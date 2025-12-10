Perú Deportes

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC: partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ buscarán vencer al vigente campeón asiático que cuenta en su mayoría con jugadoras locales. Conoce los horarios de este gran partido

Guardar
Alianza Lima vs Zhetysu VC:
Alianza Lima vs Zhetysu VC: horarios del partido por la fecha 2 del Mundial de Clubes de vóley 2025.

Alianza Lima debutó en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 el martes 9 de diciembre, marcando un precedente como el primer club peruano en participar en el máximo certamen de la FIVB. Las ‘blanquiazules’ lo hicieron enfrentándose al anfitrión y uno de los mejores clubes de Brasil, Osasco São Cristóvão Saúde.

Ahora, el equipo dirigido por Facundo Morando tendrá una prueba igual o más difícil que en la primera fecha, debido a que se medirá con Zhetysu VC, el vigente campeón asiático. Este cotejo se llevará a cabo el miércoles 10 del presente mes en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, situado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

El elenco de Taldykorgan es un contrincante a tener cuidado, ya que conquistó su más reciente campeonato en la temporada 2024-25, sumando así nueve títulos en la Copa de Kazajistán y cuatro en la Supercopa.

La escuadra kazaja también tiene experiencia internacional, pues lleva compitiendo en la Liga de Campeones Femenina de la AVC durante varias ediciones. Precisamente ganó este torneo la temporada pasada y de esta manera selló su clasificación al Mundial de Clubes.

Zhetysu está conformado en su mayoría por jugadoras de Kazajistán, lo que hace que sea un equipo muy dinámico. Esto se complementa con la contundencia de dos atacantes rusas como Kristina Belova y Mariya Frolova. Así como la velocidad de la china Yiwen Miao. Finalmente, la ucraniana Daria Sharhorodska es una de las conductoras de la escuadra encabezada por el serbio Marko Grsic.

Zhetysu VC ganó la última
Zhetysu VC ganó la última edición de la Liga de Campeones Femenina AVC.

A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC por Mundial de Clubes de Vóley 2025

El partido está pactado para iniciar a las 11:30 horas de Perú y a las 13:30 horas de Brasil. Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 10:30 horas de México; a las 11:30 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 12:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 13:30 horas de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Canal para seguir Alianza Lima vs Zhetysu VC por Mundial de Clubes de Vóley 2025

Latina Televisión transmitirá en vivo el partido entre Alianza Lima y Zhetysu VC por la segunda fecha del Mundial de Clubes de vóley 2025, a través de su señal abierta (canal 2), su sitio web y su aplicación.

En Brasil, sede del torneo, la cobertura estará a cargo de SporTV 2. Además, el encuentro podrá seguirse por streaming mediante la plataforma VBTV.

Infobae Perú presentará una cobertura minuto a minuto de este encuentro, con información detallada, análisis y resultados sobre la actuación de Alianza, todo disponible en su página web.

Programación del último partido de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley

Después de medirse con Osasco y Zhetysu, Alianza tendrá que chocar con el vigente subcampeón de Europa, Savino Del Bene Scandicci, en Sao Paulo, Brasil. Este partido se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre a las 15:00 horas en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu y también será transmitido por Latina TV.

Plantilla de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025

- Armadoras: María Alejandra Marín y Doris Manco.

- Opuestas: Yanlis Féliz y Maëva Orlé.

- Centrales: Diana de la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Meegan Hart.

- Líberos: Esmeralda Sánchez y Zahira Quiñe.

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyMundial de Clubes de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Últimas Noticias

Alianza Lima debutó arropado por su hinchada en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Es increíble haber venido a alentar”

El club ‘blanquiazul’ inició su participación en el campeonato acompañado por un sólido grupo de seguidores que llevó su aliento hasta São Paulo

Alianza Lima debutó arropado por

Martin Liberman y su firme opinión sobre Luis Advíncula y Carlos Zambrano: “Fueron intrascendentes, pero en el Boca de Bianchi hubieran destacado”

El periodista argentino hizo dura crítica al paso de los peruanos por el ‘xeneize’, aunque señaló que el contexto no los favoreció. Además, analizó el futuro de la selección peruana y cuestionó el grave error cometido por la FPF

Martin Liberman y su firme

Partidos de hoy, martes 9 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima debutará el Mundial de Clubes de Vóley, mientras que Barcelona jugará la fecha 6 de la Champions League. Revisa la agenda deportiva de este día

Partidos de hoy, martes 9

Alianza Lima vs Osasco 0-3: resumen de la caída ‘blanquiazul’ en su debut por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo de Facundo Morando no pudo arrancar con pie derecho en el certamen internacional. Pero no tiene tiempo para lamentos, ya que su segundo partido será este miércoles 10 de diciembre. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Osasco 0-3:

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras derrota en su debut

El equipo de Facundo Morando no pudo superar su primer reto en la competencia, cayendo ante el anfitrión. Revisa el estado actual de la clasificación del torneo

Tabla de posiciones del Mundial
MALDITOS NERDS
2XKO, el juego de peleas

2XKO, el juego de peleas de League of Legends, llegará a consolas en enero

Despelote recibirá su versión de Nintendo Switch el 11 de diciembre

Todd Howard confirma que Bethesda utiliza IA pero recalca que la prioridad es “el factor humano”

Postal: Bullet Paradise se cancela a un día de su anuncio y el estudio cierra sus puertas

The Boys: Trigger Warning lleva el universo de la serie a un juego de realidad virtual en 2026

ENTRETENIMIENTO
Netflix reafirma su plan de

Netflix reafirma su plan de adquirir Warner Bros en medio de la ofensiva de Paramount: “Lo sacaremos adelante”

Matthew Lillard responde con dureza a Quentin Tarantino tras ser llamado uno de los peores actores

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

Pamela Anderson explicó su renacer lejos de ‘Baywatch’: “Esa chica está muerta”

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow al volver a actuar tras 7 años de retiro voluntario: “Necesitaba crecer”

INFOBAE AMÉRICA

Violentos enfrentamientos entre pandillas en

Violentos enfrentamientos entre pandillas en Haití dejan decenas de muertos: al menos 10 niños entre las víctimas

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones