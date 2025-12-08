Perú Deportes

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

El periodista Horacio Zimmermann contó que el club ‘blanquiazul’ quiere dar el golpe sobre la mesa con la contratación del delantero formado en el ‘millonario’ y que ya chocó con los ‘íntimos’

Guardar
El periodista Horacio Zimmermann dio a conocer el nuevo delantero que pretende el club 'blanquiazul'. (Video: Doble Punta)

La dolorosa eliminación de Alianza Lima en la primera etapa de los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025 ante Sporting Cristal ha generado un remezón en la directiva del club. La salida del técnico Néstor Gorosito ha sido la primera señal de lo que se vendría para la próxima temporada. Al mismo tiempo, los altos mandos no pierden de vista reforzar el plantel para pelear por el título nacional y uno de los nombres que suena para ser el ‘9′ es un delantero que jugó en River Plate de Argentina y que le anotó a los ‘blanquiazules’ en la Copa Libertadores.

Esta información fue dada a conocer por el periodista deportivo, Horacio Zimmermann, quien en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, aseguró que la identidad del futbolista es Federico Girotti, actualmente en Talleres de Córdoba. "La bomba era que dentro de los ‘9’ que ha buscado Alianza Lima para el próximo año, uno es Federico Girotti que juega en Talleres", fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el comunicador describió al atacante argentino como “fuerte, aguerrido”, pero que “tampoco es de esos que pican al espacio como la gente pide”. Justamente, por el cartel que tiene el futbolista de 26 años se podría decir que su carta pase tiene un alto costo, pero Zimmermann precisó que la partida de ‘Pipo’ equivale a tres meses de sueldo, lo que quiere decir que “si está para hacer eso, entonces puede pagarle a Girotti sin ningún inconveniente”.

Federico Girotti anotó 4 goles
Federico Girotti anotó 4 goles y dio 2 asistencias en 37 partidos jugados con Talleres de Córdoba en 2025. - créditos: REUTERS/Sergio Moraes

Por lo pronto, el último recuerdo que se tiene de Federico Girotti es que se midió contra Alianza Lima defendiendo a Talleres de Córdoba en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

El artillero argentino le anotó dos goles al conjunto ‘victoriano’ en Matute en la derrota 3-2. Aunque en el estadio Mario Alberto Kempes, provocó una tarjeta amarilla para Carlos Zambrano, quien luego salió expulsado por impedir un ataque rival con la mano.

El cuadro 'blanquiazul' ganó 3-2 en un partidazo agónico. (Video: ESPN)

Federico Girotti, con pasado en River Plate y enfrentó a Carlos Zambrano en Argentina

Federico Girotti se formó en las divisiones menores de River Plate, con el que debutó en la profesional en 2019, teniendo la oportunidad de jugar junto a Julián Álvarez, ‘crack’ de la selección argentina y de Atlético Madrid.

Dentro de sus primeras temporadas en el ‘millonario’, el artillero nacido en Acassuso, Buenos Aires, enfrentó en varias ocasiones a Boca Juniors. Y como coincidencia, tuvo delante a Carlos Zambrano, defensor que militó en el ‘xeneize’. Fue en un superclásico disputado en La Bombonera en 2021, cuando Girotti le aprovechó un resbalón del ‘Kaiser’ en su área para anotar el gol del empate para el cuadro de Marcelo Gallardo.

Desde entonces, ambos jugadores han tenido diversos encontrones, incluyendo el que se mencionó líneas arriba cuando se trasladaron a Alianza Lima y Talleres de Córdoba, respectivamente.

Federico Girotti celebrando su gol
Federico Girotti celebrando su gol ante la imagen de Carlos Zambrano en el césped en Boca Juniors vs River Plate. - créditos: REUTERS

Inestabilidad en Alianza Lima

Por otro lado, Horacio Zimmermann expuso la inestabilidad que se vive en Alianza Lima con varios sucesos ocurridos en las últimas semanas. “Se filtra lo de Barcos, campaña prácticamente de desprestigio. Eso sale de adentro. Pasa el primer partido y todo el caso (Jairo) Vélez. Lo escuché de ‘Kikín’ La Rosa, que en determinado momento hace muy poco, Franco Navarro Jr. se fue a Argentina a tratar de buscar un plan B a Gorosito, y que Gorosito se enteró de eso”, acotó.

“Alianza lo manda a Franco Navarro Jr. a conversar con algunos DTs, uno de ellos era el uruguayo (Pablo) Repetto que parece que se va al fútbol colombiano. También es dónde está la convicción de renovar a un técnico si mandas a buscar a otro”, añadió.

Temas Relacionados

Alianza LimaFederico GirottiTalleres de CórdobaRiver PlateCopa LibertadoresCarlos Zambranoperu-deportes

Últimas Noticias

“La mayoría de jugadores de Alianza Lima no quiere a Hernán Barcos”, el inesperado motivo de la salida del ‘Pirata’ del equipo ‘íntimo’

El periodista Michael Succar dio detalles de la relación del delantero argentino con el resto del plantel, que influiría en su partida del conjunto ‘blanquiazul’

“La mayoría de jugadores de

Reimond Manco hizo crudo análisis sobre Sergio Peña en Alianza Lima y le dejó sentido consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

El ‘Rei’ se refirió al rendimiento del volante peruano en el cuadro ‘blanquiazul’ tras la caída del equipo ante Sporting Cristal en los ‘playoffs’ de la Liga 1 2025

Reimond Manco hizo crudo análisis

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?

El equipo ‘celeste’ chocará con los ‘dorados’ después de superar a Alianza Lima por penales en las semifinales. Este partido definirá al clasificado como ‘Perú 2′

Sporting Cristal vs Cusco FC:

Perú logró la medalla de plata en vóley femenino de los Juegos Bolivarianos 2025 tras caer ante Venezuela en dura final

La selección peruana Sub 19 no consiguió la victoria en el partido definitorio pese al derroche en el campo y ocupó el segundo lugar del certamen

Perú logró la medalla de

Alejandra Santana, venezolana que brilla en los Juegos Bolivarianos, explicó por qué no jugó por Perú: “Fue la mejor decisión”

La central, de 18 años y formada en el país, se desempeña en Deportivo Wanka y manifestó su interés por integrar la selección nacional, pero optó por representar a Venezuela

Alejandra Santana, venezolana que brilla
MALDITOS NERDS
Los juegos más esperados de

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

PRIMERAS IMPRESIONES | Moonlighter 2: The Endless Vault - Una oferta difícil de rechazar

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

ENTRETENIMIENTO
Miss Jamaica resultó con una

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

Kate Winslet lanza un contundente mensaje contra los fármacos para adelgazar: “El desprecio por la propia salud es aterrador”

Globos de Oro 2026: lista completa de nominados a la premiación

La madre de Sean “Diddy” Combs arremetió contra el nuevo documental de Netflix sobre el rapero

INFOBAE AMÉRICA

Tinamus resonans: la singular ave

Tinamus resonans: la singular ave hallada en la Amazonía que podría desaparecer antes de ser estudiada por completo

El sorprendente papel de los priones: ¿fueron claves en el origen de la vida?

“Tuve mi propia crucifixión”: los poemas autobiográficos de “Hospital pediátrico”, de Marina Cavalletti

Los mercados globales se mantienen cautelosos ante la inminente decisión de la Reserva Federal sobre tasas

Prisión preventiva para la aliada de Evo Morales que logró la encarcelación de sus opositores en Bolivia