A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima vs Zhetysu VC: horarios del partido por la fecha 2 del Mundial de Clubes de vóley 2025.

Alianza Lima debutó en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 el martes 9 de diciembre, marcando un precedente como el primer club peruano en participar en el máximo certamen de la FIVB. Las ‘blanquiazules’ lo hicieron enfrentándose al anfitrión y uno de los mejores clubes de Brasil, Osasco São Cristóvão Saúde.

Ahora, el equipo dirigido por Facundo Morando tendrá una prueba igual o más difícil que en la primera fecha, debido a que se medirá con Zhetysu VC, el vigente campeón asiático. Este cotejo se llevará a cabo el miércoles 10 del presente mes en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, situado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

El elenco de Taldykorgan es un contrincante a tener cuidado, ya que conquistó su más reciente campeonato en la temporada 2024-25, sumando así nueve títulos en la Copa de Kazajistán y cuatro en la Supercopa.

La escuadra kazaja también tiene experiencia internacional, pues lleva compitiendo en la Liga de Campeones Femenina de la AVC durante varias ediciones. Precisamente ganó este torneo la temporada pasada y de esta manera selló su clasificación al Mundial de Clubes.

Zhetysu está conformado en su mayoría por jugadoras de Kazajistán, lo que hace que sea un equipo muy dinámico. Esto se complementa con la contundencia de dos atacantes rusas como Kristina Belova y Mariya Frolova. Así como la velocidad de la china Yiwen Miao. Finalmente, la ucraniana Daria Sharhorodska es una de las conductoras de la escuadra encabezada por el serbio Marko Grsic.

Zhetysu VC ganó la última edición de la Liga de Campeones Femenina AVC.

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El partido está pactado para iniciar a las 11:30 horas de Perú y a las 13:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 10:30 horas de México; a las 11:30 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 12:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 13:30 horas de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Canal para seguir Alianza Lima vs Zhetysu VC por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Latina Televisión transmitirá en vivo el partido entre Alianza Lima y Zhetysu VC por la segunda fecha del Mundial de Clubes de vóley 2025, a través de su señal abierta (canal 2), su sitio web y su aplicación.

En Brasil, sede del torneo, la cobertura estará a cargo de SporTV 2. Además, el encuentro podrá seguirse por streaming mediante la plataforma VBTV.

Infobae Perú presentará una cobertura minuto a minuto de este encuentro, con información detallada, análisis y resultados sobre la actuación de Alianza, todo disponible en su página web.

Programación del último partido de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley

Después de medirse con Osasco y Zhetysu, Alianza tendrá que chocar con el vigente subcampeón de Europa, Savino Del Bene Scandicci, en Sao Paulo, Brasil. Este partido se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre a las 15:00 horas en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu y también será transmitido por Latina TV.

Plantilla de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025

- Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco.

- Opuestas: Yanlis Féliz y Maëva Orlé.

- Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Meegan Hart.

- Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.