equipo dirigido por Facundo Morando buscará sumar su primera victoria en el certamen, aunque es consciente de que el rival presenta un nivel exigente. Aun así, el plantel mantiene la confianza y apunta a dejar atrás la imagen del debut para ofrecer un rendimiento más competitivo en esta nueva presentación.

Dura derrota por 3-0 en sets de las peruanas en Sao Paulo. (Video: Latina)

Dónde ver Alianza Lima vs Zhetysu VC por Mundial de Clubes de Vóley 2025

La transmisión oficial del partido entre Alianza Lima y Zhetysu VC por la segunda fecha estará a cargo de Latina Televisión, señal que obtuvo los derechos exclusivos para emitir en el Perú todos los encuentros del equipo blanquiazul en el Mundial de Clubes 2025. El choque podrá seguirse a través de la señal abierta, la página web y la aplicación del canal.

A nivel internacional, el duelo será transmitido por DirecTV Sports y su plataforma DGO. Además, el encuentro estará disponible en VBTV, el canal oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), que ofrece la cobertura completa del campeonato mediante una suscripción mensual de USD 9.99, accesible desde cualquier dispositivo conectado.

En Infobae Perú realizaremos una cobertura punto a punto del enfrentamiento entre el conjunto peruano y el campeón asiático. En nuestra web podrás encontrar la previa, el minuto a minuto, el resultado, la tabla de posiciones y toda la información sobre la participación de las ‘íntimas’ en este torneo FIVB.

Alianza Lima se medirá contra
Alianza Lima se medirá contra Zhetysu VC por la segunda fecha del Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

¿Qué necesita Alianza Lima tras perder su debut en el Mundial de Clubes 2025?

La derrota en la primera fecha deja a Alianza Lima con un margen de error mucho más reducido, pero aún con posibilidades reales de clasificar a las semifinales. Con dos partidos por disputar en la fase de grupos, las íntimas están obligadas a sumar puntos y, de ser posible, victorias contundentes que las mantengan en la pelea por uno de los dos cupos del Grupo A.

Para seguir con opciones, Alianza necesita, como mínimo:

  • Ganar sus últimos dos encuentros, lo que la dejaría con un balance de 2–1. Este registro suele ser suficiente para pelear el segundo lugar, siempre dependiendo de los resultados entre los otros equipos.
  • En caso de producirse un triple empate con dos victorias por lado, entrarán a tallar los criterios de desempate oficiales del torneo: puntos de partido, ratio de sets, ratio de puntos y resultado directo. Por ello, cada set ganado —e incluso cada punto— puede ser determinante.

Si Alianza Lima vence a Zhetysu VC, quedará mejor posicionada para llegar con opciones a la tercera fecha contra Savino Del Bene Scandicci, donde podría definirse todo. Una segunda derrota, en cambio, la dejaría prácticamente sin posibilidades matemáticas de acceder a semifinales. En este escenario, la misión es clara: ganar, sumar sets y sostener un rendimiento sólido para mantenerse con vida en un grupo tan competitivo.

