Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

La dolorosa eliminación de Alianza Lima en la primera etapa de los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025 ante Sporting Cristal ha generado un remezón en la directiva del club. La salida del técnico Néstor Gorosito ha sido la primera señal de lo que se vendría para la próxima temporada. Al mismo tiempo, los altos mandos no pierden de vista reforzar el plantel para pelear por el título nacional y uno de los nombres que suena para ser el ‘9′ es un delantero que jugó en River Plate de Argentina y que le anotó a los ‘blanquiazules’ en la Copa Libertadores.

Esta información fue dada a conocer por el periodista deportivo, Horacio Zimmermann, quien en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, aseguró que la identidad del futbolista es Federico Girotti, actualmente en Talleres de Córdoba. "La bomba era que dentro de los ‘9’ que ha buscado Alianza Lima para el próximo año, uno es Federico Girotti que juega en Talleres", fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el comunicador describió al atacante argentino como “fuerte, aguerrido”, pero que “tampoco es de esos que pican al espacio como la gente pide”. Justamente, por el cartel que tiene el futbolista de 26 años se podría decir que su carta pase tiene un alto costo, pero Zimmermann precisó que la partida de ‘Pipo’ equivale a tres meses de sueldo, lo que quiere decir que “si está para hacer eso, entonces puede pagarle a Girotti sin ningún inconveniente”.

Por lo pronto, el último recuerdo que se tiene de Federico Girotti es que se midió contra Alianza Lima defendiendo a Talleres de Córdoba en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El artillero argentino le anotó dos goles al conjunto ‘victoriano’ en Matute en la derrota 3-2. Aunque en el estadio Mario Alberto Kempes, provocó una tarjeta amarilla para Carlos Zambrano, quien luego salió expulsado por impedir un ataque rival con la mano.

Federico Girotti, con pasado en River Plate y enfrentó a Carlos Zambrano en Argentina

Federico Girotti se formó en las divisiones menores de River Plate, con el que debutó en la profesional en 2019, teniendo la oportunidad de jugar junto a Julián Álvarez, ‘crack’ de la selección argentina y de Atlético Madrid.

Dentro de sus primeras temporadas en el ‘millonario’, el artillero nacido en Acassuso, Buenos Aires, enfrentó en varias ocasiones a Boca Juniors. Y como coincidencia, tuvo delante a Carlos Zambrano, defensor que militó en el ‘xeneize’. Fue en un superclásico disputado en La Bombonera en 2021, cuando Girotti le aprovechó un resbalón del ‘Kaiser’ en su área para anotar el gol del empate para el cuadro de Marcelo Gallardo.

Desde entonces, ambos jugadores han tenido diversos encontrones, incluyendo el que se mencionó líneas arriba cuando se trasladaron a Alianza Lima y Talleres de Córdoba, respectivamente.

Inestabilidad en Alianza Lima

Por otro lado, Horacio Zimmermann expuso la inestabilidad que se vive en Alianza Lima con varios sucesos ocurridos en las últimas semanas. “Se filtra lo de Barcos, campaña prácticamente de desprestigio. Eso sale de adentro. Pasa el primer partido y todo el caso (Jairo) Vélez. Lo escuché de ‘Kikín’ La Rosa, que en determinado momento hace muy poco, Franco Navarro Jr. se fue a Argentina a tratar de buscar un plan B a Gorosito, y que Gorosito se enteró de eso”, acotó.

“Alianza lo manda a Franco Navarro Jr. a conversar con algunos DTs, uno de ellos era el uruguayo (Pablo) Repetto que parece que se va al fútbol colombiano. También es dónde está la convicción de renovar a un técnico si mandas a buscar a otro”, añadió.