Reimond Manco hizo crudo análisis sobre Sergio Peña en Alianza Lima y le dejó sentido consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

El 'Rei' habló del desempeño del mediocampista peruano tras la derrota 'blanquiazul' ante Sporting Cristal en Matute. (Video: A La Cama con el Rei)

Alianza Lima no pudo hacer respetar la casa y perdió en condición de local contra Sporting Cristal en la tanda de penales. Este resultado negativo generó la salida del técnico Néstor Gorosito y las innumerables críticas de parte de los hinchas. De hecho, uno de los grandes apuntados es Sergio Peña, quien falló el remate decisivo. En ese escenario, Reimond Manco hizo un crudo análisis sobre el volante peruano y le dejó un sentido consejo.

Para el ‘Rei’, Peña posee condiciones técnicas sobresalientes, aunque su exposición mediática y ciertas actitudes fuera del campo no han favorecido la relación con los aficionados. “Por eso siempre digo que a veces es mejor hablar menos y jugar más, que hablar más y jugar menos”, fueron sus primeras palabras en ‘A La Cama con el ‘Rei’.

La expectativa en torno al arribo del seleccionado peruano a Matute fue alta. “Desde el día que llegó, pensé que si se dedicaba solo a jugar y entrenar iba a ser el mejor fichaje de la liga peruana, sin ninguna duda”, opinó.

El propio Manco apuntó que, en equipos grandes, el pasado de un futbolista sirve de poco al momento de enfrentar nuevas pruebas. “Puedes haber jugado en Real Madrid, pero ahora estás en Alianza y esa es otra historia. Nadie te va a respetar solamente por la carrera que tuviste. La gente se acuerda del ahora, no del ayer”.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

Reimond Manco hizo hincapié en la conexión directa entre las palabras y el desempeño. “Lo que dijiste más lo que no jugaste se juntan y te ganas la antipatía de la gente. Esa es la única verdad”. Sostuvo que, más allá del traspié ante Sporting Cristal, su percepción sobre el mediocampista es positiva en cuanto a talento. “Para mí el partido no va a hacer que yo cambie mi percepción de lo que juega, porque es un ‘crack’ y he jugado a su lado”, agregó.

El contexto emocional apareció como un aspecto relevante en el análisis. “Cuando haces declaraciones fuera de lugar y no la rompes en la cancha, esas palabras terminan siendo una bomba de tiempo”, consideró. Para el exjugador, asumir el peso de la camiseta de Alianza Lima implica sobreponerse tanto a la presión interna como a las reacciones del entorno.

El consuelo de Hernán Barcos y Pedro Aquino a Sergio Peña tras fallar penal en Alianza Lima vs Sporting Cristal. - créditos: Difusión

Consejo de Reimond Manco a Sergio Peña

En su mensaje directo a Sergio Peña, Reimond Manco recomendó un cambio de enfoque que priorice el trabajo interno y la estabilidad emocional frente a la adversidad. “Ahora es el momento de demostrar por qué estuviste tantos años en Europa, por qué Alianza compró tu pase y te hizo contrato hasta 2028. No te voy a juzgar, no soy nadie para hacerlo”, afirmó.

El ex’jotita’ profundizó en el consejo personal, sugiriendo que la inquietud por la opinión pública podría estar afectando el desempeñó del mediocampista, quien luego hizo una autocrítica. “Hay que dejar de preocuparse por lo que dicen y enfocarse en lo que uno hace. Siento que te preocupaste más por los comentarios que por tu propio rendimiento. Y te pasó factura”. Asimismo, estimó que el manejo de las emociones debería formar parte del trabajo diario del jugador profesional.

El descargo de Sergio Peña a través de sus redes sociales. Crédito: Instagram.

Manco Albarracín también habló sobre la relación entre ambos y señaló que Peña lo dejó de seguir en Instagram, pero destacó su respeto y objetividad al analizar situaciones futbolísticas. “Haber sido jugador no me impide decir las cosas como las veo y las pienso. Los amigos te entienden y saben lo que vales como persona. El hecho de que me hayas eliminado de Instagram no va a cambiar lo que opino de ti”.

Para Manco, el futuro de Peña en la Liga 1 depende de su preparación y actitud. “Si te pones a punto y estás al cien por ciento, te firmo que vas a ser el mejor jugador de la Liga 1 por distancia, porque la calidad técnica que tienes es espectacular. Las personas no somos dueñas de la razón, por más tiempo que hayamos jugado en Europa o ganado copas”, concluyó.